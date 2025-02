Los Manises, Autoescuela y otros conciertos en salas de la Región este fin de semana

Los Manises, de nuevo resuena el pulso

El dúo ilicitano Los Manises (Víctor y Rubén) siempre ha experimentado con la 'música de guitarras', base de su sonido junto al folk y el 'genre world'. Su obsesión por encontrar nuevas vías expresivas se apuntala en influencias como Tears for Fears, Mew, Talking Heads o Silver Apples. Para el single “A 50 del Bronce” (2024) han vuelto a contar con Isidro Acedo a.k.a I-Ace (Antifan, Agorazein) a la producción; un tema ácido, oscuro y violento alejado definitivamente del buenrollismo tribal y el pop-punk de su primer EP, “Aristocracia y Underground” (2020), que da el sorpaso respecto a “Todas Son Correctas” (2023), situándose cerca de lo industrial, con letras sobre los límites mal asimilados, la decadencia conformista, la complejidad del éxito, en un mundo donde la productividad y la meritocracia siempre van unidas.

Dedican la canción “a todos los que nunca nada, Himno definitivo de losers, de cuando lo de los demás siempre es mejor, comparaciones sin sentido, para los que ni podio, la nube negra de Juan Wauters, echarse el puro a uno mismo pero, tú para qué? La frustración que te ata una mano pero siempre queda la otra para aceptar y tomarse un café.” De nuevo resuena el pulso de Los Manises, perpetuamente desafiantes.

¿Cuándo? Sábado 15. 21,30h ¿Dónde? La Yesería Precio: 10€

Hazte Lapón / L.O.

Hazte Lapón, cierre de ciclo

Los malagueños Hazte Lapón (en acústico) regresan a los escenarios y se pasan por Microsonidos con sus letras cargadas de ironía y sus verdades incómodas en formato acústico, con lo que la experiencia promete ser aún más especial. Manuel González (Lolo) y Saray Botella han sido una de las bandas más peculiares del indie español. Volvieron para decir adiós –pasando por Ruidismo- cerrando una personal trilogía rematada por “Tú siempre ganas: Es el fin del mundo (tal y como lo conocemos)” (2018) que va desde la convulsión post-adolescente hasta la definitiva obra de madurez. Todo envuelto en noise, barroquismo psicodélico, electrónica pop y tropicalismo.

Tras su fichaje por El Genio Equivocado y el éxito rotundo de su segundo disco, "No son tu marido" (2015), que recibió elogios unánimes de crítica y público, Hazte lapón se convirtieron en una de las bandas más destacadas de la escena indie nacional, y recientemente editaron un EP sorpresa: “6 versiones privadas... de Hazte lapón”, exclusivamente en formato digital, donde algunas canciones de su reeditado primer álbum, “Bromas Privadas en lugares públicos” (2013), son revisadas por grupos y solistas amigos, como Monte Ventura ("Encantadora"), Buenatarde ("Operas sin dolor"), Living Camboya ("Permanezca en sintonía"), Javier Marzal ("Métodos anticonceptivos") o los madrileños Puzzles y Dragones ("Memoria boomerang").

“6 versiones privadas... de Hazte lapón” funcionaría como la cara B de la edición 10º aniversario de "Bromas Privadas en Lugares Públicos", que supuso un punto de inflexión en la evolución de la banda. “Es una oportunidad para los oyentes de redescubrir el sonido lapón con una mezcla, una masterización y una edición a la altura”: cierre de ciclo y reivindicación del legado sonoro de los propios Hazte lapón y de artistas definidores del sonido de la escena alternativa en los últimos años.

¿Cuándo? Viernes 14. 20:30 ¿Dónde? Itaca, Murcia Precio: 10.00€

Blam de Lam, el colorido de su pop rock

Blam de Lam es una banda jienense nacida a finales del año 2009 en la localidad de Martos. Hastiados de la vida contemplativa, salieron a compartir su mensaje electrizante, su ruido atómico espacial en forma de rock de guitarras, atmósferas distorsionadas y letras en español. Tras unos años de letargo y un proceso lento de creación y grabación de dos años, presentan su tercer LP, “Punto Nemo” (2024), un álbum emocionante, atemporal y eléctrico. Sus canciones alternan elementos pop, folk, noise y sonidos cósmicos ciñéndose a estrofas y estribillo: experimentación con Los Planetas, Mercromina y Luis Cernuda a la vista, en un viaje a lo inaccesible de la madurez. El personaje protagonista se enfrenta a dudas existenciales, desasosiego, frustración, negación... ¿Salir o no de la zona de confort?

El punto Nemo es el polo de inaccesibilidad del Pacífico, el lugar del océano más alejado de cualquier tierra firme, a 2700 kilómetros al norte de la Antártida y de varias pequeñas islas oceánicas. También es el lugar donde se halla el cementerio de naves espaciales, debido a su lejanía y aislamiento. El fondo del océano situado en dicho punto se encuentra a unos 3700 metros de profundidad.

A finales de 2024, Blam de Lam publicaron un single como antaño: en la cara A, “Como todos esos tontos”, extraída del álbum “Punto Nemo”, y en la cara B, “Cuerpoespín”, canción inédita grabada en las mismas sesiones de “Punto Nemo”. Sorprende el colorido de su pop rock, que en directo sirven con soltura. Ruido atómico espacial entre los sonidos de Nacho Vegas, Slowdive, Los Planetas, Piano Magic, Spacemen 3 y El Columpio Asesino. Completan cartel los murcianos Tranquilo Rayo.

¿Cuándo? Viernes 14. 21:00 ¿Dónde? La Yesería, Murcia Precio: 8.00€

Adiós Noviembre / L.O.

El gran salto de Adiós Noviembre

Los cartageneros Adiós Noviembre son una banda de pop independiente y melódico con querencias rockistas que, además, poseen un directo que apabulla: guitarras etéreas y luminosos sintes transportan a mundos sugerentes, diestramente aderezados por bajos precisos y ritmos cautivadores.

Con ‘'Salto mortal'’, disco grabado, producido y mezclado por Raúl de Lara en los estudios Arde el Arte, el grupo formado por Alejandro Rodríguez (voz, coros y guitarra acústica), Álvaro Corsino (guitarra eléctrica), Mike Royo (bajo) y Beto Romero (batería) se sitúa en la avanzadilla del indie, y demuestra por qué todo el mundo habla de ellos como realidad musical prometedora. La voz de Alejandro nos guía por un coherente imaginario literario y musical. ‘'Plan Marshall’' es puro Adiós Noviembre: actitud, fundamento y energía pop-rock, con el brillo de The Killers y la oscuridad de Editors o Interpol, el primer himno del LP. Entre guitarrazos altos y atmosféricos y destellantes sintetizadores, desde un optimismo natural emerge un mensaje de socorro para encontrar la señal perdida.

Enana White es un grupo indie-pop originado en Sevilla, con estilo sobrio, influencias rock, elegante producción y cuidada puesta en escena, marcado por la nítida voz de la cantante. El álbum «Ascensión» (2023) tuvo una gran acogida por parte de la crítica y público, y les supuso el primer puesto en el concurso de bandas del IKA festival en Iniesta (Cuenca).

¿Cuándo? Viernes 14. 21:30 ¿Dónde? Sala Musik, Murcia Precio: 10.00€

Enric Pedro Quartet presenta "Tizol's Delicatessen"

El saxofonista tenor Enric Peidro ha sido calificado con frecuencia en el panorama del jazz español como un “outsider”, un "estilista” contracorriente en constante evolución, profundizando en el lenguaje de sus maestros, y convencido de la vigencia de este estilo de jazz intemporal. Desde sus inicios le han influido grandes saxofonistas de la era del swing (Leon "Chu" Berry, Coleman Hawkins, Don Byas, Ben Webster, Lester Young, Benny Carter y sus primeros seguidores: Paul Gonsalves, Illinois Jacquet, Zoot Sims, Buddy Tate...).

Al margen de colaboraciones esporádicas con grupos y solistas tanto nacionales como internacionales, Peidro trabaja con regularidad al frente de sus propias formaciones, principalmente en cuarteto y sexteto. Ahora vuelve a Jazzazza, donde grabó un álbum en directo en 2019, para presentar "Tizol's Delicatessen" su último disco, basado en la obra de Juan Tizol (trombonista de Duke Ellington) en el 125º aniversario de su nacimiento.

Peidro, a través de su visión personal, rescata del olvido y actualiza la obra de Tizol, excelente y versátil compositor originario de Vega Baja (Puerto Rico). Con nuevos arreglos y una cuidada selección de repertorio, mantiene la esencia de las composiciones, en un programa variado y atractivo que manifiesta la intemporalidad y gran calidad de la obra del músico portorriqueño.

Tras un largo proceso de investigación ayudado por el profesor Basilio Serrano, emérito de la universidad de Nueva York y biógrafo de Juan Tizol, Peidro ha conseguido recopilar, preservar y adaptar gran parte de la obra del compositor portorriqueño incluyendo composiciones que nunca fueron grabadas y que ven la luz por primera vez. Su legado, de envidiable frescura, es idóneo para la improvisación dentro del cuarteto de Enric Peidro, junto a Bernd Lhotzky (piano), Queralt Camps (contrabajo) y Martin Andersen (batería), cuyo sonido y fraseo, enraizados en la era del swing, construyen un espacio propio, siendo conocido como referente y figura clave que mantiene viva la llama de los clásicos.

¿Cuándo? Viernes 14. 22:00 ¿Dónde? Yazzazza, Murcia Precio: 25€ en Mesa / 15€ General

Autoescuela, pioneros del 'bedroom pop'

Autoescuela, una de las bandas pioneras del 'bedroom pop' español con sus melodías de baja fidelidad, vuelven en formato acústico, tocando canciones que nunca han hecho en directo, a lo MTV Unplugged. Los álbumes de este atípico dúo asturiano están repletos de rarezas pop diminutas; melodías geniales permanecían ocultas tras arreglos extravagantes y destartalados, como en ‘Club Deportivo Raíces’ o ‘Quattro’. Sus miembros, Santi y David, inquietos por naturaleza, no han dejado de colaborar en proyectos que pueden variar entre la rumba digital, el industrial o el folk rock 70s. La última reencarnación de Autoescuela apela a lo visceral, literal y figuradamente. Hay melodías pop perfectas que salen de estructuras ruidosas e intrincadas; a partir de ellas puede nacer un gemido fantasmal o un eco pop de los sesenta.

Autoescuela recogen lo mejor de la tradición de pop lo-fi de los 90 (Folk Implosion, Beat Happening, el Mellow Gold, Raincoats, Ween, Guided By Voices), lo meten en una coctelera y lo sacuden fuerte mezclado con los Pixies, Residents o They Might Be Giants. Ellos, por encima de todo, van a la contra. Se quedan a vivir en el 'do it yourself' haciendo música rara para gente rara, sin artificios, imposturas ni rellenos.