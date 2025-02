"El público a menudo reclama mi pasado y que yo juegue un papel en sus vidas que ya ha quedado atrás"

Bernard Butler es, sobre todo, conocido por su trabajo con Suede, con quienes triunfó en la escena del britpop de los noventa, pero no quiere ni hablar de aquellos tiempos; ni de Suede ni tampoco de The Tears, ese proyecto efímero junto a Brett Anderson que sacó un único disco en 2005. Pero es que él fue, en 1989, uno de los fundadores de Suede, y participó en su laureado álbum debut epónimo, de 1993 y ganador del Mercury Prize, y en Dog Man Star (1994), que marcó época. Pero para el artista de Stamford Hill eso es el pasado, y lo cierto es que desde su salida del grupo ha ido construyendo una interesante carrera como autor y productor.

Además, han pasado más de treinta años desde que en 1994 Butler abandonara Suede en medio de circunstancias difíciles, tras grabar las partes de guitarra para Dog Man Star y tener un fuerte enfrentamiento por la producción. Desde entonces, ha lanzado trabajos en solitario como People move on (1998) y Friends and lovers (1999). También ha sido parte del dúo McAlmont & Butler y ha trabajado junto a Edwyn Collins, Neneh Cherry, Tim Booth, Roy Orbison, Bert Jansch, The Libertines, Mark Owen, The Veils, Sophie Ellis-Bextor, The Cribs, The Pretenders y Pet Shop Boys, sin olvidar su papel como descubridor y productor de la cantante Duffy. En 2022, el álbum que hizo con la actriz Jessie Buckley, For all our days that tear the heart, fue nominado al Mercury Prize. Durante la composición y grabación de ese disco, Butler utilizó ciertas técnicas y procesos que luego sirvieron para su tercer álbum en solitario, Good grief (2024), excelente colección de folk emotivo y rock adyacente al folk, lleno de guitarras conmovedoras, cuerdas, trompetas y reflexiones sobre la llegada de la paz, que marcó su regreso como solista después de 25 años. Y este 2025 ha lanzado un nuevo sencillo, Bring an end, con su supergrupo recién formado, que incluye al líder de Teenage Fanclub, Norman Blake, y al cantautor James Grant, y anuncia gira a partir de marzo por el Reino Unido. Pero antes, mañana, podrás verlo en Microsonidos.

¿Qué te hizo volver con Good grief tras 25 años sin editar un disco en solitario? ¿Cómo lo abordaste?

Hace unos años decidí empezar a ir a ensayar una vez a la semana para reaprender a tocar mi catálogo de nuevo. Estuve pensando que no tocaba yo solo desde hacía mucho tiempo. A pesar de girar y tocar con muchos artistas, la gente a menudo me preguntaba si lo había dejado. Parece que habían pasado desapercibidas mis giras durante muchos años con otros artistas, y que en estudio me involucré con cientos de bandas. Quería encontrar una plataforma para hacer música que había sido grabada bajo diferentes guisas, y para hacerlo tuve que encerrarme y encontrar un camino musical singular. De estas sesiones –yo completamente solo– evolucionaron nuevas canciones.

Mucho pop ya suena como a IA porque es a lo que la mayoría de la gente aspira: la homogeneidad

¿Qué experiencias personales inspiraron las letras de las canciones del álbum?

Muchas canciones las inspiró viajar desde mi ciudad, Londres, a la costa inglesa, y –fundamental– volver. Muchos de estos viajes eran en coche, algunos en tren, e incluían muchas horas caminando. La ciudad puede ser agobiante, pero es mi hogar. Como músico de mi tiempo, es bastante raro que naciera aquí y que viva aquí todavía. Muchos se mudan a la ciudad siendo jóvenes, viven aquí y escriben sobre ello durante cortos periodos divertidos de la vida antes de volver a la mediocridad rural o suburbana. Yo nunca me he ido de Londres. Me preocupa lo que sentiría no estando aquí, y viajo a lugares para descubrir cómo sería. Luego vuelvo fracasado.

¿Cómo describirías el sonido del álbum? ¿Qué elementos musicales o estilos te influyeron durante su creación?

Me resulta muy familiar crear música desde estilos y paletas múltiples. Los maravillosos músicos con los que he colaborado, combinados con las posibilidades que ofrecen las grabaciones modernas, me han permitido usar muchos colores, texturas y enfoques. Por esa razón pensé que era apropiado esta vez permanecer muy neutral, incoloro, y confiar en los sonidos iniciales tal como eran, con muy pocos adornos artificiales. Sentía que esto se adecuaba a las letras, que tratan sobre el mar, la ciudad y el viaje.

Has colaborado con una gran variedad de músicos, desde David McAlmont hasta Jessie Buckley. ¿Qué te atrae de trabajar con otros músicos y cómo influye en tu propio proceso creativo?

Me gusta la gente. Me atrae la personalidad, el carácter. Me intrigan las historias de otras personas. Cuando alguien me aborda, siempre me intriga qué quieren de mí. ¿Por qué yo? Siempre pienso que la gente con talento tiene sitios mucho mejores a donde ir, así que busco una razón para que esta vez sea diferente. Nunca escucho la obra anterior de un artista ni pregunto sobre su trabajo previo o colaboradores. Tiene que ser un cheque en blanco. Estoy increíblemente en deuda con todas esas personas y las oportunidades de aprender que me han dado. Estoy hecho de ellos.

Mucha música pop suena como si ya estuviera hecha por IA. ¿Cómo ves el futuro de la música en la era digital y cómo crees que los artistas pueden adaptarse a los cambios? ¿Sientes temor?

La gente se asustaba del órgano; luego de las grabadoras, la televisión y la radio. La grabación multipistas era engañosa y artificial. Los sintetizadores eran máquinas haciendo música. Después la gente se dio cuenta de lo guay que era que las máquinas hicieran música. Mucho pop moderno ya suena como AI porque es a lo que los humanos aspiran: un nivel de homogeneidad para competir en un mercado inundado. Mi estrategia siempre ha sido ver dónde opera todo el mundo y encontrar el espacio donde no hay nadie, porque siempre es mucho más interesante estar solo que sumarse. Los humanos siempre cometerán errores, y siempre responderán a otros humanos cometiendo errores, y ese es mi lugar feliz.

Volver a errores pasados puede ser trágico, lo veo en la música y en las relaciones abusivas

¿Por qué elegiste Good grief como título?

Es una expresión inglesa común para expresar sorpresa, pena, abatimiento.., a menudo de forma humorística. La dualidad es por supuesto sobre la muerte y la posibilidad de ver la muerte de manera positiva, humorística e inspiradora. Experimenté el sufrimiento cerca de mí durante la grabación del disco. Me sorprendió cómo sentí la experiencia positivamente, y cuánto me hizo reflexionar sobre la vida inevitablemente. No me sorprendió ni para bien ni para mal, sino para decir: «Guau».

Cierra el disco The wind, reflexionando sobre el paso del tiempo. ¿Cómo le afecta a un artista pop?

Nunca me he sentido ‘artista ‘pop’ –¡ojalá pudiera!–, así que no tengo ni idea. Como músico, el paso del tiempo se ve reflejado en el volumen de producción creativa que has logrado, y, más importante, en todo lo aprendido. Si no puedes aprender sobre la marcha, no estás jugando bien tu papel. Siempre me esfuerzo en colaborar, y observo a la gente para aprender.

Living the dream, suena como si tuviera una guitarra española, y se silba... ¿Cómo era la vida a los 17 años?

Maravillosa. No tenía más que sueños, y era muy feliz. Tuve la suerte de crecer en una época en que cada semana aterrizaba nueva música a mis pies para seguir inspirándome. Nunca fantaseé con hacer música más allá de los sueños en mi cabeza. Me imaginaba con 54 años muy aburrido. La realidad de la canción es que tener 17 era muy frustrante y agitado. Tener 54 sigue siendo lo mismo, pero mi experiencia dice que el viaje es el objetivo. Hay una importante dualidad en la canción que de hecho tiene mucho más que ver con el insomnio de mediana edad, con una época en la que me costaba dormir, y los sueños empezaron a sacar lo mejor de mí en sentido negativo, controlando mi estado de ánimo diurno. Desde que la escribí, he descubierto que es un problema más común de lo que pensaba.

Me he acostumbrado a no saber qué pasará, y en eso radica la emoción de mi trabajo

En cuanto a Pretty D..., ¿es una canción sobre volver a juntar a una banda ficticia, o una canción de amor?

Ambas y ninguna. Por supuesto, soy consciente de mi historia en la música, y dentro de las canciones parece divertido hablar de ello provocadoramente, pero no tiene conexiones específicas. El público a menudo reclama mi pasado, y que yo juegue un papel en sus vidas que ya ha quedado atrás, pero les gustaría que yo lo recreara. Por supuesto, yo no haría eso, como tampoco lo harían ellos. Desgraciadamente, veo muchos músicos haciendo ese papel como una jugada en su carrera, sin aprender nada. Cuando volvemos a nuestros propios errores, las consecuencias pueden ser trágicas. Veo esto en la música tanto como veo relaciones abusivas.

Norman Blake, James Grant y Bernard Butler. ¿Cómo surgió esa colaboración?

Nos invitaron a colaborar para un concierto en Escocia, cada uno tocando una canción de nuestros catálogos con los otros. Me pareció una manera divertida de volver poco a poco a actuar, y mientras también averiguar cómo James y Norman podrían contribuir a mi música. Yo, por supuesto, toco en sus maravillosas canciones, lo cual es un deleite.

Tu carrera en solitario te ha permitido experimentar con diferentes estilos y sonidos. ¿Te gustaría explorar en el futuro algún género o sonido particular? ¿Tienes otros proyectos en mente? ¿Estás produciendo para alguien?

No pienso anticipadamente para marcar casillas, o no quedaría espacio en mi página. Me he acostumbrado a la sensación de no saber qué pasará después, y en eso radica la emoción y el privilegio de mi trabajo. Actualmente estoy trabajando en otros dos proyectos como coescritor/productor, y estoy deseando hacer otro disco mío. Veo dónde me llevan las cosas y siempre dejo la puerta entornada, porque así lo inesperado me enseñará algo nuevo.

