The Lemon Twigs, James y The Cat Empire visitarán Murcia este verano de la mano de 'Las noches del Malecón'

En los últimos meses, desde el anuncio de la creación del nuevo Espacio Norte, la promotora murciana Monkey Pro ha ido confirmando la visita durante este 2025 de algunos de los principales artistas del panorama nacional -casos de Manuel Carrasco, Amaral, Rigoberta Bandini y Leiva-, así como de una figura de talla internacional como es la del reguetonero Myke Towers, que abrirá su programación el 6 de junio.

Sin embargo, este martes se ha hecho público el grueso de la programación de la que será una nueva edición de 'Las Noches del Malecón', que ocupará varios espacios -además del citado, también hay un concierto en el Fofó y, el resto, en el Auditorio Murcia Parque- y abarca cerca de una veintena de citas, incluida alguna cata de vinos, hasta el mes de octubre.

Además, este nuevo anuncio sigue la línea de lo adelantado con anterioridad: hay nombres sacados de la primera línea del pop y el rock nacional -ahí están Ojete Calor, Ariel Rot, Los Secretos y Quique González, por citar algunos- y varios conciertos internacionales. En concreto, hablamos de The Lemon Twigs (28 de junio), Morcheeba (6 de julio), James (19 de julio) y The Cat Empire (20 de septiembre).

Nombres principales

The Lemon Twigs, el dúo de los hermanos Michael y Brian D’Addario, revive la edad de oro del rock con un sonido que fusiona pop, glam y sunshine pop de los sesenta y los setenta. Influenciados por Bowie, The Beatles, Elton John o The Beach Boys, han convertido su amor por el pasado en un estilo propio, más allá de la simple nostalgia, y su concierto promete ser una fiesta. Es seguramente, el concierto más destacado de este anuncio, en vistas del crecimiento que han tenido en los últimos años.

Por su parte, la icónica banda británica Morcheeba, liderada por la voz única de Skye Edwards, regresa con su fusión de downbeat, chill, electro-pop y soul; un sonido envolvente e inconfundible que llenará el Auditorio Murcia Parque el 6 de julio. Su legado y energía en directo los mantienen como referentes del género en todo el mundo.

James también vuelven después de pasar por el desaparecido -en Murcia, al menos- Visor Fest. La legendaria banda de rock alternativo de Manchester, capitaneada por Tim Booth, nos visitará el día 19 de julio y repasará también junto al río Segura las canciones que se han convertido en éxitos a lo largo de sus más de cuarenta años de carrera. Aseguran un directo impecable en el que no faltarán Sit down, Laid, Come home, She's a star y Getting away with it (all messed up).

Por último, y tras su paso por Murcia durante la pasada edición de 'Las Noches del Malecón' -ofrecieron, sin duda, uno de los conciertos del año en la ciudad-, los australianos The Cat Empire volverán para presentar su nuevo disco, Bird in paradise (2025). Se trata de su décimo álbum de estudio en el que mantiene su esencia y su espíritu lleno de fusión, diversión y baile.

Artistas nacionales y locales

El músico Ariel Rot. / JAVIER SALAS

También destaca la presencia del argentino Ariel Rot, quien fuera parte de dos emblemáticas bandas del rock nacional como Tequila y Los Rodríguez. Ofrecerá el 14 de junio en Murcia Parque un recorrido por las canciones que definieron una época y dejaron huella en varias generaciones; esto es: las suyas en solitario, pero también las de los grupos que le lanzaron al estrellato. Además, le acompañarán en el cartel de esa noche Los Marañones y Querido Diablo.

También se han sumado a la séptima edición de 'Las Noches del Malecón' artistas nacionales de reconocida trayectoria como el citado Quique González, con el cartagenero Fernando Rubio el 11 de julio, y Depedro, que estará en Murcia Parque con Oh Bro el 27 de ese mismo mes. Además, Los Secretos volverán a la capital del Segura el 3 de julio, mientras que los sevillanos Derby Motoreta's Burrito Kachimba, que este fin de semana estuvieron en el 'Antioxidante' de Bullas, participarán también de este programa pocos días después, el 18.

Por otro lado, Ojete Calor, unos fijos en la programación de conciertos de Murcia, volverán el 21 de junio, y también merece la pena destacar la visita del fenómeno Lia Kali, el 5 de julio. Y hay otras dos fechas múltiples de carácter más alternativo: la primera, el 20 de junio, con La Élite, Perro y Sistema Nervioso, mientras que el 4 de julio se reunirán en Murcia Parque dos de las bandas capitales del rock urbano a nivel nacional, Reincidentes y Porretas.

Otras propuestas

La polifacética Lorena Castell también se ha sumado al ciclo y lo hace con una propuesta muy especial. Traerá por primera vez a Murcia su Bingo para señoras (19 de junio), una fiesta-espectáculo única que lleva años triunfando en Madrid con ella como maestra de ceremonias. Y tras reunir a 20.000 personas cada día en 2024, volverán a la ciudad los festivales I Love Reggaeton y Love the Twenties. El primero cuenta en su cartel con artistas como Alexis & Fido, Reykon, Jory Boy, Joey Montana, Fuego, Lorna y Henry Méndez, que revivirán los tiempos del electrolatino clásico bajo el lema: 'El primer reggaetón nunca se olvida'. Y en lo que respecta a Love the Twenties, dedicado a la música que marcó las pistas de baile en la década de los 2000, este tendrá como cabezas de cartel a la alemana Cascada y a los daneses Safri Duo, que estarán acompañados por más artistas internacionales como Sylver, Yasmin K, Evi Goffin, Anneke Van Hooff...

Por último, como en años anteriores, la Denominación de Origen Protegida (DOP) Vinos de Jumilla volverá a ser parte del festival gracias a sus noches de cata en las que el público podrá descubrir sus caldos y disfrutar de una velada con música en directo. Las entradas para estas cuatro sesiones -los días 17 y 24 de junio y 1 y 8 de julio- se pondrán a la venta junto con las del resto de espectáculos este jueves a las 12.00 horas en www.lasnochesdelmalecon.com. Eso sí, desde la organización anuncian que "el cartel aún no está cerrado por completo, es posible que a lo largo de las próximas semanas haya alguna nueva incorporación".

Aquí la programación desvelada hasta el momento: