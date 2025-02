"MySpace molaba porque podías hacer música y compartirla gratis con la gente"

The Pains of Being Pure at Heart, una de las bandas más icónicas del indie rock de los dosmiles, regresan para celebrar el quincuagésimo aniversario de su aclamado álbum debut epónimo de 2009. Se separaron a finales de 2019. Kip Berman, que recientemente nos visitó abriendo para The Wedding Present, anunció en Instagram que su vida había «cambiado radicalmente» y que había decidido centrarse en otros proyectos (The Natvral).

El grupo de Brooklyn irradia pasión desde 2007. Su esencia está abiertamente inspirada por grupos del denominado sonido C-86, como The Field Mice y The Pastels, pero más tarde tendieron al shoegaze de My Bloody Valentine y, finalmente, hacia The Smiths, Aztec Camera y Prefab Sprout. Su primer álbum mezclaba melancolía y melodías pegadizas acompañadas de guitarras distorsionadas, dejando una huella imborrable en la escena de la época.

Coincidiendo con su vuelta, TPOBPAH han lanzado un álbum recopilatorio, Perfect Right Now: A Slumberland Collection 2008-2010, que incluye una selección de caras B y temas menos conocidos de su trayectoria. En esta gira de regreso subirá al escenario la formación original: Kip Berman, Peggy Wang, Christoph Hochheim y Kurt Feldman. No ha podido unirse a la cita Alex Naidus, así que del bajo se ocupará Eddy Marshall, quien también se encarga de ese instrumento en The Natvral, el proyecto que Kip, con el que charlamos nuevamente desde su paso por el Lemon Pop, lidera desde hace cinco años. «Tocaremos entero nuestro primer disco y también algunas canciones de aquella época», anuncia.

La canaria Cristina Quesada –siempre ligada a Elefant Records–, con su pop que funde la chanson y el eurodisco , será la encargada de telonear a los estadounidenses en la gira.

¿Qué propició esta reunión de The Pains of Being Pure at Heart? ¿Y por qué os separasteis en 2019?

Grabamos nuestro último álbum en 2016, luego fui padre y estuve liado con otras cosas. Pains absorbían toda mi atención, y después, algo más, también muy absorbente, me absorbió a mí. Cuando volví a hacer música de nuevo, sonaba muy diferente, así que publiqué esa música como The Natvral. Dijimos ‘sí’ a esta gira porque si alguien te pregunta ‘¿quieres venir a España y tocar tus canciones para gente que quiere escucharlas?’, probablemente deberías decir ‘sí’.

¿Qué recuerdas de la grabación del primer álbum (epónimo) de TPOBPAH? ¿Tienes alguna historia divertida o memorable que compartir?

Le pagamos para que nos grabara a nuestro amigo Derek Mabra con una combinación de dinero en efectivo y comida tailandesa a domicilio. Una vez iba demasiado ciego y borró accidentalmente una canción, pero era la peor, así que nos hizo un favor.

Ahora ese álbum se ha reeditado, y también un recopilatorio que incluye caras B: Perfect Right Now. ¿Cómo has recordado aquellos primeros años de la banda? ¿Ha cambiado tu perspectiva sobre esas canciones?

Tuve que volver a escuchar las grabaciones para aprobar el recopilatorio, y pensé que algo estaba mal, como si la voz sonara muy floja, pero luego escuché las grabaciones originales y me di cuenta de que era así como sonábamos.

¿Qué bandas o artistas influyeron en la creación de tu primer disco? ¿Cuáles son ahora tus mayores influencias?

Antes de grabar nuestro primer EP, copié en un CDR 5 canciones y lo llevé a casa de Derek. Creo que eran Coming Throughde The Pastels, Paint a Rainbow de My Bloody Valentine, una canción de Dear Nora, Sugar Cube de Yo la Tengo, y un tema llamado Skulls de una banda de Leeds: The Manhattan Love Suicides. Aún pienso que todas esas bandas molan. Ahora me gusta Bob Dylan. Un chico nuevo, Cameron Winter, me llama la atención también, Dear Nora siguen fuerte, nunca envejecen para mí. Y escucho todos los éxitos pop con mis hijos: sabía que Chappelle Roan era algo especial cuando las primeras palabras que deletreó mi hijo de (entonces) 4 años fueron: ‘H-O-T – T-O – G-O’. Siempre pienso que las mejores canciones son las que pueden atravesar generaciones. Incluso con el último álbum de los Pains le ponía todas las canciones a mi hija cuando tenía un año. Si empezaba a querer dar saltitos, yo decía «ok, este es el single»

Por vuestro sonido, sois, probablemente, una de las bandas estadounidenses más británicas… ¿Lo consideras así?

No, somos una de las bandas más escocesas de los Estados Unidos.

Vuestro éxito inicial estuvo ligado a la era de MySpace, cuando las bandas emergentes podían conectarse directamente con su audiencia. Ahora dominan plataformas como Spotify y TikTok. ¿Qué opinas sobre cómo ha cambiado todo para las bandas jóvenes?

No soy adecuado para hablar de Tik Tok. Lo último que quiero hacer es filmarme y ponérselo a extraños. MySpace molaba, porque podías hacer música y compartirla gratis con la gente. Recuerdo a unos hermanos suecos muy graciosos que nos pillaron un vuelo a Estocolmo para tocar, solo porque les gustaba nuestra página de Myspace. En esa época actuábamos solo para nuestros 12 amigos de Nueva York, y cuando aparecimos en Suecia había cientos de personas cantando nuestras canciones –que quizás ni se habían publicado todavía– solo porque las conocían de Myspace.

¿Qué historia hay tras la canción Kurt Cobain’s Cardigan?

"Kurt Cobain’s Cardigan" era solo una frase que usábamos cuando nos preguntaban cómo sonábamos. Decíamos: "Como el jersey de Kurt Cobain". Después compusimos una canción y la llamamos así.

¿Por qué creéis que vuestras canciones funcionaron tan bien en España?

Somos un poco quijotescos, y en la tierra del Quijote la gente lo entendía.

¿Qué significa para vosotros celebrar el quince aniversario de vuestro primer disco?

Me alegro de que haya gente a la que todavía le gusten estas canciones, y de ser yo una de esas personas.

¿Cómo serán los conciertos? ¿Qué formación lleváis?

Vamos a tocar nuestro primer álbum de principio a fin, y luego haremos también algunas canciones más de aquella época. Vamos la formación original: yo, Peggy, Kurt, Christoph, y sustituyendo a Alex con el bajo está Eddy Marshall (que toca conmigo en The Natvral), porque Alex acaba de ser padre este año. Por suerte, volverá con nosotros más adelante, pero ahora mismo Eddy está haciendo un gran trabajo siendo Alex.