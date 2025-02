Beautify Junkyards, la vanguardia del fado en la Fundación Mediterráneo

Los lisboetas cierran el ciclo Fado en la Fundación, organizado por la Fundación Mediterráneo, oportunidad para disfrutar de grandes voces y nuevas perspectivas de ese emblemático estilo musical. Estos últimos años, Beautify Junkyards han suscitado un aluvión de críticas entusiastas. Sus dos últimos LPs muestran un imaginario onírico donde psicodelia, electrónica retro y krautpop se dan la mano. Nova (Ghost Box 2024) es el nuevo álbum que presentan tras Cosmorama (Ghost Box 2021). Sofisticados y expansivos, conjugan clasicismo y modernidad.

Beautify Junkyards debutaron con un álbum de versiones, ST(Metrodiscos 2013), al que siguieron The Beast Shouted Love (Megadodo 2015) y The Invisible World of … (Ghost Box 2018). Nova va ampliando su horizonte de sonidos: un folk alucinatorio de insertos electrónicos, tropicalia, fado, pop y bandas sonoras. Hasta Paul Weller se ha fijado en ellos y ha colaborado. Su sonido retro reimagina la potencialidad de las líneas de fuga que generaron psicodelia y protoelectrónica, revistiéndolo de una extraña pátina atemporal.

Sábado 22 de febrero. Fundación Mediterráneo, Murcia. 20.30 horas. 15 euros

.