Carlos Tarque: "Tener una banda de rock sigue siendo una cosa fascinante"

Tras un intenso año en el que ha estado presentando en festivales y salas su segundo disco, Vol.2, Tarque estrenó en YouTube el documental Donde nace el rock and roll, escrito y dirigido por Juan Pérez Fajardo, que ya colaboró en Delta, de MClan, y captura la esencia de la vida en la carretera, el espíritu de los escenarios y la pasión que le impulsa a darlo todo cada noche con La Asociación del Riff -Coki Giménez (batería), Iván Chapo González (bajo), Carlos Raya (guitarras)-.

La publicación de Maldigo (versión en castellano del clásico Evil de Willie Dixon), grabado en directo en la Sala La Mirona de Girona, sirvió como aperitivo del documental, y marcó el inicio de la gira, que ahora finaliza, de Tarque & La Asociación del Riff en 2025 por salas emblemáticas; nueva oportunidad de disfrutar de una de las voces más icónicas del rock y escuchar a una de las bandas más contundentes que se puede reunir hoy día en el panorama del rock en castellano. Ya no volverán a girar en directo hasta 2027. Este año en curso M Clan celebrará su treinta aniversario saliendo a la carretera.

Hace unos días Tarque presentaba un nuevo tema en directo, Flores del acantilado, con la Asociación del Riff, una banda llena de fuego y electricidad, capaz de todo. En 1967 el crítico de rock Paul Williams profetizaba en su publicación Crawdaddy!: «Nadie tiene ya cojones para hablar de rock’n’roll», pero Tarque sigue ahí con toda su energía y actitud incombustible. La ruleta de la vida bendice cada jugada suya. Estaremos en crisis, pero es divisar a Tarque y vuelve el entusiasmo. La leyenda del indomable.

Finalizas la gira en Murcia, por donde ya habíais pasado. ¿Qué balance haces de esta gira por salas? ¿Las salas son la primera línea de fuego para un grupo? ¿Hay que preservarlas?

Bueno, hemos estado girando desde 2023 en salas, y también hemos hecho los consiguientes conciertos de verano, festivales etc. Las salas son el termómetro real de un grupo, quiénes son tus fans de verdad, la gente que te sigue, y para mí son los conciertos que tienen más calidad artística, si bien es cierto que algunas salas no tienen un sonido perfecto.

¿Qué te motivó a realizar una gira por salas en este momento de tu carrera? ¿Buscabas una conexión más íntima con el público, o prefieres la energía de los espacios más pequeños?

Es lo que hacen todos los grupos; hay quien no toca en salas, pero para hacer una cantidad considerable de conciertos, darle trabajo a los músicos, y ver un poco dónde estás, necesitas tocar en las salas y presentar tu música en las ciudades.

¿Había algún objetivo personal o profesional que te marcaras para esta serie de conciertos? ¿Cómo surgió la idea de hacer el documental? ¿Fue una iniciativa tuya o surgió de la productora/director?

No había ningún objetivo personal; tocar en las salas, trasladar el sonido claramente hacia el público en un entorno. A mí me parece que los festivales se están pasando ya un poco de eclécticos, y resulta algo tan dispar... Es como una feria en la que cuesta trabajo atraer. Pienso que las salas son más de verdad.

¿Cómo fue trabajar con Juan Pérez Fajardo y su equipo durante la producción del documental? ¿Cuál fue el mayor desafío durante la realización? ¿Hubo alguna escena que te impactara especialmente?

La idea de hacer el docu salió un día charlando en los camerinos. Pensamos que deberíamos documentar para tener un recuerdo, y para documentar la gira; así se queda grabado, y a mucha gente le enseña el porqué de todo esto, por qué iniciamos este proyecto. Y está gustando mucho. Con Juan ya había trabajado en Delta, se vino con nosotros a Nashville. Es una persona que sabe sintetizar muy bien las cosas, es músico y es rockero; creo que entiende muy bien el lenguaje nuestro, y es bastante bueno tanto haciendo fotos como montajes, y aporta bastantes ideas. Había una idea en común que fuimos puliéndola un poco, e hicimos que nos siguiera durante la gira.

¿Qué te gustaría que la gente piense o sienta al terminar de ver el documental? ¿Hay previsiones de que se proyecte en festivales de cine o que tenga una distribución más amplia?

Nunca tratamos este documental con ninguna pretensión cinematográfica; en realidad es una muestra corta y concreta de lo que hacemos nosotros para que la gente lo pueda entender mejor. Pero no tenemos una pretensión cinematográfica de pasar a la historia. No hay tampoco idea de hacer proyecciones cara al público.

¿Te han hecho alguna proposición para debutar en el cine? ¿Cómo te llevas con las cámaras?

No, no me han hecho ninguna. Me cuesta mucho actuar; cuando he tenido que hacer un videoclip no se me ha dado muy bien. Podría aprender, hay quien me ha dicho ‘tienes buena imagen’, pero no me siento muy cómodo. Creo que no sería buen actor, la verdad.

No hay idea de hacer un disco en directo por ahora. Tal vez en el futuro, porque sí que es donde brillamos más

Coincidiendo con el documental, han salido Flores del acantilado y Maldigo, en directo. ¿Se viene un disco en vivo de Tarque?

No hay idea de hacer un disco en directo por ahora. Tal vez en el futuro, porque sí que es donde brillamos más, y la energía en los conciertos es muy potente.

¿Cómo definirías el momento actual de tu carrera? ¿Qué sensación te produce subirte a un escenario? ¿La vida en la furgo de gira llega a ser dura?

Esta gira ha sido muy bonita. Es verdad que el rock y este trabajo tienen un arma de doble filo. Es un poco ese síndrome Peter Pan de que no pasen los años, y supongo que es más que en otras profesiones. Tienes como una especie de perenne viaje de estudios, porque la vida de carretera te asalvaja un poco. Eso está bien, pero también es como un espejismo de la vida real, que te distancia del momento vital, porque luego tienes 55 años, y las noches de excesos, que son las menos, por supuesto, te pasan mucha factura, pero es verdad que hay un espíritu que yo no quiero cambiarlo. Eso está ahí, el tocar, tener una banda de rock sigue siendo una cosa fascinante.

¿Qué hay del 30º aniversario de MClan? Parece que Ricardo y tú no estéis muy por la labor de componer juntos.

En principio no vamos a hacer ninguna novedad musical. Supongo que discográficamente se hará algún tipo de celebración, pero en principio no hay visos de hacer un disco; queremos tocar en directo y celebrarlo de esa manera. Tanto Ricardo con sus proyectos de producción como yo estamos un poquito alejados artísticamente, y eso es bastante lógico. Lo de hacer todo el esfuerzo... por ahora no nos llama. Lo de volver a conectar, que se podría, por supuesto, supongo... Es verdad que cuando un grupo ha dado tanto de sí, quizás ya está bien, ¿no?

¿Le pondrás Vol.3 al tercer álbum de Tarque?

Pues no lo sé, pero no me importaría. Si no tienes un título realmente bueno, qué más da cómo se llame el disco. Lo importante es que tenga calidad y que sea auténtico. Hay muchos ‘volúmenes’, pregúntale a Led Zeppelin, a Black Sabbath, a Lenny Kravitz. Hay muchos discos que se titulan con un número.

Me siento muy orgulloso de tocar aquí, y comprobar en lo que se ha convertido la Región de Murcia, todo un referente en la música y en el arte

Regresas a Murcia. ¿Qué supone tocar aquí?

Tocar en Murcia, ya sabes. Más allá de los amigos y los recuerdos, es la ciudad donde yo empecé, y sigue siendo mi ciudad aunque no viva desde hace tiempo, Murcia nos creó como personas, y aparte de que funcionamos muy bien, la sala se llena. Eso es un lujo tocando rock, y me siento muy orgulloso de tocar aquí, y comprobar en lo que se ha convertido la Región de Murcia y la ciudad, todo un referente en la música y en el arte. Cuando nosotros empezamos éramos el culo de España, esa es la puta realidad. Todo lo que ha pasado, y a lo que creo que MClan contribuyó... Sinceramente, pienso que puso Murcia en el mapa, a pesar de los grandes grupos que ya había, pero quizás a un nivel más local. Todo lo que ha sucedido me pone muy contento, y creo que debemos estar orgullosos.