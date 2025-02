María Pérez Espín: "Mi objetivo es ayudar a las personas a sentirse mejor con su cuerpo y con su mente sin presiones "

La influencer murciana María Pérez Espín, que cuenta con más de 600.000 seguidores en Instagram (@mariapespin) publica el libro 'Empieza hoy y cambia tu vida para siempre' (Montena). Con él, quiere demostrar cómo los pequeños hábitos pueden transformar nuestro cuerpo, lo que también ayudará a la mente y al ánimo.

Para ello, en el libro habla de la importancia de los nutrientes, ofrece formas de sustituir el azúcar, explica cómo gestionar el estrés y enseña algunas técnicas de relajación. Además, en sus páginas encontraremos recetas de cocina, trucos y usos de algunos alimentos.

Así, por ejemplo, nos cuenta cómo cortar cebolla sin llorar, la forma de pelar un tomate más fácilmente o las aplicaciones del coco: desde ser un estupendo acondicionador de pestañas hasta utilizarlo para conservar los huevos. También analiza qué alimentos pueden congelarse (e incluso son más beneficiosos así) o por qué comer "colorines". Incluso presenta una propuesta para elaborar un diario de comidas. Todo ello con una amplia bibliografía. El objetivo es mostrar cómo la buena alimentación puede ayudarnos en nuestro día a día, y para esto emplea su secreto: el método 80%-20%.

Portada del libro de María Pérez Espín / L.O.

¿Por qué ha decidido escribir este libro?

Quiero que la gente sepa que cambiar su vida no es tan complicado como parece. Muchas veces pensamos que necesitamos hacer cambios radicales, cuando, en realidad, son las pequeñas acciones diarias las que marcan la diferencia. Mi objetivo es ayudar a las personas a sentirse mejor con ellas mismas, con su cuerpo y con su mente, sin presiones ni obsesiones. Ojalá que al leerlo encuentren motivación, herramientas y, sobre todo, ganas de empezar hoy, sin esperar al "lunes”, al “día 1” o a “después de las vacaciones”.

¿A quién va dirigido?

A cualquiera que quiera mejorar su salud, su energía y su bienestar sin volverse loco en el intento. No importa la edad ni la condición física, lo importante es tener ganas de aprender y de probar cosas nuevas.

¿Cree que hay desinformación en Internet sobre la alimentación y la salud?

Muchísima. En redes cualquiera puede opinar y muchas veces los consejos que se viralizan no tienen ninguna base científica. Lo importante es contrastar la información y acudir a fuentes fiables.

¿Cómo pueden ayudar las redes sociales a mejorar nuestra salud y estilo de vida?

Si las usamos bien, pueden ser una fuente de inspiración. Nos permiten descubrir recetas saludables, rutinas de ejercicio, consejos de bienestar y hasta comunidades de apoyo que nos ayuden a mantener la motivación.

¿Hemos sustituido el "autocuidado" por la "autoexigencia"?

Totalmente. Parece que si no hacemos todo "perfecto" no vale, y eso es un error. Cuidarse no significa vivir esclavos de una rutina extrema. Se trata de equilibrio y bienestar, no de sufrir.

¿Qué le diría a alguien obsesionado con la "vida perfecta"?

Que la perfección no existe y que lo importante es ser constantes sin castigarnos. No pasa nada si un día no entrenamos o si comemos algo menos saludable. La clave está en la flexibilidad sin olvidar que comer sano y tener buenos hábitos no sirve solo para mejorar nuestro físico, sino también nuestra salud.

¿A favor o en contra de hacer dieta?

Estoy en contra de las dietas restrictivas que prometen resultados rápidos a costa de la salud y la felicidad. Muchas dietas generan frustración, efecto rebote y una relación poco saludable con la comida. En cambio, estoy a favor de aprender a alimentarnos bien, a disfrutar de la comida sin culpa y a adoptar hábitos que podamos mantener toda la vida.

Más que "hacer dieta", se trata de encontrar un equilibrio que nos haga sentir bien y nos permita vivir sin obsesiones.

¿Qué beneficios puede traer comer más sano para la mente?

Lo que comemos influye directamente en cómo nos sentimos. Comer bien puede ayudarnos a reducir la ansiedad, mejorar la concentración y favorecer un sueño más reparador. En definitiva, alimentar nuestro cuerpo de manera consciente es también una forma de cuidar nuestra salud mental.

¿Qué pasa si hay algún obstáculo en la "autopista" entre el cerebro y el intestino?

Nuestro intestino y nuestro cerebro están conectados a través del eje intestino-cerebro, una vía de comunicación que influye en nuestra salud mental y emocional. Si la microbiota intestinal está desequilibrada por una mala alimentación, estrés o hábitos tóxicos, pueden aparecer problemas de salud. Cuidar nuestra flora intestinal con una alimentación saludable es clave para mantener esa autopista funcionando correctamente.

¿Es importante ir a hacer la compra?

Sí, porque lo que metemos en el carrito define lo que comemos en casa. La primera regla es ir con una lista y sin hambre, y la segunda: “si no lo compras, no lo comes”.

¿Por qué hay que leer las etiquetas?

Porque muchas veces los productos que creemos que son “saludables" tienen azúcares ocultos, aditivos o ingredientes que no nos convienen, y los compramos influenciados por el marketing.

¿Qué es el batch cooking?

Una técnica de organización en la cocina que consiste en preparar con antelación varias comidas para la semana. Se trata de cocinar en una sola sesión distintos platos o ingredientes base que luego se combinan de manera fácil y rápida. Esto no solo ahorra tiempo en el día a día, sino que también nos ayuda a planificar mejor nuestra alimentación, evitando decisiones impulsivas o recurrir a opciones menos saludables cuando estamos con prisa. Además, reduce el desperdicio de alimentos y hace que comer sano sea más accesible y sostenible.

¿Es importante hacer deporte?

El ejercicio es clave para mantener nuestro cuerpo y mente en equilibrio. Nos ayuda a fortalecer el sistema cardiovascular, mejorar la resistencia y prevenir enfermedades. Además, el deporte libera endorfinas, lo que nos hace sentir más felices y reduce el estrés.

Hoy en día llevamos una vida mucho más sedentaria que hace años, y movernos se ha vuelto una necesidad para compensarlo. No se trata solo de estética, sino de salud y calidad de vida.

¿Cuál es la diferencia entre "hago deporte y como sano para verme bien" y hacerlo "para estar bien"?

Cuando lo hacemos solo para vernos bien, muchas veces nos obsesionamos con la imagen exterior, con el peso o con cumplir estándares estéticos. En cambio, cuando lo hacemos para estar bien, buscamos sentirnos con energía, saludables y en equilibrio, sin presionarnos tanto por la apariencia.

¿Qué le diría a alguien que se siente agobiado con su cambio de hábitos?

Que tenga paciencia y que no busque resultados rápidos. Lo importante es la constancia, el cambio no tiene que ser perfecto ni inmediato. Pequeños pasos diarios suman mucho más que grandes cambios que no podemos mantener.

¿Por qué nos cuesta tanto decir "no"?

Muchas veces nos cuesta decir "no" por miedo a decepcionar a los demás, a parecer egoístas o a perdernos oportunidades. Nos enseñan desde pequeños a complacer y a priorizar las expectativas de los demás sobre las nuestras. Sin embargo, aprender a decir "no" es un acto de autocuidado y respeto por nosotros mismos. Poner límites nos permite proteger nuestro tiempo, nuestra energía y nuestra salud mental.

No podemos estar en todo ni hacer felices a todos, y está bien priorizarnos de vez en cuando.

¿Nos puede hablar de "Con jengibre y limón"?

Es un podcast enfocado en salud, bienestar y hábitos saludables, presentado de una manera cercana y práctica. En cada episodio, Sandra Moñino, nutricionista especializada en inflamación, y yo, periodista amante de la vida saludable, compartimos nuestros mejores consejos sobre alimentación, ejercicio, autocuidado y cómo lograr un equilibrio en el día a día sin obsesionarnos. También hablamos de mitos sobre la salud, la importancia de la mentalidad y estrategias sencillas para mejorar nuestra calidad de vida.

Es como una charla entre amigas con ideas fáciles de aplicar para sentirnos mejor. Además, está entre los más escuchados de España en la categoría de salud.

Para terminar: una receta y un alimento recomendado.

No podría mojarme y dar solo una receta y un alimento recomendado. Mi mejor consejo es que lean mi libro, donde he recopilado mis mejores recetas y he elaborado un ranking con los diez alimentos que son “medicina natural”.