Terelu Campos salta al teatro como protagonista de una comedia con la que pasará por Murcia

La presentadora Terelu Campos debutará como protagonista en una comedia teatral, 'Santa Lola', el próximo 26 de abril en el Teatro Zorrilla de Valladolid, para después extenderse por varias zonas de España, entre ellas Murcia, con un papel en el que pueda dar rienda suelta a su vena "gamberra" y por la que ya ha recibido las primeras críticas de los profesionales de las artes escénicas.

Se trata de una comedia "divertida y trepidante" producida por Lara Dibildos con un único elenco de dos actores. Campos encarna a Lola, una mujer que acaba de fallecer en su despedida de soltera y que se encuentra a las puertas del cielo con San Pedro, interpretado por el director y escritor de la obra, César Lucendo, que quiere que Santa Lola modernice la institución.

En la rueda de prensa de presentación de la obra este jueves, Lucendo ha asegurado que este proyecto "es un gran desafío" para la presentadora, quien afronta su primera interpretación teatral con ganas, aunque también con "miedo a equivocarse y a no estar a la altura".

"Tengo bastante pánico escénico, estoy acostumbrada al objetivo de la cámara y eso me da seguridad, porque estoy acostumbrada a no pensar en cuántas personas me están viendo", ha explicado Campos.

La presentadora de 59 años acepta "por primera vez" un proyecto teatral con "una vida muy avanzada" y recalca que, si bien siempre ha tenido "buenísima memoria", el guion es extenso y difícil de retener y ya no tiene "la misma memoria que hace 20 años".

Sin embargo, se muestra cómoda con el personaje de Lola, que aparece en la obra con resaca y el rímel corrido: "Tiene mucho de mi personalidad, yo soy bastante gamberra".

Terelu Campos ha desvelado que a lo largo de su vida ha recibido muchas ofertas de trabajo de este tipo, a las que declinó "por miedo" y porque en ese momento estaba muy involucrada en su profesión, aunque ha recordado el precedente artístico de Paquita Salas, la serie de Javier Calvo y Javier Ambrossi, en la que interpretó al personaje de Bárbara Valiente, que para ella no fue un cameo, sino un papel al que dedicó tiempo de rodaje.

Intrusismo

Sobre posibles críticas por intrusismo, la presentadora de televisión ha asegurado que comprende perfectamente que algún actor o actriz "se sienta un poco molesto", aunque subraya: "A mí no se me ha ocurrido, cuando un actor ha presentado un programa de televisión, llamarle intruso".

Lucendo ha destacado que la elección de Campos para interpretar a Lola es ajena al hecho de que su rostro sea conocido: "A mí no me vale de nada contar con Terelu en esta función si artísticamente no me lo va a dar. Vamos a tener una obra con la suficiente calidad y dignidad, y vamos a estar a la altura".

Campos y Lucendo arrancan así una pequeña gira con la idea de representar la obra en múltiples ciudades de España como Estepona, Sevilla, Murcia o Guadalajara, que irán "saliendo sobre la marcha", y con vistas a "ver opciones de entrada en Madrid".