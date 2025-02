Recycled J: "No era lo suficientemente macarra para algunos, y lo era demasiado para otros. Ahora, mi versatilidad ha hablado por sí sola"

“No es que me enfrente a un dragón, es que el dragón está dentro de mí”. Así define Recycled J (nombre artístico del madrileño Jorge Escorial Moreno) su nuevo disco San Jorge, un proyecto que va más allá de la música y se adentra en un ejercicio de autoconocimiento, un duelo consigo mismo. Un álbum doble que, lejos de simplemente dar continuidad a su anterior disco, Casanova, celebración del hedonismo y el romance, funciona como su contrapunto. Si aquel vestía de rojo y hablaba de amores y ciclos vitales, San Jorge se sumerge en los colores del medievo y en una batalla interna en la que, según el propio artista, no hay enemigo más grande que uno mismo. Repartido en dos entregas de 17 y 13 pistas respectivamente, San Jorge supone subir la apuesta para un artista cuya música se mueve con solvencia entre la caricia y el bofetón.

En Casanova, Recycled J mostraba su versión más pop. Ahora, en cambio, el músico regresa a sus orígenes, tanto geográficos como sonoros, con un disco que recupera la crudeza del rap, el pulso urbano del trap y la atmósfera experimental de la electrónica. “Es mi disco más explícito, más oscuro, más conceptual”, reconoce. Y es que San Jorge no es solo un álbum: es un manifiesto, un reflejo de su evolución artística y vital.

Entre la luz y la sombra

El año pasado, Recycled J ya había adelantado parte de este universo con Preludio, un EP que servía de prólogo conceptual para San Jorge. Un guiño a la música barroca, en la que el preludio marcaba el inicio de algo más grande. Ahora, con dos terceras partes del disco ya disponibles (cuando se publican estas líneas quedan diez canciones por revelar), el madrileño confirma que este es su trabajo más ambicioso hasta la fecha.

La narrativa de San Jorge nace como una dicotomía estética y simbólica, un reflejo del artista y su propio viaje. “Casanova es la rosa de San Jorge”, dijo el año pasado desde el escenario del Palacio de Vistalegre, anticipando esta conexión. Ahora, las figuras del caballero y la espada reaparecen, pero teñidas de un simbolismo más crudo, más toxiccore. En su imaginario, Jorge no viste armadura: la batalla es contra sí mismo, y el dragón es una metáfora de sus demonios internos.

Los colores también juegan un papel clave. Si Casanova lucía los tonos del fuego, de la pasión y del desamor, San Jorge se adueña del verde, un color ligado a la transformación y al futuro. Todo ello se traduce en un sonido más arriesgado, en el que conviven influencias de la electrónica más vanguardista con el rap más puro, sin perder de vista el autotune y las melodías que han definido su carrera.

La escena urbana

Recycled J no ha estado solo en esta batalla. En San Jorge, el madrileño se ha rodeado de un elenco de colaboradores que refuerzan el carácter del disco y expanden su alcance en la escena urbana. Desde nombres nacionales como Hoke, Ébano, Soge Culebra, Maikel Delacalle o Juicy BAE hasta el argentino Khea, cada artista aporta su sello a un disco que actúa como nexo entre diferentes estilos y generaciones.

Muchas de estas colaboraciones fueron presentadas hace unos días en la listening party del álbum, celebrada en el Autocine de Madrid, donde más de 3.000 personas le acompañaron en lo que fue en realidad una celebración de su trayectoria. “Para mí era importante que este disco se entendiera como un viaje, que la gente pudiera experimentarlo de principio a fin”, explica el artista.

Canciones como Invencibles, Storytelem o Confession destacan por su carácter introspectivo, con letras que, en palabras del propio Jorge, son tan personales que solo su madre podría entenderlas completamente. “Yo no pensaba que estos temas fueran a conectar tanto con la gente. Hablaba de cosas muy mías, pero de repente ves a la peña llorando y dices: ‘Joder, esto les ha tocado’”, cuenta.

Un disco para llevar al escenario

Si algo ha demostrado Recycled J en los últimos años es que su puesta en escena está a la altura de su ambición artística. Con el lanzamiento de San Jorge, el artista también ha anunciado su próxima gira, el San Jorge Tour, que recorrerá España a lo largo de 2025. La gira arranca en Zaragoza el 15 de febrero, y entre sus citas más destacadas están el Sant Jordi Club de Barcelona (28 de febrero) y el Movistar Arena de Madrid (9 de mayo), dos conciertos que prometen contar con una puesta en escena ambiciosa y totalmente volcada en el mood del nuevo disco. “Siempre cuido muchísimo los directos. Para mí, un concierto no es solo salir y cantar, es ofrecer una experiencia”, dice.

Si en Casanova el escenario se teñía de rojo y de espinas, en San Jorge la apuesta estética será aún más impactante. “Va a haber armaduras, yelmos, llantos… Quien venga va a vivir algo muy fuerte”, anticipa. En los últimos años, la capacidad de Recycled J para llenar recintos se ha manifestado como un reflejo de su crecimiento artístico. Desde salas más íntimas hasta grandes espacios, cada gira ha demostrado que su música tiene una conexión real con su público. Y este año, con San Jorge, todo apunta a que la puesta en escena será la más ambiciosa de su carrera.

Recycled J, un 'San Jorge' dispuesto a luchar contra sus dragones. / / Cedida

Vulnerabilidad y madurez

A sus 31 años, el músico madrileño demuestra que su carrera no solo sigue en ascenso, sino que ha encontrado un espacio único en la escena. Frente a la tendencia de muchos artistas urbanos a alimentar su imagen de malotes, él ha apostado por la sinceridad y por mostrarse auténtico. Sin necesidad de impostar un acento callejero o de exagerar sus vivencias, su rap se ha ganado el respeto tanto en la escena underground como en el ámbito más comercial.

“Desde el principio me decían que no era lo suficientemente macarra para algunos, y lo era demasiado para otros. Y ahora, con el tiempo, mi versatilidad ha hablado por sí sola”, reflexiona. Lo suyo ha sido un camino construido a base de constancia, en el que la música, la estética y la narrativa se han ido desarrollando en paralelo. Cuando se le pregunta qué ha sido lo más difícil en este proceso, Jorge lo tiene claro: "El camino. Ha habido muchas canciones que se han quedado fuera, momentos en los que no sabía cómo encajarlo todo. Pero al final, cuando encuentras el hilo que lo une, lo ves claro".

Con San Jorge, Recycled J salda cuentas consigo mismo, con su pasado y con su entorno. Reivindica sin complejos sus orígenes, apela a su familia y llora sus pérdidas. Un relato en el que también confluyen sus contradicciones y su visión de futuro. Un álbum que, más allá de su formato y presentación, se muestra como un punto de inflexión en su carrera. Al final, no hay éxito sin riesgo, ni San Jorge sin dragón.