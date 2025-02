Gabriel Lauret: "No podemos pensar que la música va a ser siempre algo lúdico y festivo"

De la mano de M. A. R. Editor, y como ganador de la segunda edición de su Premio de Nuevo Periodismo, el cartagenero Gabriel Lauret ha visto cómo los artículos que comenzó publicando en las páginas de este periódico han tomado forma física con Allegro agitato. Se trata de una recopilación de textos de carácter divulgativo con los que este profesor –del Conservatorio de Murcia– e internacional concertino –especialmente con el popular Cuarteto Saravasti– pretende acercar la música clásica a personas que, quizá, no habían tenido la posibilidad de conocerla hasta ahora.

¿Cómo está, Gabriel? Pasados ya unos meses de la publicación de Allegro agitato, ¿qué balance hace de este proyecto, de este libro?

Estoy muy contento de cómo ha quedado el libro. Me parece que la edición es muy elegante, fácil de leer por su formato, y los comentarios que me hace la gente son buenos y, según el editor, Miguel Ángel de Rus, se está vendiendo muy bien.

Allegro agitato tiene su origen en un blog, Las memorias de Dulcinea, y en las páginas de este periódico. ¿Cuál es su intrahistoria?

Efectivamente, yo nunca tuve intención de escribir un libro. Comencé a escribir artículos de divulgación musical por sugerencia de José Antonio Molina, historiador, escritor y colaborador de La Opinión; fue hace poco más de dos años. Yo soy músico, violinista profesional desde hace más de 30 años, y la idea me pareció bastante disparatada, aunque finalmente me animé a enviar algo al periódico. Casi al mismo tiempo, comenzó la aventura del blog, en el que todos los escritores son también colaboradores de este periódico. Y cuando llevaba escrito un número considerable de artículos surgió la oportunidad de presentarlo a un premio, lo que implicaba la necesidad darles un cierto orden y sentido.

Siempre he pensado que, en ocasiones, el relato (personal) ayuda a conectar los artistas (con su obra). Supongo que estamos de acuerdo, ¿no?, que esa era un poco la idea. Al final, la idea es acercar a la gente la música clásica…

Sí, estos artículos me permiten acercar la música al público de forma distinta a los conciertos. Algunos lectores me han comentado que han descubierto a un autor o han escuchado una obra determinada después de leer un artículo mío, y, claro, te produce una tremenda satisfacción.

Creo que entre estudiantes y profesionales, este proyecto ha tenido muy buena acogida, pero casi me interesa más cómo han encajado estos textos entre el público general, ya sea por medio de los artículos o del libro. Cuénteme.

Curiosamente recibo muchos más comentarios de los lectores que los que suelo tener al acabar los conciertos, y, efectivamente, los artículos han tenido una acogida fenomenal. Muchas personas a las que les gusta la música pero que no tienen formación musical me han dicho que les han permitido ampliar su conocimiento y les han resultado amenos y, en ocasiones, divertidos. Y también hay quien, sin apenas afición por la música, ha comenzado a acercarse a ella.

En su libro habla de los grandes nombres (Bach, Beethoven, Mozart), pero también de otros más desconocidos e, incluso, de algunos que apelarán particularmente al lector de por aquí (pues no se olvida de la Región). ¿Alguna historia o ‘tráiler’ que ilustre al lector el tono de estos artículos?

El tono, creo que es fundamental para poder conectar con el lector. Un artículo sobre un músico no puede comenzar con «nació» y acabar con «murió»; para eso basta con consultar enciclopedias no demasiado especializadas. La información debe resultar atractiva. La mayor parte de los artículos esconden pequeñas bromas, comentarios jocosos (intento que educados), muchos dobles-sentidos, etc. Pero también giros inesperados. Por ejemplo, uno de los artículos, sobre la Chacona de Bach, comienza con un chiste (bastante malo, por cierto) sobre una hipotética entrevista al compositor. Pues bien, solo te diré que acaba siendo uno de los artículos más profundos de todos los que he escrito. Al final, casi los calificaría de microrrelatos.

Entiendo que este proyecto le ha costado un gran trabajo de documentación y escritura, pero también le ha proporcionado hondas satisfacciones, como el II Premio de Nuevo Periodismo de M. A. R. Editor. Pero, más allá del reconocimiento público, ¿qué le ha proporcionado este proyecto a nivel personal? ¿Es un divertimento, un desahogo, formación…?

Pues creo que lo has reflejado muy bien... Cada artículo lleva días de investigación y selección de información, pero sí, me divierto y, al mismo tiempo, me permite aprender muchas cosas que desconocía. Porque los músicos, al menos en mi caso, no somos historiadores, por mucho que nos guste la historia.

Le pregunto esto último también porque, en realidad, es casi un ‘novato’ en esto de la escritura...

Llevo tocando el violín desde los siete años y hace menos de tres que comencé a escribir. Soy un novato, sin el ‘casi’, y cada artículo, como comentaba, lleva mucho trabajo detrás. Lo que me resulta más difícil es la cuestión de los plazos. En el blog tengo bastante libertad, aunque intento publicar cada dos semanas. En La Opinión publico el último sábado de cada mes, pero va a página completa y, en muchas ocasiones, en la contraportada, por lo que entenderás que es una responsabilidad. Así que intento que traten temas que puedan ser interesantes para un público todavía más general, que cuenten con una ilustración adecuada y llamativa, y que esté preparado con suficiente antelación. Por eso me gusta tener varios preparados de antemano, para poder trabajar con cierta tranquilidad.

Es evidente que su experiencia como músico enriquece profundamente sus escritos, pero... ¿contribuye de alguna manera esta vis literaria a su desempeño como docente y, todavía más interesante, como músico? Le he leído decir que hay ciertas similitudes entre escribir e interpretar música…

Claro, porque cuando tocas en concierto siempre haces también una labor de documentación previa, por lo menos cuando tocas algo de algún compositor menos habitual. En cuanto a tu pregunta, creo que hasta ahora se ha reflejado muy claramente mi lado musical en el literario, especialmente a la hora de pensar la estructura de un artículo o de como plantear la conclusión en función de cómo se ha distribuido el contenido, por ejemplo. Y, al contrario..., la investigación que realizo en la preparación de cada texto me da mucha información que luego utilizo en mis clases para poner ejemplos o para hacer comentarios.

Hablábamos de divulgación y quería preguntarle (a usted que trata con jóvenes músicos y que ha viajado por diferentes países con su violín y el Cuarteto Saravasti): ¿cuál es en la actualidad el estado de salud de la música clásica?

En la Región de Murcia hay un público habitual muy bueno e informado, por lo general, pero hay que reconocer que escaso, en comparación con el número de habitantes. Por este motivo me pareció muy interesante poder contribuir a la difusión de la música desde una posición diferente.

¿Tiene el reconocimiento que merece? La música clásica, digo.

Algunos de los artículos del libro tratan precisamente sobre esto, sobre el reconocimiento social que tenemos los músicos desde que somos estudiantes y decidimos dedicarnos a esto. Si pusiéramos en una balanza los años de formación y el esfuerzo que supone mantener la forma a lo largo de los años para mantener una actividad de concierto, evidentemente, no. Además, en España la música clásica no tiene el reconocimiento que tiene en otros países, por descontado. Creo que es una cuestión de formación y de tradición, aunque llevamos muchos años intentando cambiar esta apreciación...

¿Entiende que exista la creencia popular de que es algo elitista?

Ese ha sido siempre parte del problema. La filosofía es elitista, pero llevan filósofos a los platós de televisión. El arte contemporáneo es elitista, pero el público llena los museos aunque no entienda nada. La buena literatura es elitista, especialmente la poesía, pero nadie se plantea que lo sea. Parte del problema es considerar la música exclusivamente como algo lúdico y festivo, y esto no siempre puede ser así. Hay música para cualquier estado vital, pero apreciarla implica un mínimo de pausa para escuchar, y eso no se puede hacer con una cerveza en la mano hablando con los amigos. Otra cuestión que parece alejarla del público es el precio, pero hay muchísimos conciertos de gran calidad que son totalmente gratuitos, mientras que los conciertos y festivales de música actual cuestan mucho dinero.

¿Está haciendo la sobriedad del Conservatorio un flaco favor a esta música? Últimamente son varios los intérpretes que están intentando romper con esa imagen de la clásica, ¿qué opina de ello?

La imagen cuenta bastante. Los conservatorios probablemente tienen que cambiar algo, pero en mi opinión tiene que ver más con el perfil de los alumnos que acaban. Se les enseña a tocar su instrumento pero no a desenvolverse en este mundo. Debemos ampliar el repertorio, buscar nuevos formatos, combinaciones con otras manifestaciones artísticas... Y sobre los músicos que rompen los moldes de esa imagen, me parece muy bien que lo hagan, siempre que no cambien el contenido. Hace ya años, cierto ‘director’ hacía grabaciones de música clásica con un ritmo añadido y tuvo mucho éxito. A la música no le aportó nada, pero, a él, unos enormes beneficios, por supuesto.

Y ahora... ¿qué? ¿Esta experiencia, exitosa, ha incentivado sus ganas de escribir?

Yo sigo escribiendo y publicando mis historias. No sé si habrá una segunda parte de este Allegro agitato, dependerá de la acogida del libro a un plazo más largo, pero me han sugerido hacer biografías más extensas, incluso alguna novela con temática musical. Sin embargo, creo que todavía me falta madurez, además de que, en este formato, me encuentro bastante cómodo.

Y, en lo musical, ¿cuáles son sus planes? ¿Qué hay del Saravasti?

No hemos hecho ninguna despedida oficial, pero el cuarteto dejó de existir tras el verano de 2023, después de 27 años de trayectoria. Han sido muchos años, en muchos momentos de una gran actividad, con conciertos por muchos países, pero decidimos poner punto y final. Cuando tenga un poco de tranquilidad quiero volver a hacer conciertos, sobre todo con piano, que los he dejado bastante de lado por el cuarteto. Pero ahora, a corto plazo, sigo con la escritura, la promoción del libro y con las clases. El día no da para mucho más.