Un murciano, nominado a un Bafta por el corto 'Adiós': "La animación ya no se dirige solo al púbico infantil"

El pasado fin de semana, un corto regional brillaba en los Annie Awards, conocidos como ‘los Oscar de la animación’. En una ceremonia celebrada en Los Ángeles (Estados Unidos) y organizada por la Sociedad Internacional de Cine de Animación, Asifa, de Hollywood, la cinta Adiós, del realizador caravaqueño José Antonio Prats, se imponía en la categoría a Mejor Película de Estudiantes, y este fin de semana opta a un Bafta.

Producido por Bernando Angeletti para la National Film and Televisión School de Reino Unido, Adiós no es, no obstante, el primer proyecto de éxito de Prats, que ya estuvo nominado al Goya en 2023 por otro cortometraje de animación, Umbrellas. Ahora, el murciano cuenta una historia para el público adulto basada en la despedida entre un padre y un hijo cuando este último se marcha a estudiar a Londres; un relato similar al que su autor vivió en sus propias carnes... Le preguntamos por ello en esta entrevista.

Imagino que una alegría recibir este premio, ¿no? Sobre todo por el prestigio que tienen los premios Annie a nivel global.

Fue una gran alegría. Yo le comentaba a mi familia que los Annie son como los Oscar, pero en el mundo de la animación. Eso los hace más específicos también: hay categorías como Mejor Fondo, Animación de Personaje o Storyboard, además de las clásicas a Mejor Película y Cortometraje, y, de hecho, ese era el objetivo cuando se crearon: reconocer también todos estos aspectos. Y sí, que una institución como esta [Asifa] valore nuestro trabajo nos ha hecho sentirnos muy orgullosos.

Hábleme de Adiós, el corto con el que ha triunfado en Hollywood.

Adiós es un cortometraje de animación por stop motion [una técnica de animación que consiste en aparentar el movimiento de objetos estáticos por medio de una serie de imágenes fijas sucesivas]. Lo hemos hecho en la National Film and Televisión School de Reino Unido, en Londres, gracias a una beca que recibí de la Fundación LaCaixa para estudiar un máster en el extranjero. Esta técnica se realiza con muñecos articulables y maquetas a escala, y se rueda con una cámara de fotos, realizando una fotografía para cada fotograma. Es decir: nosotros movemos al personaje y a cada mínima variación hacemos una foto, y cuando estas se reproducen a 24 fotogramas por segundo nos ofrece la ilusión del movimiento y aparece la animación en sí misma.

A nivel de trama, habla de la despedida...

Sí. El protagonista del corto es un padre que está lidiando con la inminente marcha de su hijo, que se va a ir a vivir y trabajar al extranjero, concretamente al Reino Unido. Es un hombre con una serie de sentimientos contenidos que no consigue trasmitirle a su hijo.

Una escena de ‘Adiós’, un proyecto «semiautobigráfico» y ambientado en el campo de Yecla. / L. O.

Una historia que puede ser parecida a la suya, que también dejó la Región para irse a Reino Unido a hacer este máster.

Es una historia semiautobiográfica, sí; he bebido de la relación con mi padre, y también de la que tengo con mi madre, así como de recuerdos de veranos de cuando era niño o, después, de adolescente, cuando salía a cazar por los alrededores de mi casa en el campo de Yecla. En ese paraje hemos ambientado la historia, de hecho, y de todas esas experiencias me he nutrido para hacer este cortometraje, por supuesto.

Ya estuvo nominado a los Goya con Umbrellas y ahora le llega este premio como ‘estudiante’, y gracias, como decía, a una beca de la Fundación LaCaixa.

Eso es. Que me concedieran la beca fue una alegría inmensa, porque es muy complicada de lograr. De hecho, tienes un tiempo límite: una vez que terminas la carrera tienes hasta diez años para poder solicitarla, y yo era la tercera vez que la pedía (y en el último año en el que podía optar a ella, porque terminé en 2012 y la solicité en 2022). Pero tuve suerte y gracias a ella he podido estudiar en una de las mejores escuelas de cine, no solo a nivel europeo, sino a nivel mundial; cosa que de otra manera me hubiera sido imposible, puesto que el coste de estos centros y de estos másteres tan específicos es muy elevado. Y a eso tienes que sumarle el coste que tiene de por sí vivir en una ciudad como Londres...

¿Qué diferencias ha encontrado entre cómo se enseña cine en España y cómo son las escuelas en Londres?

Pues no te sabría decir porque, en realidad, no he hecho ningún máster en España, pero sí he realizado varios cursos en la escuela Metrópolis, de Madrid, donde estudié Dirección de Cine y Guion. Pero era un curso de cuatro meses..., y esto un máster de dos años; no es comparable. No obstante, tengo que decir que las escuelas de cine españolas están muy valoradas en el mundo hispanohablante, pero como yo tenía ya un recorrido en el Reino Unido me interesaba estudiar allí.

¿Qué momento atraviesa actualmente el mundo de la animación, José Antonio?

Pues yo estoy muy esperanzado. A pesar de que mi primer proyecto, Umbrellas, era un cortometraje más enfocado a un público familiar –que es el que se asocia tradicionalmente a la animación–, este segundo busca a un espectador más adulto, y trata temas..., no diría que más complejos, pero sí que apelan más a otro tipo de personas, a gente con más experiencia vital, de mi generación o de la de mi padre. Y este es solo un ejemplo más de hasta qué punto la animación para adultos está cogiendo cada vez más vuelo, lo que a mí personalmente me hace muy feliz. Sobre todo porque es bueno que haya diversidad de historias y que esta forma de trabajar tan bonita no se centre todo en el público infantil, como ha pasado durante décadas.

Aun así, no le fue nada mal con aquel primer trabajo, con el que logró una nominación a los Goya.

Todo lo que trajo Umbrellas fue un sueño. Es verdad que no fue nada fácil de financiar –por aquel entonces no tenía ninguna obra anterior como director de animación y conseguir subvenciones sin poder mostrar de lo que ya eres capaz es complicado–, pero con mucho amor y empeño conseguimos sacarlo hacia delante. Fueron seis años de trabajo hasta el acabado final, del que estamos muy orgullosos, pero es que, además, eso es lo que me ha posibilitado hacer este segundo corto, con el que hemos conseguido este premio y una nominación a los Bafta, y en este caso no como ‘estudiantes’, sino como uno de los tres mejores cortos de animación del año. Y es genial, porque, como decía mi buen amigo Álvaro Robles, codirector de Umbrellas, los premios, más que cualquier otra cosa, son un fuerte empujón para poder desarrollar tu siguiente proyecto.

¿Cuáles son los tiempos de un corto de animación?

Pues depende mucho de la técnica que trabajemos. Si hablamos de Adiós, lo que es desarrollar la idea principal y, posteriormente, el guion –que es cuando realmente empezamos a construir el proyecto–, eso nos llevó unos cuatro, cinco meses. Pero, claro, los procesos se van entrelazando, y, a partir del segundo mes de escritura del guion, ya empecé a diseñar los personajes y los entornos en los que se moverían junto a la directora de Arte, Aurora. Y conforme se iban diseñando los personajes y el entorno, otro equipo se encargaba de ir construyéndolo todo a escala 1:7, para que, según iban estando las maquetas, pudiéramos empezar con el proceso de animación en stop motion. Todo el proceso nos llevó unos catorce meses en total.

Y ahora, ¿en qué está trabajando?

Ahora mismo estoy centrado en acompañar a Adiós en la medida de lo posible, porque se da la circunstancia de que acabo de ser padre y eso me limita mucho a la hora de viajar y asistir a todos los festivales en los que se presenta. De hecho, no pude ir a Estados Unidos para la ceremonia de los Annie, pero este fin de semana sí que voy a escaparme a Londres para estar en los Bafta. Pero me interesan mucho también los festivales, porque son una gran oportunidad para conocer gente del mundillo y hacer contactos para proyectos futuros. En cualquier caso, te confieso que en los ratos libres estoy escribiendo una nueva historia: otro cortometraje de animación en esta misma técnica y que se llama Barro. También tengo en el cajón un guion para un corto con actores, que es algo que también me motiva mucho. A ver si pudiéramos sacar estos dos cortos adelante y en un futuro puedo dar el salto y hacer un largometraje.