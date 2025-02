Derby Motoreta’s Burrito Kachimba pasan por Antioxidante

Este verano pasaron por La Mar de Músicas los sevillanos Derby Motoreta’s Burrito Kachimba, cuyos miembros proceden de The Milkyway Express, Quentin Gas y Los Zíngaros, Furia Trinidad o Jambalayaband. Convertidos en un fenómeno del rock español con su reivindicación de la psicodelia y de lo quinqui, este sábado estarán en el ciclo Antioxidante de Bullas. Representantes de la kinkidelia por derecho propio con su particular mezcla de psicodelia, el espíritu del rock andaluz de Triana y la fuerza caleidoscópica de bandas como King Gizzard & The Lizard Wizard, posicionaron su disco Bolsa amarilla y piedra potente en el nº1 de las listas de venta de álbumes y vinilos, ¡desbancando a Beyoncé!: todo un logro para un disco de rock en castellano. La kinkidelia es nuestro potaje, dice Scott Gringo, el guitarrista.

Desde que irrumpieron en 2019 con un debut epónimo tan sorprendente como su propio nombre, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba se han convertido en la gran esperanza del rock patrio, y no han parado. Llegaron colaboraciones de Rocío Márquez o Kiko Veneno, muchos conciertos, un segundo álbum -Hilo Negro (Primavera Labels / Universal Music Spain, 2021)- que los terminaba de aupar a lo más alto, una nominación a los Goya por la banda sonora de Las Leyes de la Frontera, giras por EE.UU., Argentina, Chile y México, imagen de la campaña de Cruzcampo… Su tercer álbum, Bolsa Amarilla y Piedra Potente (Primaveral Labels / Universal Music Spain, 2024), “el disco de hard rock que se merecía la generación de Tik Tok”, sigue la senda, pero los Derbys, lejos de acomodarse en una zona de confort, exploran nuevos caminos: stoner rock de alto octanaje, guiños a Lole y Manuel, sonidos Caño Roto o psicodelia explosiva.

Como siempre, un aroma callejero impregna sus canciones, y hay sorpresas: coqueteos blaxploitation (Daddy Papi), sudor metalero (Seis Pistones (Makensy’s Dream), incluso un break beat que haría las delicias de cualquier ravero poligonero.

Desde Londres hasta Ciudad de México, Derby Motoreta’s Burrito Kachimba ha paseado su kinkidelia por nuevos territorios, con salas repletas. En octubre agotaron entradas en Londres y Dublín. Su música, nada condescendiente, desbordante en decibelios, es una bomba sónica y mental, una potente mezcla de rock andaluz, psicodelia de nueva generación y estética setentera estilo Doors. Pues eso, ‘kinkidelia’.

Sábado 22 de febrero. La Almazara, Antioxidante (Bullas) 21.00 horas. 22 euros

