Alfonso Albacete, Marta Nieto y Maestro Espada, entre los ganadores de los Premios Alfonso X

El Auditorio Regional Víctor Villegas recibirá este viernes a las más destacadas personalidades de la cultura murciana en 2024. Será durante la celebración de la gala de la cuarta edición de los Premios Alfonso X, que reconocerán a un pintor de la talla Alfonso Albacete, a una actriz -y directora- de reconocimiento nacional e internacional como Marta Nieto y a bandas como Maestro Espada, la última sensación de la música local.

Pero es que las estrellas de estos premios no se encuentran solo entre los galardonados. Durante la noche pasarán por el escenario dos de las principales figuras del pop-rock español, a saber: Antonio García y Rafa Val, vocalistas de Arde Bogotá y Viva Suecia, respectivamente, mientras que también pasarán por el Villegas Alondra Bentley, finalista hace unos días del Goya a Mejor Canción Original, y la joven María Blaya. Todos ellos estarán arropados sobre las tablas por la Orquesta Sinfónica de la Región, mientras que del after party se encargará La Bien Querida en formado DJ set. Y, por si fuera poco, el conductor de la gala será otro murciano ilustre: el actor Carlos Santos.

Así lo ha anunciado este lunes en rueda de prensa el director del evento, José Manuel Jiménez Romera, que estuvo acompañado en el mismo auditorio -en el hall, concretamente- por la consejera Carmen Conesa. "Para el Gobierno regional es un honor apoyar y acoger la entrega de estos galardones de la cultura", apuntó la responsable del ramo -además de Turismo, Juventud y Deporte-, quien añadió que desde su departamento se trabaja "a diario" para "seguir respaldando el talento creativo regional y las industrias culturales, así como para contar con una oferta cultural amplia y de calidad y que el conjunto de los ciudadanos de la Región pueda acceder a ella".

Los premiados

En cuanto a la lista completa de premiados, elegidos por un jurado formado por otros profesionales murcianos de cada una de las trece disciplinas creativas que componen estos galardones, esta comienza con Martín Lejárraga, en Arquitectura, por la exposición Teorema, que presentó en el Mubam, y el proyecto de la galería La Naval, en Cartagena. Y el segundo de los homenajeados, este en la categoría de Pintura y escultura, es el ya citado Alfonso Albacete, reconocido por La pintura inevitable, muestra que el malagueño presentó en la Fundación Cajamurcia.

Por otro lado, los Premios Alfonso X dedican dos de sus menciones a proyectos destacados de la industria musical: uno dentro del género pop-rock, que recibirán los murcianos Perro por su último álbum, ¿Te acuerdas? (2024), y otro para los hermanos Alejandro y Víctor Hernández, que como Maestro Espada se imponen en Otras Músicas. Y en lo que respecta a la Literatura, el foco lo recibirá Lola López Mondéjar por su ensayo Sin relato (2024), con el que ganó el Anagrama, mientras que el jurado de Teatro reconoce a María Socorro García, la compañía Periferia, por el espectáculo familiar BoBo, creada en colaboración con Juan Manuel Quiñonero.

En Danza, la homenajeada será Raquel Martínez Vicente, del Semperoper Ballet de Dresden (Alemania), por su papel en The second detail, de William Forsythe, y los encargados de decidir el premio de Cine -Luis López Carrasco, José Manuel Zamora y Nacho Ros- no han podido pasar por alto el debut como directora en el largometraje de la premiada actriz murciana Marta Nieto, que en octubre estrenó La mitad de Ana (2024), su ópera prima.

En la categoría de Fotografía, el premio Alfonso X 2025 será para Chema Conesa por el comisariado de la exposición Visit Spain, del reputadísimo Ramón Masat, en el Archivo General de Murcia, y el de Arte de los Nuevos Medios irá a parar a manos de Juan Antonio Cerezuela por su instalación El instante de peligro, que se pudo ver en el Centro Párraga. En el apartado dedicado al Cómic, la galardonada será la granadina -aunque afincada en Murcia- Laura Árbol, por su obra Dios (2024); en el de Moda, Inmaculada Jiménez, directora de la revista Harper’s Bazaar y directora creativa de Hearst España, por su proyecto 'Women in Art', y, por último, en el de Patrimonio se premiará la labor de Juan Carlos Cartagena en la recuperación y puesta en valor del Claustro de Santo Domingo de Lorca.

Además, hay dos categorías especiales para las que se ha reunido a los presidentes de los trece jurados. Estos decidieron otorgar el premio Alfonso X de Mecenazgo a la Asociación Cultural La Cítrica Activa, así como el honorífico, que reconoce toda una trayectoria profesional, al músico e ingeniero de sonido José López Albaladejo, 'Larry'.