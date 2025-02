Emilio Cortés: el músico del Mar Menor

Dicen que un superhéroe es un personaje de ficción cuyas características superan a las del héroe clásico porque cuenta con poderes sobrehumanos, ni más ni menos que como el nuevo miembro de mi banda, el músico y biólogo marino Emilio Cortés.

El director técnico y conservador del Acuario de la Universidad de Murcia (UMU) y responsable de la creación del Banco de Especies del Mar Menor anda empeñado en concienciar a la sociedad de la importancia que tiene el cuidado y la protección de las especies acuáticas en pro de un futuro sostenible, visibilizando el gran problema con el que cuenta nuestra Región. Lo hace como forma de asegurar que las generaciones venideras puedan seguir disfrutando de lo que muchos hemos tenido la inmensa fortuna de conocer, la laguna salada, y lo hace también de la forma más bonita que alguien puede imaginar, con música.

Como procediera su antecesor Jacques Cousteau, que difundió el valor de la vida en el mar a través de apasionantes libros y documentales, Emilio recoge música de esos fondos. Y esto no es una metáfora romántica que resuma las horas de ensayo-error frente a los elementos que observa y estudia a diario. El flamante miembro de mi banda ha formado parte de reputados y queridísimos grupos como Los Talismanes, El Norte, Neuman y Ross, entre otros, pero, de un tiempo acá, con quien más veces me lo he cruzado sobre el escenario ha sido con los inmensos Dead Beens y la exquisita banda murciana Los Amigos de los Animales, donde, además de bajista, ejerce de cantante.

Música y fondos marinos, música y Mar Menor, ¿en qué consiste este proyecto tan interesante y bonito? «Es la primera vez que mezclamos Biología y música, un proyecto de divulgación basado en sonificación de datos, algo que conocí gracias a Eduardo Balanza y Pedro Guirao. Consiste en la transformación de datos numéricos en datos midi, que se corresponden con notas musicales. La idea es crear la banda sonora del Mar Menor trasladando al espectador en forma de sonido las distintas fases por las que ha pasado la laguna, desde sus momentos de estabilidad hasta la crisis de eutrofización e incluso de anoxia», explica.

Esta experiencia tan interesante hace ya un tiempo que la lleva a cabo con su banda de cabecera, Los Amigos de los Animales. Con este proyecto han participado en cada edición del Festival Distopía de cine y medio ambiente. Imaginen por un momento ver y escuchar el resultado de la transformación de los datos en música, potenciados por los instrumentos de una banda, y generando un sinfín de sensaciones. Imaginen a un músico, humanista, profesor y gran amigo, cuyos referentes son esos con los que ha crecido y tocado a lo largo de su vida, que lleva a cabo propósitos capaces de intentar salvar especies en estado crítico y al borde de la extinción como la nacra y que cuida a cuatro mil ejemplares de caballitos de mar por si la población salvaje no pudiera recuperarse por si sola, y luego díganme si no merece el calificativo de ‘superhéroe’.