La guinda del Warm Up tiene nombre, apellidos y un acrónimo: M.I.A.

M.I.A., o, lo que es lo mismo, Mathangi 'Maya' Arulpragasam, es el nombre propio que abandera el cierre de cartel de la edición de 2025 de Warm Up - Estrella de Levante. La cantante londinense se suma al atrevido line-up que Producciones Baltimore ha ideado para la edición más alternativa, urbana y arriesgada de la historia del festival murciano, que tendrá lugar entre el 2 y el 3 de mayo en el Recinto Ferial de La Fica.

Icono del hip-hop y el electropop británico desde hace ya dos décadas -fue en 2005 cuando lanzó su popular álbum debut, Arular-, la londinese, cuyo nombre artístico es un acrónimo de Missing in Action, promete una experiencia visual y musical única, cargada de energía, y en la que, además de sus nuevos singles, no faltarán éxitos como Paper planes y Bad girls. Desde la organización tienen claro que será "uno de los momentos más destacados del festival".

Diecinueve más

Pero M.I.A. no ha llegado sola a este cartel. De hecho, Baltimore ha cerrado su programación principal con otros diecinueve artistas y bandas entre los que destacan, por supuesto, los oriolanos Varry Brava y los británicos The K's, así como la productora y DJ australiana Roza Terenzi; nombres internacionales -estos dos últimos- que se suman a Franz Ferdinand, Polo&Pan, Mando Diao, Clatone y Crystal Fighters, entre otros. Y, en lo que respecta al ámbito nacional, ahí están, además del trío formado por Óscar Ferrer, Aarön Sáez y Vicente Illescas, Mikel Izal, Amaia, Zahara, Carolina Durante, Alcalá Norte, Fangoria, etc. El jueves, por cierto, se dará a conocer el cartel por días.

Pero, centrándonos en estas nuevas confirmaciones, cabe destacar que los 'Varry's' presentarán su nuevo disco, Sharipop (2024), que les ha llevado a hacer una gira de salas en la que cada concierto era prácticamente un microfestival -y quienes fuera a verles a la Mamba! lo pueden confirmar-, así que son muchos los que están expectantes con cómo van a adaptar los oriolano ese formato a los grandes eventos. Y el Warm Up, como siempre, será una de las primera opotunidades -si no la primera- de comprobarlo.

Por otro lado, The K's es un descubrimiento 'reciente' para el gran público. Aunque llevan dando señales de vida desde 2022, cuando lanzaron su sencillo Pictures, no fue hasta el año pasado cuando publicaron su álbum debut, I wonder if the World knows? (2024), que les ha brindado una buena legión de seguidores. Con una mezcla de guitarras vibrantes y letras cargadas de autenticidad, el cuarteto desplegará su energía desbordante con temazos como Sarajevo y Glass towns, y habrá que ver si se animan con algún adelanto de su segundo elepé, Pretty on the Internet, previsto para este verano.

Y en cuanto a Terenzi, se trata de una artista conocida por fusionar house, breaks y "sonidos cósmicos"; cóctel con el que ha cautivado a audiencias globales en los clubes y festivales más prestigiosos del mundo. Una propuesta futurista y caracterizada por sus atmósferas hipnóticas que llega a Murcia por primera vez de la mano de un Warm Up que nunca pierde de vista la electrónica.

Más nombres

Pero es que todavía hay más. Quince más, para ser exactos. Y son los siguientes: pablopablo, Flash Show, Neoverbeneo, Teo Lucadamo, Bashkka, THC, Oro Jondo, REM DJs, Surf2Glory, 8kitoo, Ruptura, Dj Pablo!!!!!, Joseluis, Ultralágrima y Suave. Es decir: mucho urban, mucha electrónica con sets frenéticos y tres propuesta jóvenes en las que merece la pena detenerse.

Empecemos por el murciano Joseluis, ganador del CreaMurcia de 'Canción de Autor' 2023. Crudo y sincero, con los adornos justos, el de Javalí Nuevo conecta con la tradición del cantautor clásico y a su vez con sonoridades más de su tiempo; es decir, se emparenta tanto con Alex G como con Jose Luis Perales. "Flipar va a ser poco", dicen desde el Warm Up, donde destacan su primer lanzamiento, el EP Las dos primeras (2024).

Por su parte, Ultralágrima son un dúo valenciano que, con su disco debut -homónimo, del año pasado- ha logrado un delicado equilibrio entre un pop catchy y el sonido experimental, abrazando una nostalgia que transita entre lo urbano y lo distópico. "Traspasan los límites de un presente ingrávido en una bruma sonora que evoca la amenaza de un continuo espacio-tiempo", dicen de ellos (nada menos...).

Para finalizar, Suave es Jon Rodrigo -@nosoysuave en redes-, un artista bilbaíno que ha ganado reconocimiento en el indie alternativo con tres EP's. Combina pop electrónico con letras profundas y nostálgicas, creando una música que él describe como "para llorar después de una rave", caracterizada por su sensibilidad y mensajes oscuros.

Abonos y entradas de día

Los abonos de tres días están disponibles desde 79,99 euros solo hasta este domingo o hasta "agotar cupo" en warmupfestival.es y en entradas.com. Y las entradas de día se pondrán a la venta a partir del próximo viernes, una vez se hayan publicado los horarios del fin de semana.