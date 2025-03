"Esa paradoja entre ser irrelevante y dejar una huella profunda forma parte de la esencia del pop"

Asegura Rafa Luján que él está «en el bando de los que creen en la trascendencia del pop», y casi puede decirse que ha hecho alarde de ello en su primera novela, Ana que fue pop (AdN, 2025), que vio la luz hace apenas unas semanas. Pero quizá, además del retrato de sus pasiones personales por el cine y la música, el murciano también ha plasmado en esta novela algo de deformación profesional: no en vano es un guionista con la máxima de «entretener, entretener y entretener».

¿El resultado? Una suerte de thriller de aventuras con doble línea temporal, el pop como telón de fondo y ubicado en tierras murcianas... pero con protagonistas normales, casi invisibles –como está acostumbrado a ser él, en las bambalinas de la televisión–: un fotógrafo de bodas y una figurante de un videoclip.

En el momento de hacer esta entrevista quedan apenas unos días para que su libro vea la luz, ¿cómo los está viviendo?

Los vivo con muchísima ilusión, la verdad. Esta es mi primera novela y he aprendido que la literatura se cocina despacio: primero hay que escribir, luego hay que buscar un editor y finalmente hay que encontrar el momento adecuado para lanzar el libro. Ha sido un largo trayecto y me apetece muchísimo que la gente pueda leerlo por fin. Sobre todo en Murcia, porque es mi tierra y parte de la novela transcurre aquí.

Siendo un guionista y productor de televisión –además de apasionado de la música e historiador del Arte–, ¿cómo surge la idea de lanzarse al mercado editorial?

Como guionista, me considero un escritor de oficio, y la posibilidad de dar el salto a la novela siempre ha estado ahí. Si he cruzado esta línea ahora ha sido porque sentía que tenía una historia muy personal que contar, y quería hacerlo sin las limitaciones que suelen venir con una producción audiovisual. Dicho esto, también te confieso que esta novela está escrita con recursos y herramientas de guion, como si fuese una serie o una película. Por muchas inquietudes personales que haya querido volcar, en todo momento he aplicado escrupulosamente mis tres reglas fundamentales como guionista: entretener, entretener y entretener.

La cosa es que, aunque la historia de estas páginas se presenta en formato novela, también hay espacio para la música y el mucho audiovisual. Da la sensación de que no ha querido renunciar a ciertas cosas; que tenía claro que, si escribía un libro, su universo estaría lleno de referencias a la cultura pop.

El título, Ana que fue pop, está ahí desde el principio, igual que la frase que abre la novela, que también fue la primera que escribí: «Ahora el pop se ha venido a hacer aquí». Eso te da una pista de cuáles eran mis intenciones cuando me puse delante del folio en blanco. Siempre he querido contar la historia de alguien normal que acaba formando parte de la historia del pop. A partir de ahí, es cierto que la música y el cine son mis pasiones y quería darme el gustazo de hacer homenajes a mis grupos y cineastas preferidos. Es una de las ventajas de escribir novelas en lugar de guiones: si quieres meter una canción de fondo, resulta mucho más fácil que en una película.

Le he preguntado por lo que rodea a la historia antes que por el argumento en sí, pero este libro ¿es un thriller, una novela policiaca, una historia de aventuras...?

Un poco las tres a la vez. Ante todo es policiaca porque hay una muerte que necesita una explicación. Pero no es una novela negra convencional, porque el personaje que investiga no es un detective o un policía, sino un fotógrafo de bodas que no ha visto una pistola o un cadáver en su vida. Como te decía antes, estos mimbres están aliñados para que la lectura sea entretenida, y ahí es donde entran la acción y el suspense, que son ingredientes más propios del thriller. Por último, también es una novela de aventuras porque todos los personajes persiguen una especie de tesoro, y la búsqueda de este tesoro está llena de obstáculos a superar.

El libro

Y ¿cómo se entreteje ese mundo pop con el doble crimen, con la doble línea temporal que estructura la novela?

El protagonista es un fotógrafo que retrata a una desconocida sin imaginar que esa mujer lleva décadas oculta. Cuando la imagen se vuelve viral, ella aparece muerta y todo parece indicar que su muerte está relacionada con otro asesinato que ocurrió treinta años antes. En este crimen remoto es donde el protagonista tendrá que encontrar las claves para resolver el misterio del presente. Para ilustrarlo, decidí usar una segunda línea temporal, que transcurre en 1989. Lo interesante de esta estructura es que el lector se anticipa al detective porque conoce de primera mano lo que pasó en aquella época y maneja las claves que el protagonista busca, aunque sin saber dónde encajan. Y lo mismo al revés: el detective y el lector saben qué pasó en 1989, pero no cómo ocurrirá. Es un mecanismo de suspense muy eficaz.

Parece que tiene especial predilección por las cosas que pasan desapercibidas y luego triunfan o esconden algo: Ana es figurante de un videoclip, hay temas de pop sencillos que terminan siendo hits y catapultan a sus autores... ¿Hay algo que contar en el anonimato, en lo que no capta la atención de primeras?

Es una buena pregunta, y supongo que la explicación está relacionada con mi trabajo en televisión. Como guionista o productor siempre estoy detrás de las cámaras, soy invisible. Y lo mismo pasa con los protagonistas de la novela: los dos se mueven en el margen del universo pop; existen, pero nadie se percata de que están ahí. Uno es fotógrafo, y los fotógrafos por definición son sombras anónimas. Y la otra, como dices, es una figurante sin nombre que ha pasado a la historia porque sale en un videoclip muy famoso de los noventa, aunque nadie se haya preguntado jamás quién era… hasta ahora.

Y ha escogido, como paisajes de estos hechos, lugares de Murcia y Almería; territorios que, por cierto, estamos más hechos a ver ligados con el western... ¿Qué le atrajo de ellos para ubicar allí la historia?

Es un poco la misma idea. Esa cualidad al borde de la existencia que tú has detectado en los personajes es algo que también impregna otros elementos de la novela. Los lugares donde transcurre la acción existen en realidad y cualquiera puede visitarlos, pero también están en el límite entre lo real y lo inventado. Campohermoso, en Almería, es un pueblo que se creó en los años sesenta como parte de un plan de colonización; no tiene historia porque hace tres generaciones ni siquiera existía. O la batería de Castillitos, que es un lugar rarísimo entre Mazarrón y Cartagena: una instalación militar con cañones descomunales y almenas de casa de juguete que nunca se usó para la guerra y que hoy está abandonada.

Y, permítame que pregunte, ¿cuánto de usted, de lo que le rodea y de su vida, hay que en el libro? Porque antes del comienzo hace el clásico apunte de que cualquier parecido con la realidad es mera coincidencia, y eso despierta curiosidades...

Ese apunte del que hablas tiene que ver con el videoclip que aparece en la novela y que me sirvió de inspiración. Aunque no se menciona el título, es el vídeo de Personal Jesus, de Depeche Mode. Se grabó en Almería y en él aparecen cuatro chicas muy parecidas a las cuatro protagonistas de la novela. Pero ahí acaba la parte histórica: el resto es inventado. Lo que le ocurre a esas mujeres en el libro forma parte de la imaginación, nunca pasó. Quería dejarlo claro para que nadie se llevase la falsa impresión de que estaba contando una historia real. Y, sobre todo, para que nadie pensase que la chica del videoclip, que probablemente existe en realidad y tiene su propia vida, sufrió las mismas experiencias que mi protagonista.

Al respecto de su relación personal con este libro tengo que preguntarle, por supuesto, qué escuchaba mientras escribía la novela. Con la cantidad de referencias musicales, costaría creer que trabaje en silencio... ¿Hay playlist?

Yo escribo en silencio porque la música me distrae mucho. Pero, efectivamente, la novela tiene mucha música. Cada capítulo lleva el título de una canción que está relacionada con lo que les pasa a los personajes. En la trama de 1989 se escucha a Madonna, Iron Maiden y Metallica. En el presente aparecen canciones de Rosalía, Nacho Vegas y Carolina Durante. En ambos casos se trata de música de la época, pero también hay clásicos como Los Beatles y Radiohead. Tu idea de la playlist es muy buena, ¡deberíamos haberla incluido al final de la novela, como un extra!

Por cierto, ¿qué tiene el pop que nunca falla? Lo envuelve todo, siempre encaja, hay una canción pop para cada situación.

A mí me atrae el pop como telón de fondo de una época, y me interesa sobre todo el ruido que genera. Que se hable de ello en los bares, que salga en los periódicos y en la tele, que nadie pueda escapar de su influjo. Lo que ahora se conoce como hype, pero que siempre ha existido. Porque, aunque las canciones y los videoclips sean productos de consumo rápido, en ocasiones pueden tener una influencia tremenda. Esa paradoja entre ser irrelevante y dejar una huella profunda forma parte de la esencia del pop. Te pongo un ejemplo: al principio de la novela, en la trama que transcurre en 1989, los personajes ven en televisión el estreno del videoclip de Like a prayer, de Madonna, que provocó un escándalo mayúsculo. Después de la emisión se dividen en dos bandos: los que piensan que acaban de vivir un momento cualquiera y los que sienten que esos tres minutos han sido históricos. Y ese debate me fascina, es uno de los temas de la novela. Yo, por supuesto, estoy en el bando de los que creen en la trascendencia del pop.

Y ahora... ¿qué? ¿Seguirá en las bambalinas de la televisión, o le ha picado el gusanillo de la escritura?

En televisión sigo muy relacionado con los contenidos, pero cada vez más lejos de la escritura. Me dedico a coordinar a otros guionistas o a gestionar las producciones. Afortunadamente, lo bueno de escribir es que solo necesitas un ordenador y un poco de tiempo, así que nunca se sabe…