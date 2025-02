"No veo a la protagonista de ‘Sorda’ como representante de nada; es una persona normal"

Para Eva Libertad y Miriam Garlo, mezclar familia y trabajo ha sido un acierto. A la guionista y directora de Sorda y su protagonista, respectivamente, no les bastó con el formato breve: el cortometraje del mismo nombre que estrenaron en 2021 y cosechó más de 60 premios (y la nominación a un Goya) abrió las puertas a más. Es por eso que a principios de abril estas hermanas de Molina estrenarán un largometraje que, si bien no está basado en la realidad, como aclara, se nutre de sus experiencias vitales. Así han hecho el primer largometraje español protagonizado por una actriz sorda.

¿Qué tal, Eva? ¿Cómo van los preparativos de cara al estreno de Sorda? Parece que aún queda, pero abril no está tan lejos...

Van muy bien: después de Berlín tenemos Málaga, los preestrenos y luego el estreno en cines, pero aún queda mucho para eso, así que intentamos ir pasito a pasito, combatiendo el estrés y disfrutando todo lo que podemos. Estamos muy contentas, con muchas ganas de que llegue ese día para ver cómo la recibe el público.

¿Cómo está siendo la gestión de las expectativas con la película? Es una pregunta obligada porque el cortó cosechó más de sesenta premios y el largo se presenta [ayer] en la Berlinale, comenzando por todo lo alto...

Es algo que intento no plantearme, y por suerte hacer cine es algo tan intenso que te mantiene ligada al ‘aquí y ahora’ desde la escritura del guion, pasando por la preproducción y el rodaje –que son experiencias de muchísimo trabajo–, hasta la fase actual, con todos los preparativos para los festivales. Se dedica mucho tiempo y energía al acompañamiento de la película en cada momento, por lo que intento que la cabeza se mantenga en el presente y no darle mucha bola a las expectativas, porque el trabajo ya está hecho, ahora solo podemos acompañar a la criatura, que ya va a empezar a andar [Risas]. Ahora pertenece al público, ya no es nuestra, así que lo que tenga que ser, será, y será bienvenido.

Vayamos desde el principio, porque conocemos Sorda en formato corto, ¿cómo fue su paso a largometraje? ¿Siempre quisieron hacer un largo, o tras el corto vieron que había más que contar?

Para nosotras, Sorda, el corto, iba a ser solo eso, un corto, pero al terminar el rodaje nos quedamos con la sensación, en primer lugar, de que quedaba mucho por contar en la historia de Ángela; teníamos muchas ganas de seguir indagando. Y en segundo lugar, a Miriam [Garlo] y a mí, como actriz y directora, nos pareció una experiencia tan bonita que queríamos seguir trabajando juntas. El camino fue bastante claro. Además, el corto fue muy bien y el feedback que recibíamos del público era tan bueno, diciéndonos que era la primera vez que se ponían en la piel de una persona sorda y que querían más, que teníamos que lanzarnos sí o sí al largo.

"Haber hecho esta película juntas ha sumado dimensión a mi vínculo con Miriam [Garlo] como hermanas"

Y ¿cómo de ligados están ambos trabajos? Pregunto porque, por ejemplo, en el corto hacían un uso muy particular de la realización y el sonido para ponernos a los espectadores en la piel de la protagonista y en sus sentidos. ¿Han mantenido el estilo?

Están ligados, pero, para mí, el corto y el largo han sido dos viajes bastante diferentes. El corto fue una semilla con la que plantamos la situación: qué sentía Ángela cuando pensaba en ser madre en este mundo tan capacitista, tan oyente. Pero eso no llegaba nunca a suceder, estaba todo en su cabeza y en sus sentimientos, pero aquí se hace realidad: esa pareja que hace con Héctor, un hombre oyente, tiene una criatura. Como guionista y directora, me ha permitido indagar más en ese vínculo entre ambos mundos, en sus luces y sombras, en su complejidad. A nivel de sonido, lo hemos hecho diferente también, y tiene mucho peso en la película. Ya lo descubrirá el público al verla.

Como decía, el recorrido del corto fue emocionante, y además de los reconocimientos, le trajo a quien ha sido la productora del largometraje. ¿Qué ha aportado Miriam Porté a tu visión?

Ella se sumó al proyecto antes de tener el guion. Me estaba acompañando Nuria Muñoz, que es productora ejecutiva, y Miriam Porté fue una suerte para nosotras porque entendió muy bien el proyecto y ha sabido cuidarlo desde el principio. Hizo que la propuesta de Sorda se abriese al mundo, porque nuestra productora es pequeña y necesitábamos una hermana mayor. Ella lideró el proyecto a nivel institucional y lo hizo posible, además de acompañarnos a nivel artístico de la mejor manera posible.

Entre esos reconocimientos está la nominación a los Goya. ¿Qué recuerdos quedan de esa noche?

Es un recuerdo muy bonito para las tres [Nuria, Miriam y Eva] porque lo vivimos juntas, y eso fue lo mejor. Contábamos con no ganar, pero estábamos felices incluso después de saber que no habíamos ganado: solo con estar allí nos sentíamos ganadoras. También fue un lugar de encuentro con compañeros y compañeras cineastas, así que fue una fiesta. Lo malo es que pasamos mucho frío... [Risas].

La protagonista, Miriam Garlo, es su hermana. ¿Cómo va lo de unir familia, creación y trabajo?

Es muy bonito trabajar juntas, porque al vínculo como hermanas se suma el de ser directora y actriz, y ambos se enriquecen. Por un lado, los códigos que tenemos como hermanas hacen que la comunicación sea más sencilla al dirigirla, y también hemos podido preparar mejor el personaje: tenemos muchas referencias en común, hemos visto mucho cine juntas y eso hizo que estuviéramos muy preparadas. Por otro lado, también hemos intentado separar los espacios de trabajo: ser hermanas cuando se acaba la jornada, y ser actriz y directora en el set. Creo que para ambas ha sido algo muy rico: haber hecho esta película juntas ha sumado dimensión a nuestro vínculo como hermanas.

Se trata de un argumento que les toca muy de cerca: el corto se basó en sus propias vivencias. ¿Cómo fue revisitarlas para el guion del largo? ¿Escuece o cura?

En realidad, el largometraje no está basado en absoluto en la historia de Miriam, pero al hacer cine siempre hablo de cosas que me tocan, y siempre es sanador, o al menos placentero, indagar en aquello que te remueve. Lo que hice fue entrevistar a madres sordas para que me contasen sus experiencias durante el embarazo, el parto y la crianza. Me quedé con lo que podía nutrir mejor esta historia, con lo que me apetecía explorar, y de ahí, junto con mi imaginación y mi experiencia con Miriam, nace la historia de Ángela y Héctor. En él he puesto algunas de mis torpezas a inseguridades...

Miriam Garlo y Álvaro Cervantes con la directora Eva Libertad y la intérprete de lengua de signos, Rocío Ayllón. / L. O.

Han hecho la primera película española protagonizada por una actriz no oyente. ¿Llevan esa premisa con orgullo, o da vértigo pensar así en su proyecto?

Yo no pienso en esa premisa en absoluto, y creo que Miriam tampoco. Es algo que no depende de nosotras y eso va a cambiar; de hecho, ojalá en breve haya más actrices sordas a las que les den oportunidades. El cine es un reflejo de la sociedad, y aún no sabemos muy bien cómo relacionarnos con la diferencia y con la discapacidad: falta mucho por hacer, y en el cine aún hay carencia de personajes (no sabemos cómo incorporar en los equipos a personas con dicapacidad, por ejemplo). Son cosas que espero que vayan cambiando. Trato de no pensar en términos tan absolutos porque me bloquean. Nunca he visto a Ángela como representante de las personas sordas, sino como un personaje concreto y singular con su personalidad, sus contradicciones y su vida… como cualquier persona.

Completan el reparto protagonista Álvaro Cervantes y Elena Irureta. ¿Cómo se embarcaron en este proyecto?

Álvaro Cervantes llegó al proyecto un año antes del rodaje. Hicimos un encuentro, estuvimos improvisando y se quedó: empezó a aprender lengua de signos con antelación para poder llegar al rodaje con un nivel que le permitiese interpretar con tranquilidad. Su compromiso y entrega han sido increíbles, y su trabajo para crear el vínculo como pareja con Miriam –que vertebra toda la película– ha sido maravilloso. Elena se sumó más tarde, pero es una actriz muy versátil que me gusta mucho: la hemos visto en comedia y en dramas como Patria, y tiene la energía que yo imaginaba para la madre. Y lo mismo me pasó con Joaquín Notario, el padre.

"Siempre hablo de cosas que me ‘tocan’: es sanador, o al menos placentero, indagar en aquello que te remueve"

Cuénteme sobre el rodaje, ¿la han filmando íntegramente en la Región? ¿Qué escenarios podrá reconocer el público al verla?

Sí, íntegramente en Murcia. Fue una condición que nosotras pusimos a las dos productoras catalanas que participan: queríamos grabar aquí porque queríamos reflejar este territorio, nuestros paisajes, y es un lugar bastante desconocido en la gran pantalla. Queríamos que se viese la huerta y lugares que han sido importantes para nosotras. Aparece el Soto de los Álamos, en Molina de Segura; el Salto del Usero, en Bullas; la Playa de Bahía de Mazarrón; Totana…

Alguna vez ha dicho que el cine hecho en la Región está viviendo un buen momento. ¿Parecía imposible hace unos años poder hacer Sorda tal como ahora se verá en pantalla?

Sí, en el hecho de que Sorda exista ha ayudado muchísimo que la Región haya empezado a dar ayudas para la producción de cine. Todo se ha conseguido a través de asociaciones como Cinemur, que han interlocutado con la Administración para hacerles entender que la industria del cine en Murcia tiene que ser igual de competitiva que en el resto de las Comunidades, y se están dando pasos para ello, aunque aún queda trabajo por hacer. Eso hace que proyectos murcianos puedan salir fuera y competir en el ámbito estatal. Porque aquí hay muchísimo talento, gente con ideas y ganas de llevarlas a la gran pantalla, y tenemos unas localizaciones maravillosas para rodar, con variedad y horas de luz; hay que aprovechar todo eso.

He de preguntar: ¿Sorda se podrá ver en la Región próximamente? ¿Se distribuirá en los cines comerciales, se está trabajando en algún estreno por aquí, en la Filmoteca...?

La película se estrenará en salas de cine de toda España el 4 de abril, pero en Murcia haremos un preestreno. Nuestro deseo hubiera sido que fuera en el Cine Rex, que era lo más bonito y emblemático, pero no va a poder ser, porque ahora mismo está en una situación que no lo permite, aunque la ciudadanía y diversas asociaciones están intentando recuperarlo, como se ha conseguido con otros cines cerrados o en desuso que se han revivido en otras ciudades, y ojalá se llegue a lograr; mientras tanto, aún no tenemos sala para el preestreno.