La murciana Marta Nieto, entre los premiados en el Festival de Cine Español

La actriz Marta Nieto, el actor Álvaro Morte, el compositor Alberto Iglesias, y los directores Javier Macipe y Mar Coll recibirán, entre otros artistas, los Premios Versión Original del 32 Festival de Cine Español de Cáceres, que se entregarán el sábado 15 de marzo en la gala de clausura del certamen en el Gran Teatro cacereño.

El palmarés de diez galardonados lo completan la actriz y presentadora cacereña Cristina Gallego, Javier Giner, Silvia Abril, Elena Irureta y Oriol Pla. Como en ediciones anteriores, el festival reconoce el talento de la cinematografía nacional y el de la producción televisiva del pasado 2024.

La Mejor Película del año es para el jurado del certamen cacereño La estrella azul de Javier Macipe, la mágica historia de un músico zaragozano de rock, trasunto de un personaje real, en un viaje de descubrimiento musical y personal en la Argentina rural de los años 90. Después de diversas vicisitudes, incluida la pandemia de coronavirus, Macipe, que recogerá el premio en la gala cacereña, logró sacar adelante su primer filme.

La película ha entusiasmado a crítica y público y fue recompensado como Mejor Dirección Novel en los pasados Goya, mientras que el intérprete protagonista, Pepe Lorente, recibió el Goya a Mejor Actor Revelación. La estrella azul forma parte de la programación del festival y podrá verse en Multicines Cáceres el 14 de marzo.

La Mejor Dirección ha recaído en la cineasta catalana Mar Coll, por Salve María. Esta es la cuarta ficción que rueda Coll, después de Tres días con la familia (2009), Goya a la mejor dirección novel, Todos queremos lo mejor para ella y la miniserie Matar al padre. Además, ha codirigido otra serie, Esto no es Suecia.

Salve María es la adaptación del libro de Katixa Agirre del libro Las madres no, que dio la sorpresa en los recientes premios Feroz al llevarse el galardón al mejor filme del 2024. Coll filma un thriller sicológico en torno a la maternidad y el infanticidio, protagonizado por una escritora desbordada por la crianza de su bebé. Los espectadores del festival tendrán oportunidad de disfrutar de esta película el viernes 7 de marzo.

Marta Nieto recogerá el Premio Marisa Paredes Mejor Actriz Cine por su película de debut como directora y guionista, La mitad de Ana, donde interpreta a la madre de una niña de ocho años, que inicia una exploración de identidad. Licenciada por la Escuela Superior de Arte Dramático de Murcia, Nieto comenzó a aparecer en series de televisión y en películas a partir de 2006.

Tras los reconocimientos por su trabajo en la película Madre de Rodrigo Sorogoyen, no ha parado de trabajar en teatro, cine y televisión. La mitad de Ana se exhibe en la Sección Oficial del Festival el miércoles 5 de marzo.

Álvaro Morte recogerá el premio al Mejor Actor por la película de espías Raqa de Gerardo Herrero, donde interpreta a un agente secreto que intenta capturar a un jefe terrorista islámico del Daesh. En su misión se encuentra una enfermera al servicio de la "policía" europea Europol, que persigue el mismo objetivo.

La serie La casa de papel y su trabajo como "el profesor" lanzó a la popularidad a Morte, que ha trabajado en otras grandes producciones teatrales y cinematográficas. El miércoles 12 de marzo podrá disfrutar el público cacereño de esta película en Multicines Cáceres.

El Premio Mejor Música lo ha obtenido Alberto Iglesias por La habitación de al lado de Pedro Almovóvar. El músico vasco es uno de los insustituibles del equipo del director manchego y el de mayor proyección internacional, con cuatro candidaturas de los Óscar y dos a los Globos de Oro. Sus doce Goyas, entre ellos el último por el filme de Almodóvar, lo acreditan como la referencia de las bandas sonoras españolas.

Premios a las series

En el apartado de series, Javier Giner, autor y director de Yo adicto, recibirá el Premio Revelación. Esta serie, escrita, dirigida y producida por el propio Giner, está basada en su propio libro, donde cuenta sus experiencias en la industria audiovisual y su ingreso voluntario en un centro de desintoxicación.

Giner ha estudiado escritura y dirección en Los Ángeles y trabajó durante dos años en los estudios Metro Goldwin Mayer. Ha rodado cortometrajes y en la actualidad prepara su salto al largometraje.

Esta misma serie tiene como protagonista a Oriol Pla, el elegido para el Premio Mejor Actor Series. El intérprete catalán, que también interviene en la película de Mar Coll Salve María, creció como actor en diferentes compañías de teatro en las que trabajaban sus padres. En Yo adicto desempeña el papel del director de la serie, Javier Ginés.

El Premio Mejor Actriz Series ha recaído en Silvia Abril por Mamen Mayo, donde interpreta a una inteligente mediadora de herencias. Abril comenzó su carrera artística con el grupo teatral Els Comediants. Alcanzó la popularidad en programas de entretenimiento y series de humor. También ha participado en comedias como Anacleto, agente secreto, Padre no hay más que uno y en sus tres secuelas.

El Premio Reyes Abades, que se entrega a la labor profesional de personas extremeñas vinculadas al sector cinematográfico, va para Cristina Gallego. Esta actriz cacereña, formada en danza clásica e interpretación, ha compaginado su actividad teatral con la televisiva y cinematográfica.

Es colaboradora del programa de televisión El Intermedio y el radiofónico No es un día cualquiera de RNE, y sus papeles más recientes los ha interpretado en las películas Vacaciones de verano de Santiago Segura y Me he hecho viral de Jorge Coira.

El Premio de Honor es para Elena Irureta, actriz vasca, conocida por su papel de Laura Hurtado en la serie de El comisario. De larga trayectoria tanto en televisión, como en teatro y cine, ha participado en varias series de Euskal Telebista y en producciones cinematográficas, como La madre muerta de Juanma Bajo Ulloa, La ardilla roja, de Julio Medem, Hola, ¿estás sola?, Flores de otro mundo y Te doy mis ojos, las tres de Icíar Bollaín.

En 2020 protagonizó la serie Patria, por cuya interpretación consiguió el Premio Forqué, el Premio Feroz y el Premio Platino a la Mejor Interpretación Femenina de Serie.

Todo el palmarés ha sido presentado este martes por el director del Festival de Cine Español de Cáceres, Francisco Rebollo, y la directora del Gran Teatro, Marisa Caldera. En la gala participarán más de cien alumnos de los Conservatorios de Música, de Danza y de la Escuela Superior de Arte Dramático (ESAD).

Rebollo ha recordado que las entradas para la gala se pondrán a la venta en las taquillas del Gran Teatro al precio de 40 euros en patio y 30 en palco.