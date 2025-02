'Deambular por el compás', por Javier Lorente

María Dolores Ros Fernández es directora del Ballet Flamenco de Lo Ferro. Nació en Murcia y a los seis años marchó con su familia a Chile. Antes de irse ya se había subido al escenario, pues asistía a clases de baile y, además, le bullía en los genes la influencia de su padre, gran aficionado al cante y a la guitarra flamenca. Vivió en Valdivieso con su familia hasta que regresaron, cuando ella tenía treinta años. Curiosamente, con los años, una de las giras internacionales que ha hecho con el Ballet de la pedanía pachequera les llevó a aquellas tierras americanas.

En los últimos años, ha vivido en Las Torres de Cotillas y en Sangonera La Verde, lugares en los que formó escuelas de baile flamenco. Un día la visitó Sebastián Escudero,fundador del Festival Flamenco de Lo Ferro, para que actuasen en el estand de la Región en la Feria Mundial del Flamenco de Sevilla. Confieso que admiro a esta mujer por su magnífico trabajo con su ballet, que cada año supera con creces lo realizado en la temporada anterior. Lo que ahora he descubierto es su gran capacidad comunicativa y su sabiduría sobre la historia del baile y la música flamenca, del folclore y del ballet clásico.

Inquieta como nadie, desde el primer momento contactó con el mundo del baile de Chile, siguió aprendiendo y formándose con grandes profesores y profesoras en una época en que el flamenco en América no estaba tan considerado ni presente como hoy día: «Recuerdo especialmente, en Valdivia, mis estudios de Danza Clásica con Matilde Roma. A partir de los trece años empecé a venir en vacaciones a España y aquí seguía tomando clases de flamenco, tanto en la Región de Murcia como en Andalucía». Y me habla de otro de sus maestros: «Eduardo Serrano, ‘el Güito’, ha sido toda una leyenda del baile y para mí es todo un privilegio haber aprendido de él y de sus montajes. Realmente fue un bailaor muy completo que conjugaba tanto la sabiduría del baile clásico como del flamenco. También aprendí en Santiago de Chile con Manuel ‘el Gitano’ y asistí a clases magistrales de Antonio Gades, sin olvidar a mi admirada Mercedes Ríos Adriazola, con la que estuve siete años, aprendiendo un baile que tenía sus raíces en la música y la danza española y la escuela bolera. He visto crecer el baile flamenco, antes era solo una asignatura más, no una especialidad en los conservatorios. Antes se enseñaba un palo, si acaso, en cada curso», rememora.

Y añade: «Lo tenemos más difícil las personas que no hemos tenido la suerte de nacer en una familia gitana de las que han mamado el flamenco con intensidad vital. Para mí habría sido un sueño ser gitana, aunque a veces se ha desprestigiado al baile flamenco como gitaneo, algo de menos importancia que el baile de más calidad, el baile clásico. Después de gentes como Sara Baras, Antonio Canales o Joaquín Cortés, el flamenco ha ganado muchos enteros en su consideración. Y qué te voy a decir de Antonio Gades y Carlos Saura…», y claro que me dice, de la maravilla de sus bailes, de las escenas, de la luz, de la fotografía… En un momento dado, me dice una frase que quiero poner aquí: «El flamenco es la tierra, el ancestro acumulado, no solo de los últimos doscientos años, sino de los bailes y los cantes desde el principio de los tiempos. El flamenco tuvo que evolucionar mucho para llegar a donde hoy está, impregnarse de otras músicas y otros bailes, y su esencia es seguir transformándose, no hay manera de cerrarlo a nuevas influencias, el flamenco es evolución y mezcla, eso es lo que lo mantiene vivo y lo que le da un largo futuro».

Escucho embobado con qué sabiduría y amor al flamenco me habla María Dolores: «El flamenco de uso viene de cosas como los cantes que hacía mi madre mientras barría y fregaba, o los de los comerciantes ambulantes mientras pregonaban sus productos, o los que se hacían en torno a las minas y en los cafés cantantes, o los ritmos de los herreros que ha recogido el martinete, o los cantes de siega y trilla que dieron lugar a la toná… O la guajira, que es una mezcla de lo cubano con el flamenco…». Y me cuenta cuando actuaron en La Habana y de ese contoneo de las mulatas cuando pasean por el malecón «llevando el ritmo dentro», y de las colombianas y hasta de la rumba «que mezcla los ritmos de Cádiz y los de Cataluña…».

En Chile estudió Educación Diferencial (Educación Especial, aquí), aunque antes lo había intentado con Matemáticas y Física. Se especializó en estudiar los trastornos del aprendizaje: «Todo aquello me ha ayudado mucho en mis labores educativas, en que me guste tanto la comunicación. Incluso durante mucho tiempo me buscaban para dar conferencias sobre flamenco. La verdad es que todo lo que somos es fruto de nuestro caminar por el mundo, de los sitios en los que hemos vivido y de las gentes con las que hemos estado. Cuando te vas a otro país siempre echas de menos tus raíces, no puedes evitar la nostalgia. En mi vida he tenido encuentros que me han marcado, algunos casi mágicos: mis padres trabajaron mucho para salir adelante, plantaban verduras para tener un sobresueldo, incluso habas de aquí, allí en Chile. Una vez vino a comprar un holandés que era guitarrista flamenco y que había tocado en el Festival de Las Minas de La Unión. Antes había que ir a Holanda para especializarte en guitarra flamenca en un conservatorio. Hoy ha cambiado todo, hasta se puede aprender en clases online con el móvil…».

Seguimos hablando sinfín, de cuando actuaron en 2006 en el Gran Teatro de La Habana: «Era seis veces más grande que nuestro Romea, inmenso pero decrépito, eso sí, con unos magníficos músicos en directo que no llevaban ropas de estreno. Mis chicas me dijeron que aprendieron una gran lección». Hablamos también de la trayectoria de su Ballet: Templaíto, Las Sin Sombrero, Las Cervantas, Por la Puerta Grande, Las Picassianas, Lola, Lorca… y el próximo, el montaje sobre Cristina Hoyos. Y terminamos recordando a Sebastián y a la escultora Maite Defruc. Emoción e inspiración.