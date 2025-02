Carla Martí, autora de 'Estrellas de ciudad': "Las mujeres tenemos que esforzarnos el triple para ser reconocidas"

Cuando a uno le gusta algo, se nota. Y 'Estrellas de ciudad' (Contraluz), novela debut de Carla Martí (1998, Valencia), es el resultado de todos los años que le ha dedicado la autora a la literatura. Empezó leyendo por ocio, y acabó abriéndose una cuenta en redes sociales para encontrar su comunidad, su nicho, más allá de familia y amigos. Con el tiempo, la transición de comentar libros a hablar de los suyos propios acabó surgiendo de manera orgánica, como un paso más, ya que día a día su círculo aumentaba de manera directamente proporcional a su entusiasmo y oportunidades de plasmar sus ideas en un sello editorial.

Pero "las cosas se cuecen a fuego lento", explica en una entrevista con EL PERIÓDICO, en la que también comenta las complicaciones antes de llegar a tener una oportunidad para publicar una novela. En su caso, antes de que la contactara Contraluz tuvo que llamar a muchas puertas y se llevó alguna que otra negativa. De hecho su primera novela publicada no es la primera que escribió: "La editorial leyó el manuscrito de otra novela que tenía escrita y me dijeron que no les encajaba, pero que el estilo les gustaba y que querían ver mi trabajo. Fue entonces cuando les envié la idea que tenía en mente, y un par de meses después me confirmaron que sería la próxima autora del sello editorial", explica, orgullosa.

Amor y relaciones falsas

Carla Martí siempre ha sabido que quería escribir sobre muchísimos temas, pero el amor siempre ha sido el principal, ya que le conmueve mucho y la inspira constantemente. Un día, en uno de los flashes -o fogonazos, como le llama ella- le llegó la idea de 'Estrellas de ciudad', una historia que tuvo que guardar en un cajón durante dos años hasta que le dieron la oportunidad de escribirla a principios de 2024.

En ella relata la vida de dos celebridades: por un lado tenemos a Zora, una de las actrices revelación que opta al Oscar; y por otro a Giovanni, un cantante de rock con mucho potencial. Ambos se encuentran en un bache reputacional que amenaza con acabar con su carrera profesional y sus agentes deciden que la prensa rosa haga su efecto y acuerdan mantener una relación falsa.

Encontró su inspiración en las relaciones falsas que hay actualmente en Hollywood y su profundo amor a la ciudad de Nueva York. Y la aprovechó para transmitir lo que era ver las luces de la ciudad, que son las estrellas de ciudad, junto a una simbología de dos estrellas del mundo del cine y de la música. "Yo sabía que quería escribir sobre ella (Nueva York), y cuando me vino esa idea, todas las piezas encajaron. Me parecía muy poético", afirma.

Mensaje feminista

"La prensa puede nutrirte y puede darte la realidad, pero también puede estar distorsionada", opina Martí, y lo plasma con ambas realidades entre páginas: lo que lee el lector con un narrador omnisciente desde el punto de vista de ambos protagonistas para aportar esa vista alejada de lo que los personajes sienten, pero también lo que publican las revistas de cotilleo como el 'Hollywood Press' para reflejar que "no todas las opiniones que tiene la gente sobre ti son reales".

De la misma manera que pone en el foco en el acoso periodístico, también lo hace con las críticas en general a las mujeres, que aun sin hacer nada mal son igualmente juzgadas: "Pienso que las mujeres tenemos que esforzarnos el triple para ser reconocidas, tenemos que dar una imagen mucho más pura y serena, y sobre todo en industrias como la del cine o la música somos canceladas y criticadas más fácilmente que a un hombre haciendo lo mismo", argumenta. En 'Estrellas de ciudad' respiramos esa indignación y reivindicación de una ficción que no está muy alejada de la realidad.

Las mujeres somos canceladas y criticadas más fácilmente que a un hombre haciendo lo mismo" Carla Martí — Autora de 'Estrellas de ciudad'

Se alejó adrede la escritora de los tópicos de la mujer explosiva que pisa fuerte donde va y con una gran confianza en sí misma, ya que en este caso quería representar otro tipo de personaje femenino y reflejar que "hay mujeres que son más introvertidas, más calladas, pero que son igual de ambiciosas y tienen las mismas ganas de comerse el mundo". Y en el caso de Zora nos encontramos un personaje que, dentro de tener miedo a lo que la gente piense de ella, es trabajadora y tiene claro dónde quiere estar desde el minuto uno.

Un 'slow burn' de diez

"A mí no me gusta que en el capítulo 10 los personajes se juren amor eterno", afirma Martí, que asegura que es importante conocer a alguien antes de enamorarte de él, y más cuando no se empieza con muy buen pie. Y así sucede en la novela: "Creo que el crear la tensión, que fueran dejando caer sus murallas, era muy importante. Hubiera sido imposible hacerlo antes". La tensión y la incertidumbre nos acompañan durante gran parte de la novela, y cómo avanza el romance "es una dinámica que da mucho juego, mucho jugo y mucha salsa, que yo llamo", explica.