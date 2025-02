Carta a dos Ángeles (Sobre la muerte del fotógrafo José Hernández Pina)

A las 14.42 del miércoles pasado me entra un mensaje de WhatsApp de Ángel Fernández Saura con el siguiente texto: "Camino de las estrellas va nuestro querido amigo y colega José Hernández Pina. Estarás siempre con nosotros". Poco después recibo una llamada de Ángel Montiel en la que, aparte de comunicarme también la triste noticia, me sugiere escribir algunas letras para acompañar al amigo fotógrafo en su eterna despedida.

Cuando uno es joven, enterarte de la muerte de alguien conocido o cercano te impresiona y golpea mucho, quizá tanto como en cualquier otro momento, solo que el efecto de rebeldía que te produce la noticia es muy distinto a cuando ya has dejado de serlo. Ahora, una noticia de esa trascendencia, tan cargada de emotividad y de impotencia, suaviza su impacto al haberte enseñado la vida que nada tendría sentido sin su término. Morir no es irte, no es emprender un camino desconocido hacia las estrellas como si el mundo fuese el centro del universo y las estrellas nuestra meta. No, morir es volver al punto de partida, es llegar a tu destino, es cumplir con el sentido último de la vida que no es otro nada más que su fin. Y punto.

Sí Ángel, nuestro querido amigo y colega viaja hacia las estrellas, pero solo hacia las nuestras, esas que ahora soñamos como refugio los que aún racionalizamos el espacio y el tiempo, algo que él acaba de sobrepasar. Hoy, a dos días de su muerte y a un día de su entierro, José Hernández Pina ya forma parte de la Nada que todos somos, que hemos sido y que eternamente seremos.

Sus preciosas fotos de naturaleza, sus miradas plasmadas en coloridos claroscuros, sus amables sonrisas que acompañaban aquel sutil sentido del humor suyo, ya solo son el almíbar que alimenta a nuestro pobre ego vital. Ahora muchos lloramos su marcha -perdón, su vuelta-, pero aún no hemos entendido que todo eso que hoy le alabamos y por lo que lo recordamos: su pertenencia al colectivo Imágenes, su premiada e inolvidable foto del avión cargando el sol del amanecer, sus exposiciones, sus subidas y bajadas montañeras cargando sus pesados teleobjetivos… toda esa su vida externa con la que nos estuvo acompañando y que con tanta generosidad nos ofreció, se convierte en una especie de excusa dilatoria de nuestro cerebro para evitar comprender que también nos llamamos María Manzanera, Antonio Ballester, José Hernández Pina…