Carlos Núñez, embajador de la música celta en Murcia

El Folk Fest amplía duración y espacios con motivo de su quinto aniversario. Esta edición cuenta con la colaboración de los ayuntamientos de Caravaca de la Cruz y Murcia, lo que permite diversificar escenarios. La programación incluye siete conciertos, además de talleres, conferencias y proyecciones.

El gaitero vigués Carlos Núñez, uno de nuestros artistas más internacionales, es el principal protagonista del cartel. Vuelve a Murcia para presentar “Celtic sea”, una celebración intercéltica que conecta las culturas atlánticas. Este trabajo nació de la colaboración entre Brittany Ferries y Núñez para celebrar el 50º aniversario de la compañía marítima, fundada y todavía controlada por agricultores bretones.

Reconocido como uno de los principales embajadores de la música celta en el mundo, Núñez se inspiró viajando en los barcos de Brittany Ferries para crear una obra musical única. También le inspiraron las diferentes tradiciones musicales que, desde Bretaña hasta Galicia pasando por Irlanda, evocan cada una una región atlántica, pero también los vínculos entre ellas, representando una filosofía de vida ligada al espíritu intercelta que anima Bretaña, centro geográfico de todos los celtas del arco atlántico.

Se trata de una sinfonía de más de 40 minutos de duración, una auténtica oda al mar, a las culturas celtas y a la magia de la música, que conecta a las personas más allá de las fronteras; invita a pequeños viajes sin interrupción en un escenario de suavidad, finura y trucos musicales que sólo los grandes compositores dominan. Una genialidad del artista gallego, que además une temas y atmósferas a veces muy distantes.

“Dihun – Le Réveil”, el último tema de “Celtic Sea”, invita a emerger lentamente de este profundo y cautivador tejido de sueños. Carlos Núñez demuestra una vez más su inigualable dominio de los instrumentos tradicionales y su talento para contar historias a través de la música. Tras el gran éxito del álbum, Carlos Núñez y Brittany Ferries acaban de filmar y grabar en lugares emblemáticos el nuevo show ‘'Celtic Sea, La Travesía'’.

¿Cuándo? Sábado 15. 20:00 h. ¿Dónde? Auditorio Víctor Villegas, Murcia Precio: Entrada de día, 20€; Abono 2 días Auditorio, 30€

En sus 20 años de carrera, Carlos Núñez ha vendido más de un millón de discos, algo insólito tocando la gaita, instrumento que ha elevado a otra dimensión. Los medios lo comparan con Hendrix y Coltrane. Su carisma, energía y espíritu pionero lo han hecho muy popular, trascendiendo con creces los límites habituales de sus instrumentos: la gaita y las flautas. Muchos premios y nominaciones lo avalan: un Grammy por el disco grabado con The Chieftains, dos nominaciones a los Grammys Latinos..., con él han colaborado Luz Casal, The Waterboys, Jackson Browne, Ry Cooder o Roger Hodgson (Supertramp), y ha compartido escenario con Bob Dylan, Sinéad O’Connor o The Who. El público de sus espectáculos siempre se queda con la sensación de haber participado en algo extraordinario.