"El flamenco da de sobra para vivir bien"

Arcángel, cantaor de flamenco, regresa a nuestra tierra, de donde parece que nunca se marcha del todo. El verano pasado dio una clase magistral en el Cante de las Minas y este año comienza su peregrinaje por nuestra órbita en la Cumbre Flamenca de Murcia. El onubense, ganador de un Grammy Latino, tiene encima de la mesa proyectos tan dispares como enriquecedores: desde el documental Jesucristo flamenco (2023) hasta su disco Hereje (2023), donde Leiva, Andrés Calamaro y Rozalén componen al servicio de su voz.

Sin embargo, su cante pondrá el broche final a la presente edición de la Cumbre con Olor a tierra, así es como bautiza a este formato que trae la identidad y la forma de entender el cante de un artista con talento y facultades para comunicarse con la música de forma natural y universal. Le acompañará a la guitarra de Benito Bernal, los coros y el compás de Los Mellis y la percusión de Javier Teruel.

Querido Arcángel, y nunca mejor dicho: Murcia te quiere, ¿lo tienes claro?

Pues la verdad es que no había pensado antes en ello y, ahora que me lo dices, te digo que siempre he sentido y recibido mucho cariño aquí por parte de la familia flamenca y del público. Espero estar a la altura.

Vienes con el modo tradicional activado, ¿no? Aunque tus recitales siempre implican riesgo y frescura. Cuéntame que nos traes en Olor a tierra y a qué huele esa tierra.

La tradición es mi base y a partir de ahí intento volar a donde la imaginación me lleve. No entiendo el arte siendo excluyente, me gusta la raíz al mismo nivel que ir un paso más allá. A eso sabe esta tierra, a respeto a los cánones y a la búsqueda de nuevos caminos.

¿Para cuándo vas a traer por aquí algo como Hereje? Que los flamencólicos te critiquemos y todo eso

¡Me encantaría que fuera cuánto antes! ¡A ver qué tal encajan por allí las herejías! [Risas].

Has buceado también en el formato documental, y lo cierto es que está pegando fuerte esa vertiente en el flamenco últimamente: el documental, lo audiovisual, etc. ¿Tienes esa percepción?

Creo que es una herramienta fundamental a la hora de plasmar de una forma más extensa y profunda la personalidad de alguien. Además de que como formato permite añadir cara y ojos a los artistas, que a veces parecieran ser solo voces.

El flamenco lleva años agonizando, siempre dicen que esto se muere, que se está perdiendo… Sin embargo, artistas como tú están transformando el panorama a mil revoluciones. ¿Es el flamenco una música con recursos y discurso hoy en día?

En mi humilde opinión, todas aquellas músicas que llevan en hombros –que no a cuestas– todo el sentir de un pueblo perdurarán para siempre, porque no pretenden nada más allá de contar y mostrar las emociones que atañen al ser humano, a cada comunidad con su propia identidad. Y el flamenco es precisamente eso, la expresión interior.

Para ganar dinero en el flamenco hay que parecer de todo menos flamenco. ¿Verdadero o falso?

Primero habríamos de fijar una cifra ... [Risas]. En serio, el flamenco para vivir bien da de sobra.

En los jóvenes talentos flamencos escuchamos mucho tu forma cantaora como denominador común, has creado escuela y eres un referente en el cante. ¿Esta circunstancia te alaga o te hace sentir en cierto modo responsable?

Tampoco había pensado en eso, la verdad… Si fuera cierto sería un halago enorme y una dosis grande de responsabilidad al mismo tiempo. Pero sobre todo lo importante es que seamos capaces de conectar con las nuevas generaciones para que den continuidad a este bendito arte.

Indagando un poco en Internet sabemos por dónde andas actualmente, pero ¿qué hay en tu cabeza? ¿Qué proyectos te quitan el sueño este año?

Sin duda alguna lo prioritario son los compromisos ya adquiridos para este año. Y en el horizonte, un nuevo disco.

Concluimos, soñando... o no: ¿qué titular te gustaría leer en un periódico como La Opinión de Murcia?

En general, no solo aquí: «Por fin el mundo es más justo».