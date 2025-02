El Murcia Jazz Festival presenta siete conciertos para su sexta edición

Destacados artistas nacionales e internacionales entre los que se encuentran el saxofonista estadounidense Kenny Garret, el pianista Daniel García Diego y la formación Jaume Vilaseca Trio protagonizarán la sexta edición del Murcia Jazz Festival, que tendrá lugar del 13 a 23 de marzo. La alicantina Vera Lu y la israelí Naama, ambas vocalistas, también forman parte de la propuesta desarrollada por Jota Baeza, director artístico de esta cita y principal responsable de la programación del Jazzazza Jazz Club de Algezares.

La oferta, que alcanzará diferentes escenarios –incluidos el del Teatro Circoy los de los auditorios municipales de las pedanías murcianas–, se compone de siete conciertos entre los que prima el eclecticismo y la vanguardia. «El público podrá acercarse a diversos estilos como son el jazz clásico, el swing, el jazz vocal mediterráneo, el jazz vocal clásico al latín, el rock progresivo y los sonidos ancestrales de África», apuntan desde el consistorio, que estuvo representado ayer durante la presentación de la cita por el concejal de Cultura e Identidad, Diego Avilés. «Es una programación amplia, participativa, diversa y diseminada en muchísimos puntos de nuestro municipio», celebró el edil.

No obstante, el TCM, donde tuvo lugar la rueda de prensa, volverá a ejercer como sede principal. Allí tendrá lugar el 15 de marzo el concierto del Daniel García Trio, que presentará su último trabajo, Wonderland (2024), con el que continúa combinando sus orígenes y sus influencias con el lenguaje del jazz contemporáneo. La segunda cita que acogerá el Circo es Sounds from the ancestors, una obra del saxofonista estadounidense Kenny Garret, que se presentará en formato sexteto el 21 de marzo. Esta última es una pieza con la que su autor reivindica los sonidos que le han marcado, del blues al soul, pasando por el gospel, la africana y el smooth jazz.

Por otro lado, el Auditorio de Beniaján acogerá la inauguración de esta edición el jueves 13. Esta estará marcada por la celebración del concierto Tarkology, a cargo del pianista Jaume Vilaseca. Se trata de un homenaje a las composiciones del músico inglés Keith Emerson, líder de la mítica banda de rock progresivo de los setenta Emerson, Lake & Palmer. Y el Auditorio de Guadalupe recibirá el día 22 a Vera Lu y al Enrique Pedrón Quintet, que presentarán un programa titulado Terra banyada, de jazz vocal cantado en español donde conviven estilos como el jazz, el swing, la bossa nova y la samba.

Pero el Murcia Jazz Festival también pasará por Jazzazza. Será el 14 de marzo y con la colaboración del Chipi Chacón Latin Jazz Quartet, liderado, por supuesto, por el trompetista, cantautor, arreglista y productor venezolano Chipi Chacón, uno de los músicos con mayor proyección del género en latinoamérica, y un artista que apuesta por la versatilidad, viajando desde el clásico y el jazz a la música latina. Además, el 18 de marzo visitará Algezares la israelí Naama, que actuará por primera vez en Murcia para presentar su próximo álbum, Dream with me (2025), junto a un cuarteto internacional de músicos.

El cierre a la sexta edición del Murcia Jazz Festival será de nuevo con un espectáculo de calle gratuito programado para el domingo 23 de marzo a las 12.30 horas: una matinal de swing en la Plaza de la Universidad de Murcia a cargo de The Sentimental Gentlemen, una formación dedicada a la música swing de los años treinta y cuarenta. Su repertorio está seleccionado cuidadosamente y arreglado para la comunidad de bailarines de lindy hop y balboa, que podrán disfrutar de un directo lleno de energía, sutileza y mucho ritmo.

Toda la información sobre esta nueva edición que llega del Murcia Jazz Festival, así como sobre los conciertos y venta de entradas, está disponible en www.murciajazzfestival.com.