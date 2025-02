LeVERSE: "Prefiero la esencia a la fama"

Carlos Javier Marín es el fundador, vocalista y compositor del grupo LeVERSE, creado en 2017 para dar rienda suelta a su expresión e introspección en forma de música. Desde la periferia, en su Cehegín natal, publica su segundo trabajo, Dentro del círculo (Musichunters, 2025), nuevo volumen de su inagotable cartografía creadora, producido por Anto Planes, prestigioso productor de Icónita Labs. El álbum lo forman 8 canciones -de las cuales 5 ya han sido publicadas en plataformas- cargadas de mensaje, en un disco conceptual que nos introduce en el rico y variado universo de LeVERSE, en expansión creativa y en plena espiral de grupo. Historias de corazones rotos, de amor y muerte, cruces de miradas, letras sobre el olvido, carreteras perdidas... tienen demasiado sentido envueltas en sonidos que van desde el rock más melódico al más crudo y psicodélico.

Carlos es de esos artistas que calan hondo y emocionan siempre, con capacidad de reinventar las raíces, y el atrevimiento para llevar al público sus desgarrados, sobrecogedores y hermosos sentimientos (y experimentos). Este viernes presentará su nuevo disco, un secreto para compartir en La Puerta Falsa.

LeVERSE publican su segundo trabajo, Dentro del círculo. ¿Es un proyecto personal o se trata de un trabajo de banda? ¿Has encontrado tu equipo?

Así es. Segundo trabajo ahora en formato LP, algo que quería hacer hace mucho tiempo. Es un proyecto muy personal. Si bien tengo la suerte de encontrar un gran equipo musical con los distintos músicos que me acompañan en directo, el proyecto de Dentro del Círculo necesitaba procesarlo de una manera muy personal, siendo más partícipe de la producción y dejando fluir el instinto a la hora de trabajar las composiciones. Y por supuesto todo de la mano de un enorme equipo de producción, con los que hemos caminado de la mano en la realización de este disco. Por lo tanto, puedo asegurarte que sí he encontrado mi equipo, tanto a la hora de la producción como para la ejecución en directo.

¿Cuánto tiempo ha llevado este trabajo? ¿Cuándo empezaste a componer y trabajar en las primeras canciones?

El disco comenzó a gestarse realmente a raíz del fallecimiento de mi padre en noviembre de 2022, aunque algunas canciones ya existían antes de esa fecha. Ahí fue cuando la canción 2N dio inicio a algo que se preveía inevitable, como era el hecho de que necesitaba profundamente trabajar en este segundo álbum y dar un paso más en mi relación con mi música, que al fin y al cabo es mi expresión más nuclear y la voz de mis emociones. Y fue ahí, en ese inicio, cuando un concepto específico de disco se hizo presente y cuando empecé a sentirlo más real y con más potencia. Tenía canciones desde 2019 a 2022 que eran el equilibrio que necesitaba para poder desarrollar Dentro del Círculo. Parecía que pedían a gritos ser parte de este 'todo' y decidí dejarme llevar por la intuición a la hora de trabajar el concepto. Y ahí fue cuando en abril de 2023 conocí a Anto Planes, por medio de mi mánager Cesar Marín, y surgió la magia de manera totalmente literal.

¿Qué se esconde tras un título como Dentro del círculo?

Pues la verdad es que tengo una sensación de estar rodeado de ciclos, pero ciclos que no dejan de crecer. No me refiero a bucles, sino a círculos crecientes, como puede ser un día, que aunque parezca igual a otro, todos son completamente distintos, para uno mismo y para con lo que nos rodea y quienes nos rodean. Asimismo, todos los días son diferentes hasta en duración, clima, aire, temperatura… Y ese concepto me movió mucho a la hora de decidirme a dar el paso con Dentro del Círculo. Sentía una necesidad imperiosa de sacar todo eso de mí, de darle rienda a la necesidad que cada canción me transmitía por salir. Y lo que me pedía el alma era contar esa necesidad a través de mis canciones, por lo que el concepto 'ciclo' se unió con la 'necesidad' y me llevó a desarrollar el 'Ciclo de satisfacción de necesidades' en forma de música; un ciclo que está compuesto por cada uno de los procesos emocionales y sensitivos que se dan cuando surge una necesidad específica, y cada proceso de ese ciclo está representado por una canción distinta. Claro está que al ser algo tan íntimo y profundo, pertenecía por ende a mi forma de sentir esa necesidad, por mi ciclo, mi círculo, y todo eso es lo que merodea dentro de ese ciclo de necesidad que me llevó a crear este disco, de ahí el nombre Dentro del Círculo.

¿Cómo describes su contenido y concepto sonoro?

Son ocho canciones que representan cada proceso de mi ciclo de la necesidad de crear el disco. Cada canción describe un estado por el que he pasado hasta llegar a esa satisfacción por crearlo y a la vez cuidarme, y no se queda ahí, sino que para dar paso a otra necesidad es necesario liberar a la anterior y despedirse, y eso también está representado en este disco con 2N y Ariza. Las canciones siento que invitan a conocer el estado de consciencia y profundización que me ha acompañado durante el proceso y de ahí que el sonido será tan etéreo y hayamos jugado tanto con armonías, atmósferas e incluso con guitarras desgarradoras. Nos hemos dejado llevar mucho en el estudio por lo que cada canción pedía, y hemos hecho desde rock más melódico a más crudo y a más psicodélico.

Aunque Dentro del círculo contiene canciones que llevan el sello característico de Carlos Leverse, hay otras que rompen estilísticamente con tu pasado, imagino que debido a cambios personales en tu vida. Siempre he pensado que tu música causa un efecto balsámico sobre el oyente ¿Estás de acuerdo?

Te agradezco enormemente tus palabras y me enorgullece haber podido transmitir ese bálsamo a través de mis canciones. Mi realidad me invita y lleva a compartir mi experiencia sin ser intrusivo. Es decir, poder ofrecer mi experiencia a través de mis letras y canciones con la posibilidad de que cada persona pueda llevárselo de la manera que lo necesite, así como yo, individualmente, las siento de la forma que las necesito para mí. Y quizá ahí es donde se ve más la diferencia con el estilo de Brotes, que fue creado de manera más visceral, sin control ni consciencia, sino por pura emoción que manaba sin parar… y sí, en estos años han pasado muchas cosas y para bien (salvando algún capítulo), la mayoría de ellas a nivel emocional y de crecimiento personal, y eso se ve reflejado en el estilo de Dentro del Círculo de forma más ordenada y evidente que en Brotes.

Sácame de aquí salió de un sueño. ¿Cómo es tu proceso creativo al componer?

Me baso mucho en mi intuición, en cómo me siento y en lo que necesito expresar, y al mismo tiempo me dejo llevar muchísimo por la naturalidad, por lo que mi cuerpo dice. Creo que la palabra para definir mi proceso creativo es 'fluidez'. Si bien es cierto que después hay un proceso de criba, obviamente, pero con el cariño que cada canción se merece. A veces me dicen que estaría bien si me dejara llevar por nuevas corrientes musicales más comerciales y demás, pero es que mi realidad es otra, así como entiendo que mi público es otro, y creo que de llegar a hacerlo dejaría de ser LeVERSE como lo concebí. Con eso no quiero decir que no pueda haber influencias y 'juguescas' con otros estilos, pero sin la necesidad de que este proyecto sea más comercial. Prefiero la esencia a la fama.

LeVERSE siempre se ha caracterizado por un enorme proceso de interdependencia y autogestión. El primer single salió en 2023, y lo grabaste en tu propio estudio. ¿Cómo surgió grabar con Anto Planes, que está cobrando un relieve indudable como productor?

A veces, cuando uno no sabe muy bien a quién dirigirse para mostrar su trabajo, es cuando surge la verdadera oportunidad de todo esto, que es la de ser el verdadero dueño de su trabajo; la oportunidad de responsabilizarse y esforzarse, y de mostrarse a uno mismo la verdadera importancia que le quiere dar a su proyecto. 2N fue el resultado de una alta carga de 'querer y poder', de confianza. También surgieron dudas, para ser honesto, y muchas. Y ahí es cuando encuentras a personas que te hacen replantearte todo para bien. Por un lado, mi familia, que son una fuente de energía maravillosa para seguir cantando; por otro lado, César Marín, que me propuso hacer un par de temas con un chico que conocía que veía con buen nivel; y por supuesto a ese chico, Anto Planes, con el que la comunión fue total desde el principio. Íbamos a grabar dos temas en principio para probar, y después de hablar diez minutos ya teníamos planificado el disco. Le gustó mucho la idea, y a mi que sea una persona con una sensibilidad increíble para cada detalle. El resultado está aquí. Pasamos de dos canciones a un LP de ocho temas enlazados creando un auténtico círculo musical. Creo que el futuro de Anto va a ser increíble viendo cómo crece con cada canción que produce, ya sea mía o de quien sea. Tiene, como decía, una sensibilidad y capacidad de adaptación y empatía que sobrepasa lo que haya visto en producción.

Sácame de Aquí contó con la colaboración en la batería de Sergio Bernal. ¿No repitió su presencia?

Tuve la suerte en Brotes de contar con grandes músicos como Sergio Bernal, Rafa Val, Pablo de Torres, Juan Tae, Freddy Cantos, Alejandro Abellán y Susi Espín, y poder volver a contar con Sergio fue un regalo tremendo. Llevábamos tiempo hablando de posibles proyectos, de cómo estábamos, de amigos que compartimos, y hablando con Anto el primer día le comenté que me gustaría contar con él y le encantó la idea. Además es un profesional espectacular. Al principio hizo Sácame de Aquí y Disimuladamente, y cerró su enorme aportación con Tantas Cosas, canción que se incluye en el disco. La experiencia ha merecido la pena. Sergio es realmente increíble. Y sé que disfrutó bastante con las canciones.

Este disco suena más esperanzado que los anteriores, la luz se impone a la oscuridad. ¿Lo has notado así mientras lo hacías? ¿Qué suele agudizar más tu creatividad, un estado de tristeza, o de bienestar?

Al ser un disco basado en mi necesidad, he querido mostrar lo que es posible para todo el mundo cuando nos quedamos enganchados en un estado de cierre emocional; que solamente dando un paso cambias tu vida completamente. Si yo no hubiera dado el paso de hacer 2N, quizá Dentro del Círculo no existiría; y considerando que era un momento realmente delicado emocionalmente para mí, creo que otorga más valor a quienes se atreven a dar el paso que realmente necesitan para cambiar su día, su semana, su mes o su vida. Todos y cada uno de los pasos son determinantes; por lo mismo todas y cada una de las canciones son fundamentales para el disco. Tenía claro que iba a ser así, y que necesitaba ser así. Hay canciones de luz, de sombra y de ambas; y canciones que parecen sombras cuando son luz, y al contrario. La sombra y la luz coexisten en Dentro del Círculo. Así como la tristeza y la alegría. Siempre la tristeza me había pellizcado más la creatividad, hasta que me di cuenta que en otras facetas creativas como el diseño me dejaba llevar más por otros estados y fluía muy bien, y de repente se extrapoló a la música. En todo caso, ese pellizco depende del momento en el que me encuentre. Todos son válido… Hasta la rabia, que ya ha sido parte en alguna canción.

Tu voz, paralelamente a la música, ha ido adquiriendo cuajo y seguridad con los años. ¿Podías citar algún cantante que te haya inspirado?

Te agradezco nuevamente tal halago y observación. Todo lo acontecido desde Brotes ha sido una enseñanza paramíi. Me he permitido ser más yo de forma real y creer más en mi forma de cantar y componer; al mismo tiempo he trabajado mucho para elegir bien los tonos en los que creo que me desenvuelvo mejor. Para ello es necesario escuchar mucho a quienes te escuchan; escuchar las críticas, los consejos; escuchar los gestos de la gente cuando te escuchan cantar. A veces, no por cantar más alto eres mejor. Mi instinto tenía razón, y cuando canto más controlado soy capaz de expresarme mejor y me encuentro mejor. Aunque Enrique Bunbury fue quizá mi mayor inspiración de adolescente, aprendí a escuchar a gente como Carlos Tarque, Freddy Mercury, Gustavo Cerati, Fito Páez, gente muy impulsiva cantando, y me adentré en otros estilos como el FreeStyle, que ofrece mucha armonía frente a lo que se cree, y la clásica de tenor; escuché mucho a Beto Cuevas de La Ley, a Luz Casal, a DePedro, a Zaz, a Fito Mansilla, Leiva (en mis peores momentos me levantó su música), a Moy Gomar, Los Autobluses… todos ellos me han inspirado de una manera u otra permitiéndome crecer y haciendo que pueda ser yo quien me inspire a mí mismo.

¿Qué puedes contarnos sobre el arte del disco?

He tenido la suerte de conocer mucha gente en mis años de vida, y una de esas suertes ha sido un gran amigo de Cehegín llamado Ramón González. (@furyblueart) que me obligó literalmente a que le dejara el arte del disco a él. Fuera de bromas, quiso hacerse cargo y yo no podía sino agradecer tanto altruismo. Y ha hecho un trabajo inmenso bajo mi punto de vista. El concepto lo creamos juntos, pero siempre bajo su base creativa. Cada canción tiene su lugar y su importancia dentro de este ciclo, y así hemos querido mostrarlo, dándole a cada canción una carátula mostrando lo que suena dentro de su círculo individual. Y, paralelamente a la música, dejando pie a que cada persona tome ese diseño de la manera que lo necesite. Creo que ha sido un trabajo excepcional.

Despierta fue el último adelanto del segundo trabajo de LeVERSE. ¿De qué va?

Es una invitación a darte la oportunidad de cambiar lo que necesitas cambiar y que, de alguna forma, no consigues hacerlo. Creo que es la canción que más hablo hacia afuera, aunque también tiene un 'retrosentido' o sentido inverso hacia dentro, por supuesto, para no olvidarme de dejarme sentir cuando más lo necesito. Cuando yo era niño, aproximadamente 8-9 años, volviendo un día del colegio caminando (antes casi siempre volvíamos caminando del colegio a casa) caía una lluvia tremenda y al pasar frente a una peluquería de una conocida me dijo "Carlooosss, ¿qué haces, que está lloviendo?" y yo le respondí "¡No pasa nada! ¡Esto es natural!". Aún se acuerda hoy. Pues Despierta es también eso, atreverse a sentir, a ir descalzo, a abrazar el aire y la lluvia, el sol… a oler la tierra mojada o seca, a paladear el agua, o la sopa, o el pan o lo que quieras… a escuchar los latidos de tu corazón y las palpitaciones de tus propios oídos… a tocar tu cara o tus manos con tus propias manos y sentir.

Las carreras a largo plazo son difíciles de conseguir en la actualidad, sobre todo construir bandas capaces de permear en la cultura y que sus canciones se valoren a lo largo de los años. ¿Cómo lo llevas?

Aquí entran siempre dos factores importantes, en este caso para mí. Uno de ellos es la paciencia. Invitar a la tranquilidad y a dejar que las cosas pasen creo que es algo muy necesario para no caer en la autocomplacencia, y también en la frustración. Por otro lado, están las expectativas, el siguiente factor. Es importante saber dónde, cómo, y para qué estás en este mundo, el de la música, y ponerse en claro para no caer en esa 'Fábula de la lechera' que nos absorbe de la realidad. Yo estoy porque creo en lo que hago y me permite compartir con la gente. A lo largo de estos años he aprendido a confiar en mí y mi forma de componer y cantar de una forma que hace diez años no podría haber hecho en el estado emocional que me encontraba. Tengo la suerte de sentir que soy parte de la música de Murcia con una esencia que me caracteriza, algo que considero que es tremendamente difícil. Que la gente me diga que se sorprende con cada canción, y que además la esencia de LeVERSE la siguen notando…, eso no puedo describirlo. Lo que sea que venga o no venga se verá en su momento. Yo me quedo con el 'aquí y ahora'.

¿Cuáles son tus mayores logros profesionales hasta la fecha? ¿Qué habilidades consideras que son esenciales para tener éxito?

Tengo claro que mi mayor logro hasta la fecha es haber hecho Dentro del Círculo. Lo que significa este disco para mí, la manera en la que surgió y fue creciendo poco a poco, paso a paso, duda a duda y salto a salto…no me cabe duda. Es mi mayor logro profesional hasta el momento. He tenido la suerte de aparecer en televisiones nacionales tanto en España como en Chile y fueron logros increíbles, como cuando toqué en Madrid por primera vez. Esto me ofrece más aún que todo lo demás. Es la primera vez que me escucho mil veces y no siento hartazgo, sino orgullo y emoción de lo que hemos creado. Es ese amor y seguridad lo que hace que tengas el éxito que quieres. Pero no necesariamente ser número 1 a nivel nacional es tener éxito. Yo siento que tengo éxito cuando una persona se acerca amíi y me dice que ha sentido algo con una canción. Ese es el verdadero éxito, digan lo que digan. Honestidad, sinceridad creativa, trabajo y esfuerzo y ese punto de arriesgar, ya sea a hablar con alguien, a cantar a capella, a crear fuera del confort, a ser tú mismo frente a tu público… Tu éxito ya lo tienes; el otro vendrá o no, pero el tuyo ya está ahí. Y de ahí al siguiente paso.

¿Qué esperáis aportar a la escena con vuestra música? ¿Vivir en la periferia supone algún tipo de hándicap?

Lo que espero y lo que intento van de la mano. Intento ofrecer mi experiencia como persona que ha pasado una gran parte de su vida 'ocult' en sí mismo, con una depresión severa, y espero que esa experiencia hecha música pueda inspirar a gente que se encuentre en una situación parecida a darse cuenta por sí misma de lo que necesita realmente, y si ya dan el paso fundamental de decidir cuidarse emocionalmente, imagina… Es como obtener un disco de Platino. Lo de la periferia se queda un poco corto en este caso, para ser honesto, ya que son 65 km. A veces me da la sensación que el Noroeste y Murcia somos muy distintos, tanto en costumbres como en formas de ver la cultura y la vida. Respecto al 'hándicap', por un lado sí y otro no. El 'sí' viene dado a que no tener contacto diario con el mundo de la música, arte y TV (artisteo, faranduleo y demás incluidos), aun conociendo bastante gente, como es mi caso, al mismo tiempo que no me da el cuerpo para ir a muchos eventos que se desarrollan en Murcia, no me permite poder mantener relaciones que adoro con la frecuencia que me gustaría, y estar en Murcia podría ayudar más a LeVERSE profesionalmente que estando en Cehegín… O quizá no, aunque me da la sensación que sí. Y el 'no' viene dado a que LeVERSE no habría surgido si no fuera aquí, en Cehegín, en el Noroeste. Aquí el ritmo de vida es otro, y eso me permite centrarme en mí y en mi música más que, quizá, si viviera en la ciudad.

El viernes 28 de febrero a las diez de la noche se presenta en La Puerta Falsa, en Murcia, algo más que un disco… no digo más.

Parece que va a ser una noche especial. ¿Puedes adelantar un poco cómo será esta presentación? ¿Qué formación veremos esta vez? ¿Nuevos compañeros de viaje?

¡Va a ser muy especial, Ángel! En primer lugar, es un lugar mítico para la escena cultural de Murcia como es La Puerta Falsa, un sitio cuyas paredes están llenas de arte y recuerdos, y que seguro nos va a dar un plus a la hora de presentarnos ante el público. En segundo lugar, confío en el proyecto y en quienes me acompañan. Son, además de unos músicos increíbles y con gran experiencia, personas que significan mucho para mí. Esto no es al azar… hemos juntado calidad con algo más importante: amistad y confianza. En la batería viene José Ciudad, a quien he admirado siempre, ex de Santi Campillo y además resulta que somos parientes; a la guitarra rítmica Juan Durán 'Pinato', ex de Los Autobluses, una referencia, y ahora compañero y amigo; a la guitarra solista Juanjo Ruiz. Lo conocí de niño con su guitarra, y ahora es un guitarrista increíble, quizá de los 5 mejores de la región. Y nuevos compañeros que se unen a la causa y son amigos sobre todo. Uno de ellos es Cristóbal Rodríguez, alias 'Won', amigo de toda la vida y un auténtico maestro en el bajo, y la otra es Silvia Campillo, una pianista espectacular, una amiga increíble y una persona más aún, con una personalidad y sensibilidad brutal. Y, lo mejor, la complicidad entre todos es absoluta. El viernes 28 de febrero a las diez de la noche se presenta en La Puerta Falsa, en Murcia, algo más que un disco… no digo más.