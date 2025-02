Bonjourmonamour Producciones celebra diez años en Cartagena con '75 puñaladas'

La compañía regional Bonjourmonamour Producciones celebra diez años este 2025 y lo hace, como no podía ser de otra manera, en Cartagena, y con entradas agotadas. Además, recupera para la ocasión la comedia con la que inició su andadura, 75 puñaladas, que estuvo nueve meses haciendo temporada en Madrid y que gozó de una importante gira nacional que impulsó definitivamente el proyecto.

Pedro Segura y Manuel Llamas, protagonistas de este montaje -sobre un texto del tucumano Martín Giner-, presentaron este miércoles en el Luzzy esta simbólica función, que tendrá lugar mañana, a partir de las 20.00 horas, en este mismo espacio. Les acompañaron el concejal delegado de Cultura, Ignacio Jáudenes, y la directora de producción de Bonjourmonamour, Pilar Guirao. En lo que respecta a las labores de dirección escénica, estas recaen sobre el propio Pedro Segura.

Esta pieza se enmarca en el género policíaco denominado como 'misterio del cuarto cerrado', tantas veces utilizado por Agatha Christie y hasta replicado como un juego de mesa con el clásico Cluedo. Así, la premisa de esta obra es sencilla: hay un cadáver, varios sospechosos y ninguna pista sobre cómo el asesino pudo cometer el crimen. La cuestión es que, "si a esa premisa le añadimos una pizca de La huella (Joseph L. Mankiewicz, 1972), algo de Mr. Bean y unas gotas de Ionesco y su teatro del absurdo, el resultado son estas 75 puñaladas en la espalda de Mr. Stagertton", explican sus responsables.

Pedro Segura, Ignacio Jáudenes, Pilar Guirao y Manuel Llamas, este miércoles en el Luzzy. / Ayto. Cartagena

De este modo, Segura interpreta a un audaz detective de Scotland Yard (John Kenneth Winslow III) que intentará explicar, usando "toda la pericia necesaria, sus particulares métodos de investigación y la inestimable colaboración del mayordomo" del finado, al que da vida Manuel Llamas, qué es lo que ocurrió realmente en aquel cuarto; al menos, "si el asesino se lo permite"... Además, los primeros indicios señalan que quizá lo de Mr. Stagertton fue un suicidio.

Giner, el autor, señala que fue "el ejercicio del humor" el que le llevó hasta este subgénero que propone "un misterio sin aparente solución ni salida". Pero, más allá del reto de resolver un rompecabezas 'imposible', la premisa le sirvió al argentino para hacer una reflexión que añade profundidad a estas 75 puñaladas. "Curiosamente, la sociedad ficticia en la que están inmersos los personajes plantea un misterio similar. Habitan un ámbito desgastado por la corrupción; una corrupción que está en las instituciones, legitimada por el conformismo y que se hereda. Una situación que también parece no tener solución ni salida. Como autor, me atreví a dar una solución al crimen en casa de los Stagertton que espero los satisfaga. Con respecto al tema de la corrupción conquistada... Bueno, lamentablemente es un caso mucho más complejo, cuya solución no está al alcance de una sola persona", apunta el dramaturgo.