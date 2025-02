"Sin humor no hay quien aguante el teatro (ni la vida)"

Tras estrenar la pasada primavera en el Teatro Circo, la joven dramaturga murciana María Rodríguez vuelve a echarse a la carretera con Las tres hermanas, de Chéjov, una obra en la que se reconoce y que, a su manera, eso sí, quiere compartir. Lo hará mañana en El Luzzy, en Cartagena, y el sábado en el Salón de Plenos de Los Alcázares, a las 20.00 horas en ambos casos; también el día 26 en el Romea, cita que le hace particular ilusión, y el 16 de mayo en el Teatro Guerra de Lorca. Y le ayudarán en su propósito, entre otros, Marcos Montagud, Mario Salas de Rueda y José Ortuño, sus ‘tres hermanas’, que «viven entre el ya no y el todavía no», y que «desde aquí se imaginan un allí que nunca llega».

«¿Acaso no somos todos recuerdos del pasado y planes de futuro? ¿Nostalgia y expectativa? ¿Cómo podríamos también concentrarnos en el aquí y el ahora? ¿Es posible abandonarse al presente? ¿Se llama presente porque es un regalo?». Sobre todo ello se pregunta la principal responsable de este proyecto y, consecuentemente, sus personajes; cuestiones que se resumen en lo que ella llama ‘la paradoja del deseo’: «Aspiramos y anhelamos siempre lo que no tenemos, y así sucesivamente. No conseguirlo frustra, pero ¿qué podemos hacer? Entender nuestro dolor. Y también invitar al espectador a tomar distancia para apreciar lo ridículos que somos».

Hagamos, para empezar, un pequeño viaje en el tiempo, al origen de este proyecto. Y lo primero que me planteo es... vaya marrón eso de versionar a Chéjov, ¿no? ¿No da cierto respeto?

Uy, me apetecía mucho, yo lo siento muy cercano. Tenía ganas. De hecho, Mario [Salas de Rueda], que hace de Masha, llegó al proyecto cuando yo andaba aún dándole vueltas a la elección del texto, y él también me decía justo eso: lo del marrón. Me hizo dudar, y hasta deseché la idea por un momento, pero finalmente mi intuición se impuso.

¿Por qué Las tres hermanas? ¿Tiene algo de especial para usted o simplemente encontró en ella aquello que quería expresar?

Es un follón esto del teatro... Y la cosa es que a mí me sale mejor si siento una necesidad fuerte de compartir un descubrimiento íntimo. Y claro, cualquiera de mis averiguaciones, por suerte, Chéjov ya las escribió.

Se lo preguntaba porque, aunque esta sea solo su segunda producción, por la naturaleza de aquella primera (Mi hermana acaba de tener un hijo, 2022) entiendo que en el germen de este proyecto hay algo más que el mero hecho de montar una obra que le gusta, ¿no? Y más teniendo en cuenta que la obra tiene más de 120 años…

Decido montarla porque me reconozco en ella. Las 'tres hermanas' creen en algo, aspiran a algo, no lo consiguen, se desilusionan, se frustran... Cambian de aspiración, y también se frustran. No hay alternativa. Desear lo que se tiene es un oxímoron, ¿no? El deseo es por definición lo inalcanzable, y eso es una putada, pero es gracioso que no paremos de intentar alcanzarlo. Y ahí seguimos, sí, 120 años después.

¿Cómo definiría su propuesta con respecto a la de Chéjov: es una actualización, una respuesta...?

Chéjov habla de lo que el tiempo hace con las personas, especula sobre el sentido de la vida. ¿Quién puede no darse por aludido? Si me separo de la original es solo para comunicarme mejor. Yo quiero decirle al público: «Mira esto… ¿no te pasa?». Y con esa premisa, a inventar.

En la original, aunque hay un conato de rebeldía por parte de estas ‘tres hermanas’, acaba venciendo el conformismo o, peor, la aceptación de un destino que te viene casi que impuesto. ¿Qué sentimiento impera en su versión?

No voy a contarte el final [Risas]. El que quiera descubrirlo, que venga al teatro.

Sea como sea, hay humor en esta versión suya. Y, no solo eso: defiende este aspecto frente a la melancolía con la que a veces se presentan las obras de Chéjov; hasta define este trabajo como una ‘comedia’ (cuando en Las tres hermanas hay dolor, frustración, etc.).

Me parece que el humor es la clave, de hecho. Si no, no hay quien aguante el teatro (ni la vida).

Una de las claves de este montaje –o de sus puntos más llamativos– es, sin duda, la elección de un trío protagonista íntegramente masculino para interpretar a las hermanas Prózorov. ¿Por qué? ¿Qué busca con ello?

Yo creo que en escena las cosas son precisamente lo que no son. Así que un hombre puede ser una mujer. Y un joven, un anciano. Y un niño, un león. Lo que verdaderamente interesa sucede en la imaginación del espectador.

Las ‘tres hermanas’ de María Rodríguez. / L. O.

¿Cómo está acogiendo el público esta decisión? En el Teatro Circo no les fue nada mal...

El público es inteligente, accede al juego y lo disfruta. El estreno en el Circo la primavera pasada fue un éxito. Estamos felices de volver a los escenarios con esta obra.

¿Y qué tal ellos? Me refiero a Marcos Montagud, Mario Salas de Rueda y José Ortuño. Porque, además de la responsable del texto, de esta versión, usted es también la directora del montaje.

Ellos están fantásticos los tres. Cada uno en su estilo y los tres en el mío. Se entregaron en la sala de ensayos y en el escenario brillan. Son los mejores.

Y ya que hablamos de nombres propios, para este proyecto ha contado con la ayuda de Jorge Fullana, a cargo del espacio escénico y la iluminación, y el propio Mario, que ha diseñado el paisaje sonoro de este montaje. ¿Cuáles son las claves de esta puesta en escena?

Decidimos convocar a tres actores y a muchos más personajes. Así que el ingenio en la creación de la música y del espacio son los grandes hallazgos de la propuesta. La verdad es que me rodeo de gente con mucho talento. Te añado otro yo, Mariángeles Rodríguez [ayudante de dirección]: sin ella y sin Jorge esto no funcionaría.

Presentó originalmente este montaje en el Teatro Circo, como decíamos, y ahora comienzan una pequeña gira que pasa por Cartagena, Los Alcázares y Lorca y que vuelve a Murcia el día 26 para tomar las tablas del Romea. Supongo que presentar una obra en este último debe ser especial, ¿no?

Hago teatro desde siempre y voy al Romea desde siempre. Aunque hace tiempo que teníamos prevista la fecha de la función, ha sido al ver el cartel anunciado en el propio edificio cuando he tomado conciencia. Me hace ilusión. Es bonito. Soy muy afortunada. Pero es una gran noticia poder llevar Las tres hermanas a cualquier lugar.

María, es usted una dramaturga y directora joven, todavía con una corta –aunque reconocida– carrera, y, para finalizar, quería preguntarle por cómo está el sector de las artes escénicas en la Región para quienes están intentando hacerse un hueco (CreaMurcias al margen).

Es difícil en general... Pero bueno, reconozco que a mí aquí se me han dado muy buenas oportunidades. Y estamos a la altura, así que pueden seguir contando con nosotros.