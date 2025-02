"Si alguien pudiera acceder a la totalidad de nuestros pensamientos, dejaría de hablarnos"

Ginés Sánchez (Murcia, 1967) está de vuelta en librerías. Lo está desde hace un par de semanas –dice que le gusta publicar en enero, contra todo pronóstico– y gracias a El borde cortante (Tusquets, 2025), una novela que ha escrito escuchando mucho; incluso «poniendo la oreja» en conversaciones ajenas. Pero es que esta vez da vida a tres adolescentes –y había que hablar como ellas– que, para más inri, están internadas en la unidad de Psiquiatría de un hospital, que es lo que le da a esta historia otra dimensión (y al autor una responsabilidad añadida que le ha obligado a entrevistarse con personas en situaciones parecidas a las de sus protagonistas). Sin embargo, ellas (Mari Cruz, Carrie y Litolbely) solo quieren «pasar dos días encerradas en un apartamento junto al mar, y hablar, beber, fumar y empastillarse con la televisión siempre puesta en algún canal de telebasura». ¿Y Ginés? ¿Ginés que quiere? Ser cada vez más invisible, tanto en la calle como en sus textos.

Bueno, ¿cómo está, Ginés? ¿Mucha ‘promo’ y esas cosas, o relativamente tranquilo?

Pues estamos para arriba y para abajo, no te voy a engañar..., pero bueno, se lleva. Para una vez que nos prestan atención, tampoco nos vamos a quejar [Risas].

Es que vaya manera de comenzar el año, ¿no? Con nueva novela.

Bueno, De tigres y gacelas (2023) también salió por estas fechas y este... creo que es el tercero que lanzo un mes de enero.

¿Es una buena o una mala fecha? Igual hubiera preferido empezar 2025 con más calma...

A mí es una fecha que me gusta. En diciembre se publica mucho y hay bastante jaleo a nivel editorial, y, de repente, después de las navidades, hay como un valle y está todo más tranquilito, la gente te hace más caso, etc. Así que yo encantado cuando me dicen de salir en enero.

Además, supongo que se le echaba de menos en las librerías, porque lo último que supimos de Ginés Sánchez tuvo otra dimensión: cinematográfica, para ser exactos. ¿Qué tal aquella experiencia? La de ver una obra suya en pantalla grande [Llobàs (2023)]. Porque me da la impresión de que es algo que, particularmente a usted, le pudo hacer mucha ilusión...

Hombre, ilusión mucha. Fíjate, recuerdo que en la presentación de la película en Madrid dije: «Imaginaos lo que significa esto para mí, cuando esta historia comienza con un rayajo que yo hice en un cuaderno». Claro, de eso al tinglado que hay que montar para hacer algo así... Es superloco. Y luego, lo que es la experiencia en sí, ver cómo tu libro toma vida en la pantalla, es una cosa muy marciana.

¿Por qué?

Porque es imposible que tú te asomes a la película sin pensar que esas que hay ahí son tus criaturas. O sea: no puedes verlo ‘desde fuera’, como si no tuvieras nada que ver con la historia. Es verdad que las últimas veces que la he visto –porque la habré visto cuatro veces– sí que he sido capaz de tomar algo más de distancia, ser más objetivo, pero... ¿la primera vez? Solo oyes ruido.

Me interesaba particularmente su respuesta a esta pregunta porque siempre se dice de usted que es un autor muy cinematográfico. Y en El borde cortante lo vuelve a demostrar. De hecho, especialmente los primeros capítulos: son casi un guion. ¿Puede ser que tienda a ‘apartarse’ cada vez más del relato, a ser cada vez más invisible?

Yo creo que hay ciertos tics que a uno, como escritor, se le van acentuando con el paso de las novelas. Pero es que, además, yo soy un lector muy exigente, y no me gusta que me expliquen las cosas; de hecho, me revienta. Y, como no me gusta, yo, como autor, tiendo a no hacerlo. Entonces, sí: de alguna forma soy cada vez más consciente de estas cosas cuando escribo y, por tanto, tiendo a procurar que el narrador sea cuanto más invisible, mejor; o lo que es lo mismo: intento que participe lo menos posible, dejárselo todo a los personajes.

¿Y le funciona?

Bueno..., hay mucha gente que no lo entiende [Risas]. Los que vienen del cine, sí; quizá porque, de alguna forma, mis novelas son como una sucesión de escenas. Pero es que así es como me gusta a mí leer. O sea, yo no escribo así para convencer a nadie, sino porque intento hacer los libros que a mí me gustaría encontrarme como lector.

Siempre dice que esto se lo debe a Juan Rulfo. ¿Qué le aporta esta estrategia como narrador?

Es difícil de explicar... Porque al final es volver a lo mismo: no me gusta la idea del autor que se proyecta en el narrador, ni la del narrador que juzga; mis narradores nunca juzgan a los personajes, se limitan a dejarles que sigan su curso. Pero no diría que porque esto me suponga una ventaja técnica; casi diría que, hasta cierto punto, es una limitación casi genética [Risas]. Es decir: no puedo hacerlo de otro modo. O sea: me veo pensando simplemente en cómo explicar a un personaje y, al mismo, buscando una escapatoria para no hacerlo. Por eso mis novelas están llenas de puntos de fuga, por ejemplo; por eso mis personajes sueñan tanto, o cantan: porque, antes que yo ponerme a escribir lo que sea, prefiero que ellos sueñen, y eso simbolice algo, o que canten y esa canción le diga algo al lector sobre ellos.

¿Y no le preocupa que ese convertirse casi en invisible dentro de sus novelas pueda despersonalizar sus textos o algo así, que se pierda su firma entre las voces de personajes, en cierto modo –muy en cierto modo–, ajenos al autor?

No porque, al final, mis personajes son como yo quiero que sean. Y llevo ya unas cuantas novelas –cada una de su padre y de su madre, en las que se abordan temáticas y personajes muy distintos– y creo que en todas ellas mis lectores, los que me conocen, saben identificar que soy yo el que está detrás; y eso, mientras que mi narrador está cada vez yéndose más y más hacia atrás. Igual al principio, con mis primeros libros, puede ser que ocurriera algo así, pero..., no sé, tampoco me importa. Quizá suene un poco... ‘raro’, pero es que, sinceramente, este es mi camino [Ríe]. O sea: es lo que hay. Porque, si empezamos a traicionarnos a nosotros mismos, tenemos un problema. Lo que no se puede es escribir libros que no te apetece escribir.

Y... ¿de dónde salen Carrie, Mari Cruz y Litolbely? ¿Qué inspira esta historia? Creo que hay varias personas involucradas y una conversación en la Plaza de San Juan que fue clave...

[Ríe] Sí, hay ahí una conversión bastante loca [con Cristina Morano y Alfonso García-Villalba] sobre un tema que, en realidad, no tiene nada que ver con la novela, pero que dio lugar a una ‘alucinación’ que, a su vez, dio lugar a una chispa y esta, a todo un proceso. Pero El borde cortante se empieza a gestar meses después y termina de configurarse cuando decido tratar el problema de la salud mental.

"Creo que lo de hacer pedagogía en la literatura es una cosa... un poco antigua"

Ahora le preguntaré por ello –porque es una cuestión que atraviesa todo el libro–, pero, antes, querría saber cómo ha sido eso de meterse en la piel de tres adolescentes, cómo fue quitarse unos cuantos años de encima y hacerlo en unas condiciones tan delicadas como las de sus protagonistas.

Pues mira, esta es una novela muy de ‘poner la oreja’. Y lo es porque al que quería acercarme es un mundo lejano y..., bueno, tienes que ver cuáles son las mejores formas de aproximación para intentar ser lo más fiel a la realidad sin desvirtuar la escena con tu presencia. Antes, por ejemplo, me decías que en este libro hay muchos diálogos, pues bien: diría de algunos que son, en torno al cincuenta por ciento, transcripciones casi literales de conversaciones que he escuchado por ahí. Porque si en algo soy especialista es en sentarme en un banco y poner la oreja; o en los autobuses, que son maravillosos: allí la gente pierde el filtro y habla como si nadie pudiera escucharles. Y mientras, yo tomo notas [Risas]. Y..., bueno, eso en lo que respecta a los jóvenes, pero luego está la aproximación al problema mental.

Creo que para esto ha contado con ayuda, que ha hablado con gente que, si bien permanece en el anonimato, ha sido clave en el desarrollo de El borde cortante.

Sí. Esta gente, que fue tan amable de sentarse conmigo y contarme sus cosas, lo cambió todo. Porque tú vas a esos encuentros con una idea y, de repente, lo que ellos te dan es tan duro y tan auténtico que, de alguna forma, todo se transforma. Y la cosa se pone seria, porque..., claro, adquieres una responsabilidad terrible en el sentido de que tienes que quitar todos los filtros que puedas para hacer la narración lo más real posible, que en el fondo era el verdadero compromiso. Y ellos hablaban y hablaban, y me contaron tal cantidad de cosas que llegó un momento en el que terminaron por entremezclarse para, de alguna forma, representar simplemente un determinado estado de mente. Por eso en la novela hay veces en las que no sabes si habla Carrie, Mari Cruz o Litolbely, porque la idea es que acabaran siendo casi un único personaje.

Justo cuando le estaba echando un vistazo a su novela vi la película Kneecap (2024) y enseguida tracé en mi mente un paralelismo con El borde cortante por la forma en que en ambas historias se trata un tema espinoso como es el consumo de drogas entre los jóvenes. Y, lo reconozco: todavía se hace como extraño cuando el arte no hace pedagogía sobre estas cuestiones...

Yo, desde luego, no he pretendido hacerla. Pero es que lo de hacer pedagogía en la literatura es una cosa... un poco antigua, ¿no? Y creo que, gracias a Dios, es una función que desapareció de la novela hace ya mucho tiempo (al menos, de la novela que yo leo o que aspiro a hacer). Ojo, es posible que en alguna de mis historias encuentres intenciones pedagógicas, pero con esto de las drogas..., no, no siento que tuviera que hacerlo. De hecho, creo que hay mucha hipocresía en torno a este mundo: las drogas están ahí y quien quiera drogarse sabe cómo hacerlo. Y cuanto más se prohiban, más negocio para las mafias y los cárteles. Así que no, no pretendo educar a nadie, aunque si miras a estas chicas [Carrie, Mari Cruz y Litolbely], lo solas que están y lo tristes que se sienten, igual te replanteas ciertas cosas.

Y lo de la salud mental..., diría que, en mayor o menor medida, es un tema recurrente en su obra. ¿Por qué nos llama la locura (o el coquetear con ella)? Nos acercamos como el que estando en su casa escucha un frenazo y un impacto y se asoma por la ventana...

Mis personajes suelen estar un poco ‘para allá’, sí [Risas]. Y, efectivamente, creo que hay cierto morbo en torno a la locura, aunque yo he intentado ser respetuoso. Pero sí, el ‘loco’ llama al ‘monstruo’ y yo siempre he dicho que soy un escritor de ‘monstruos’. No sé, siempre me han llamado la atención las personalidades ‘extremas’; en ellas encuentro... interés, inspiración. Aunque diría que no tiene tanto que ver con la salud mental como con la idea de que todos llevamos dentro un cierto ‘desequilibrio’. Creo que cualquiera que hable el tiempo suficiente con un terapeuta encontrará algo, porque todos tenemos tendencias, mochilas... Creo firmemente que, si de verdad alguien externo pudiera tener acceso a la totalidad de nuestros pensamientos, esa persona no volvería a hablarnos nunca más, porque todos tenemos un rinconcito tenebroso.

Lo que también le llama a usted es Murcia, que vuelve a ser... no sé si protagonista (diría que no), pero sí telón de fondo. Porque la historia de El borde cortante podría situarse en casi cualquier otro sitio, pero otra vez apuesta por jugar en casa, de local, ¿por qué?

Hombre, hay dos motivos esenciales: en primer lugar, por gandulería [Risas]. Para mí, las calles de Murcia ya están puestas, y sé cómo huelen. También sé a dónde van las adolescentes: a El Mojón, por supuesto; si es que es mi playa, ¿no lo sabré yo? ¡Me pasé la infancia cazando saltamontes por allí! Así que, por un lado, me resultaba cómodo hacerlo así, y, por otro... es que aquí tenemos de todo, ¿para qué irme a otro sitio? Además, sé como funcionan las cosas en Murcia, cómo es la sociedad, y eso también lo puedes usar (en De tigres y gacelas, por ejemplo, había un personaje que era muy identificable dentro de la fauna murciana). De modo que tenía el decorado y el tejido social, lo que me permitía jugar muchas más partidas; si hubiera querido hacerlo en Madrid tendría que haber tirado de mucha más imaginación... Además, está muy visto lo de las novelas ambientadas en Madrid y Nueva York, ¿no?