"Las canciones y los álbumes nos curan, nos acompañan, y buscamos eso mismo con nuestra música"

Nada Surf, la banda neoyorquina, está de vuelta con un nuevo álbum, Moon mirror (2024), su undécimo disco de estudio y el primero que entregan en cuatro años. Fue producido por ellos mismos e Ian Laughton en Rockfield Studios, en Gales, y es un nuevo capítulo para el grupo, ya que debutan con New West Records, un sello dominado por la música americana –bajo su paraguas se encuentran nombres como John Hyatt–, y que muestra a la banda logrando un impresionante exorcismo de emociones.

Nada Surf siempre han tenido un don para hacer letras inteligentes, con peso emocional y envueltas en instrumentación expansiva, con ganchos melódicos que se meten bajo la piel, pero Moon mirror parece uno de sus ejercicios más introspectivos. No hay un concepto general, pero sí un hilo conductor que recorre el álbum: un anhelo de aceptación y un compromiso de desconectarse de un mundo cada vez más conectado, pero distante.

El disco está poblado de canciones poéticas que hacen reflexionar, y al mismo tiempo son aptas para cantar a todo pulmón con las ventanas abiertas. Tiene una amplia variedad de estilos: Second skin se acerca más al power pop de lanzamientos anteriores; Intel and dreams es rock puro cargado de ganchos; la discordante Losing se inspira a medio tiempo en la ‘British Invasion’, y Give me the sun combina a la perfección géneros que no habrían funcionado en manos menos hábiles. Así pues, Moon mirror puede sorprender a los fans de toda la vida. Es un salto a territorio desconocido para una banda cuyo sonido se mantuvo relativamente constante a lo largo de sus treinta años.

Su gira de presentación, que llega hoy al Teatro Villa de Molina, promete celebrar su trayectoria y ser una muestra de lo que les ha hecho perdurar en la escena alternativa. Abrirá el concierto Clara Path, uno de los grupos capitales en el resurgimiento del rock underground murciano. Hablamos de una poetisa al frente de una banda de rock, con carisma y argumentos, que podrían jugar caprichosamente con la herencia de The Velvet Underground, Patti Smith, PJ Harvey y Kim Gordon para acolchar su oscuro universo estético. Sí, ella es especial. Como lo es Matthew Caws, voz y guitarra de Nada Surf, con quien hablamos en esta entrevista.

El concierto ¿Cuándo? Hoy, 20.00 horas ¿Dónde? Teatro Villa, Molina de Segura ¿Precio? 25 euros

Cuatro años desde vuestro último álbum. ¿Habéis estado muy ocupados?

Parece que nos hemos adaptado a un ritmo en que sacamos un álbum cada vez que hay elecciones presidenciales en los estados Unidos. Estuvimos de gira, atravesamos la pandemia y después recordé que necesitaba canciones. Escribo todo el tiempo, pero a menudo pequeñas piezas que no acabo. Así que empecé a levantarme muy temprano por las mañana, a las cinco o cinco y media, antes de que la casa despertara; así, durante un par de meses. También descubrí que mi crítico interior no está despierto a esas horas. Ahí es donde y cuando empezaron la mayoría de las canciones del álbum.

Moon Mirror es más relajado. ¿De qué van las letras?

Como mucha gente, vivo en dos realidades simultáneas: mi vida personal y la vida como ciudadano de la Tierra. Estoy asentado y feliz en mi vida personal, pero también muy preocupado por la gente. Me gusta tener la edad que tengo, pero me da la sensación de que me queda trabajo para mí por hacer. Tengo TDAH e intento aprender lo que puedo al respecto, encontrar formas nuevas de vivir más productivamente con ello, y estar contento con cómo soy. Lleva tiempo. Hay un tema de conexión (y desconexión) que recorre el álbum. Aunque vivo en Inglaterra, todo el tiempo sigo la política y la sociedad estadounidense, y he observado su lenta transformación en una suerte de ‘fantasilandia’ (y no en el buen sentido). Siempre he intentado aprender a hablar con más honestidad, para mostrar más comprensión hacia la gente con opiniones distintas, para no rechazarla. Todavía no sé cómo se hace, ¡pero lo intento!

¿Algún tema particular guiaba la composición en Moon Mirror?

Aunque el álbum tiene temas comunes, no pienso en ello mientras escribo. Me siento y muevo las manos intentando estar abierto a lo que esté pensando realmente.

¿Has incorporado nuevas influencias?

Conforme me hago mayor, la influencia de otros artistas es cada vez más amplia. Siempre es la suma total de todo lo que hemos escuchado o sentido, y supongo que la palabra ‘sentido’ es adecuada aquí, porque a menudo intento, más que sonar igual que equis, hacer algo que me haga sentir lo que esa canción o banda me hizo sentir a mí. Mi música favorita a los 12 años eran The Beatles, y cualquier new wave que escuchara en la radio, como Gary Numan y Jean-Michel Jarre. A los 13 eran The Ramones, The Velvet Underground y Talking Heads (aunque solo los escuchara una vez, pero la experiencia duraba). A los 14 eran The Who, y a los 16 Echo And The Bunnymen y R.E.M. He añadido nueva música favorita cada año desde entonces. El año pasado fueron Big Thief y Sylvan Esso. Ahora mismo, MJ Lenderman.

¿Cómo describirías el sonido de Moon mirror? ¿Ha habido experimentación?

Perseguimos un sentimiento más que un sonido. Creo que lo que hago es intentar capturar una interpretación natural y emocionada, aplicarle un montón de capas extra (armonías, guitarras, teclados) y ver si hay una manera de hacerlo sonar sencillo aunque haya muchos elementos. No es fácil, pero creo que ese es siempre el objetivo.

¿Qué canción supuso el mayor desafío?

Moon mirror tiene una estructura ilógica porque utilicé mis dos minutos favoritos de una jam de media hora que hicimos, e improvisé sobre ella dos veces, inspirado por un texto que había escrito en mi móvil una noche de insomnio sobre la luna (sobre cómo, aparte del sol, es el único objeto al que todos hemos mirado). Duraba cuatro minutos. Edité juntas las dos mejores partes de las dos improvisaciones. La lógica dictaba que lo organizara, pero me seguía resistiendo. Al final la dejé exactamente como la había hecho, excepto un puente añadido: «There’s an infinity maypole...», ¡que fue otra decisión lenta!

¿Nada Surf navegan hacia nuevos horizontes con Moon mirror? Estrenáis sello, New West Records.

En nuestro mundo inmediato solo hacemos lo que hacemos, así que nada ha cambiado, pero en términos de discográficas, estamos cambiando de era. Pasamos veinte años muy felices en Barsuk (Seattle) y en City Slang (Berlín). Ambas son como familia para nosotros, pero en Barsuk hubo un cambio y ya no sacan música nueva. New West al parecer llevaban mucho tiempo esperándonos. En estos tiempos de publicación-simultánea-instantánea, tenía más sentido para nosotros estar en un único sello para todo el mundo, así que aquí estamos. Estamos muy agradecidos a nuestros sellos anteriores, pero muy emocionados con el presente y el futuro. New West está haciendo un gran trabajo.

Nada Surf actúan esta noche en el Teatro Villa. / L.O.

¿In front of me now ofrece una visión de dónde están hoy Nada Surf? ¿Crees que describe la atmósfera del álbum?

De todas las canciones del álbum, casi tengo la sensación de que In front of me now es la que más suena como siempre hemos sonado, añadiendo una parte de teclado de Louie Lino que me encanta. Es una banda de garaje tocando una canción a toda velocidad, sin pararse a tomar aire, y luego poniéndole un puñado de armonías. No creo que describa la atmósfera del álbum entero, ¡pero no hace falta!

"Cada vez hay más formas de distraernos, y el pensamiento se interrumpe más a menudo. Es un juego perdido. ¡Buena suerte, humanos!"

Floater cierra Moon mirror con ambiente oscuro o siniestro. ¿Qué impresión queríais dejar?

La gente me había hablado antes, y yo no me había dado cuenta, de cierta oscuridad mientras escribía, pero sé lo que quieren decir. Es mi forma muy simple y amateur de imitar la música barroca que mis padres ponían. Casi siempre sonaba Bach en casa. No quería que sonara siniestro, sino quizás serio. Me acostumbré a oír música barroca cuando mis padres trabajaban en casa (ambos escribían mucho cuando no estaban dando clases), así que conecto esa música con estar tranquilo y seguro, pero centrado en algo. La manera en que cambia a una parte muy alegre es intencionada. Me gusta ese sentimiento de escape y liberación que llega cuando una canción cambia de paisaje. Mi ejemplo favorito de eso últimamente es Smallpox champion, de Fugazi, una canción bastante brutal (aunque maravillosa), pero hay un cambio marcado en el último tercio, como si alguien abriera una ventana en una habitación cargada y entrara viento frío.

Varias canciones (Second skin, In front of me now, Moon mirror, Give me the sun) parecen buscar un efecto curativo.

Me alegra que lo sientas así. Creo que siempre busco un efecto curativo. Las canciones y los álbumes nos curan, nos acompañan, y buscamos eso mismo con nuestra música.

Reflexionas sobre la importancia de vivir en el presente y no perderse en tareas múltiples. ¿Vivimos en un mundo tendente a la dispersión?

Absolutamente, pero creo que eso siempre estuvo en nosotros. Estoy seguro de que hubo cientos de miles de cavernícolas que pasaban el tiempo no sabiendo qué parte de su cueva organizar, teniendo muchas ideas a la vez. Ahora es peor, sin duda. Podemos comunicarnos, aprender, leer las noticias en muchas plataformas, distraernos en docenas de nuevas formas. Nuestros dispositivos intentan decirnos más. Nuestros ya frágiles trenes de pensamiento se interrumpen mucho más a menudo. También tenemos más trabajos y más detalles que nunca en nuestras vidas. Es un juego perdido. ¡Buena suerte, humanos!

¿Qué expresa X is you?

X is you es una canción de ‘anímate’, en la tradición de Blankest year, quizás. Estaba deprimido, y me sacudía a mí mismo para entrar en razón. Tengo suerte de estar vivo. Solo existir es ya un signo de que lo estás haciendo bien. Sé que puede sonar sensiblero, pero a veces necesitas positividad de la manera más pura posible. Siéntete mejor porque puedes. Te lo mereces.

¿Vivir alejados unos de otros contribuye a la creatividad y longevidad de Nada Surf?

Creo que ha contribuido a nuestra longevidad en el sentido más simple: me pregunto si no nos habríamos separado si hubiéramos insistido en quedarnos todos en Brooklyn. Alguien habría tenido que renunciar a una relación, a alguna oportunidad, algún impulso... Nos hemos permitido ser libres. No creo que haya contribuido a la creatividad, pero tampoco la ha dañado.

Louie Lino lleva un tiempo tocando teclados para Nada Surf, pero por primera vez aparece en los créditos como colaborador pleno. ¿El trío es ahora un cuarteto?

Louie está ahora con nosotros en cada ensayo, en cada día de grabación, en cada show... en cada todo. Ahora somos un cuarteto, y estamos muy contentos. Su sonido, su sentido musical y su carácter son una gran incorporación.

¿Qué queréis comunicar a los fans con este álbum?

Nuestros mensajes, si los tenemos, son muy simples, como darte oxígeno a ti primero en el avión. Es importante que te cuides, te autovalores, te perdones e intentes ser feliz. Es mejor para ti y para los demás. Puedes ser una presencia más positiva en las vidas de otra gente cuando tu mente está sana. Intenta comprender a los otros y llévate bien con ellos cuando puedas. Sé que no es fácil, pero merece la pena. Tenemos suerte de estar aquí. ¡Paz!