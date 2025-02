Héctor Alterio: "Es muy reconfortante ver que el público responde al latido de la obra"

El genial actor Héctor Alterio se sube este sábado (19.30 horas) a las tablas del Teatro Thuillier de Caravaca para interpretar Una pequeña historia. A sus 95 años, mantiene su fuerza sobre el escenario, amparado en esa voz que ha cautivado a generaciones de hispanohablantes.

Su último trabajo habla de un viaje de ida y vuelta, Buenos Aires – Madrid – Buenos Aires, donde nos trae de regreso los recuerdos de estos años en la poesía, la música y la emoción.

Entre el amor y el humor, una noche de goce con todos los sentidos, de la mano de un actor que sabe atravesarnos con su voz inigualable y la sensibilidad de nuestra música en manos de Juan Esteban Cuacci.

Este espectáculo, con dramaturgia de Ángela Bacaicoa, la compañera de vida de Alterio, relata cómo Héctor con cuarenta años, en 1974, se vino a España para presentar la película La Tregua y, cuando quiso volver, ya no había aviones de regreso para él. Fue así como Madrid resultó ser su cárcel y su salvación.

En este espectáculo hablamos de un viaje que tiene un cambio dramático.

Un espectáculo con dramaturgia de Ángela Bacaicoa, que además es mi mujer en la vida real, y tengo la oportunidad de contar sobre el escenario cómo con cuarenta años, en 1974, vine a España para presentar la película La Tregua y, cuando quise volver, ya no había billete para mí. La verdad es que estamos muy contentos con la función, a la gente le está gustando mucho y estoy disfrutando con esta gira.

Descubre Madrid, que resultó ser en un primer momento su cárcel y luego se convirtió en su salvación.

Dada la situación que viví no fue posible volver, no hubo billete de avión para regresar. Estaba convencido de que era un viaje para presentar una película y volver de nuevo a mi país. Tenía fecha de regreso y de pronto me vi que no había aviones para mí, y me tuve que quedar aquí en España. Fue bastante duro el tener que adaptarme a un país diferente. Ahora me doy cuenta quién es quién de aquel momento tan difícil para mí. Hubo muchas manos generosas que me ayudaron para salir adelante en aquella situación tan complicada. No es fácil: sales con un estado de ánimo muy particular, y si a eso le agregas que mi trabajo exigía un acento y una vocalización diferente a la que yo estaba acostumbrado, todos esos factores hacían que la situación se complicara mucho. Me tocó luchar contra todas esas situaciones y me vi abocado a seguir adelante, porque no tenía pasaje de vuelta, y en Madrid me quedé, así hasta hoy.

¿Le ha tratado bien nuestro país?

Estupendamente. De pronto tengo recuerdos imborrables de gente que te ayuda desinteresadamente -esa palabra que viví de manera tan real-, que una mano desconocida de pronto te dé dinero en un momento en el que lo necesitaba porque no tenía ni para el agua... ¡Buah!... De repente recuerdo eso y siento cosquillas en el corazón.

Aquel viaje generaría mucha melancolía de todo lo que uno deja atrás.

Y además mucho peor cuando eres consecuente de situaciones que uno no puede cambiar, en ese momento no había otra alternativa que quedarse. No fue nada fácil. Ahora lo veo con una distancia de muchos años, y se hace muy difícil tratar de armar aquellas situaciones que me tocó vivir.

En esta puesta en escena no faltan los tangos.

Claro, me acompañaron durante toda mi niñez y juventud y tenían que estar presentes en esta obra.

También la poesía de los grandes autores.

Son elementos realmente maravillosos que además me dan la oportunidad de estar saboreando ese manjar, que no siempre ocurre. Estoy muy satisfecho con el resultado, a la gente le encantan los trabajos de León Felipe, Borges, Cátulo Castillo, Piazzolla, Horacio Ferrer, Hamlet Lima Quintana y Eladia Blázquez, entre otros. Todo lo que hemos seleccionado para hacer vibrar al espectador.

Además, hilvanado con la sensibilidad de nuestra música en manos de Juan Esteban Cuacci.

Es un pianista maravilloso, al igual que lo fue su padre, a quien también conocí y trabajé con él. Es un artista creativo y respetuoso, es una maravilla tener un músico así, que le va dando más vibración a mi voz encima del escenario.

Una noche entre el amor y el humor, que hace disfrutar al público desde principio a fin.

Así es, disfruta se entretiene, se divierte y se emociona. Tiene todos los elementos que uno puede manejar y llegan de una manera inmediata al espectador, eso es una cuestión que nos hemos dado cuenta desde las primeras representaciones.

¿Cómo es verse a través de la mirada de su mujer?

Realmente me confirma, me afirma, me solidifica... Todo positivo. Y gracias a ella encontramos detalles y caras y gente que estuvieron en mi vida y que ya no están más por razones lógicas del tiempo.

Si pudiera usted volver atrás, ¿cambiaría algo de su historia personal?

No, no, en absoluto. Nada. Y creo que no hay que tocar absolutamente nada. Es un recuerdo, está firme allí desde el primero hasta el último. Y sé que yo cierro los ojos, extiendo la mano y voy a encontrar lo que estoy buscando. Y lo encuentro. Y eso, realmente, no mucha gente lo quiere.

¿Cuál es el secreto para tener ese potencial?

No hay mucho secreto o truco, son muchos años de tablas, muchas representaciones encima de los escenarios. Al final se trata de conocer muy bien al público. Aprender a escuchar sus silencios, las carcajadas o los aplausos. El público tiene muchos factores que surgen espontáneamente, dependiendo del estado de ánimo del espectador, que te hace conocer los factores para mantenerle en todo momento interesado por la obra, mientras está sentado en su butaca. Este interés que muestra o cuando ves que responde al latido de la obra es muy reconfortante para cualquier actor.