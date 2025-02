Karavana: "Nos encantaría tocar en Glastonbury, pero con ser felices nos conformamos"

Karavana son Gonzalo Boatas (voz y guitarra), Emilio Soriano (bajo) y Jaime Sánchez (batería). Hacen pop-rock del de toda la vida (mejor decir eso que meterlos en el saco indiscriminado del indie), pero con entusiasmo. Y les va muy bien: acumulan millones de escuchas en Spotify y otras plataformas digitales. Lanzaron su primer sencillo en 2018. Ahora, tras Muertos en la disco (2021) y la baja de Fabi, presentan su segundo álbum, Entre amores y errores (2024), sobre anhelos, miedos, miserias y glorias generacionales: diez canciones eufóricas experimentando en la autoproducción, con influencias de The Strokes, The Vaccines y Wallows, pero con identidad propia dentro de la escena española del rock alternativo. De la producción de directo se ha encargado Raúl de Lara, y resulta un auténtico subidón de adrenalina. Desde Madrid apuntan al cielo, y en Murcia presentarán el viernes en la REM su último disco junto al nuevo dúo local Rata, compuesto por Daniel Sabater y el productor Félix Esteban, que abrirán la velada.

Este disco ha sido cocinado a fuego lento. ¿La larga ausencia de Karavana ha tenido que ver con alguna reorganización del grupo? ¿Cómo se ha integrado Luis?

La ausencia de Karavana realmente ha tenido que ver con el ejercicio de saber qué es lo que queríamos. Cambiamos mucho de opinión, y queríamos que el segundo disco reflejara muy bien todo el proceso que hemos vivido durante estos primeros años en la música. En cuanto a Luis, es como si llevara con nosotros toda la vida; de hecho, ya éramos amigos antes, y la verdad es que ha sido todo bastante fácil.

¿Por qué decidisteis producirlo vosotros mismos? ¿Qué habéis aprendido de autoproduciros?

Fue una decisión ‘por probar’. No somos fáciles, es complicado trabajar con nosotros, y no conseguimos encontrar en ese momento a nadie que nos diera exactamente lo que buscábamos. Lo que hemos aprendido es que somos capaces de hacerlo, pero no lo vamos a hacer más.

¿De qué va Entre amores y errores? ¿Habéis tenido más amores que errores hasta la fecha?

Básicamente va de eso, de los amores y errores que hemos cometido en nuestras vidas. Sobre todo, en estos últimos años. Siempre hay muchos más errores que amores, pero bueno, así se aprende más.

¿Cómo describiríais vuestro sonido y qué influencias lo inspiran? ¿Qué habéis robado de aquí y allá?

La verdad es que no sabríamos muy bien cómo definir nuestro sonido. Karavana está siempre en busca de cosas nuevas, cómo sonar diferente o cómo hacer que el sonido sea más interesante. Con este segundo disco hemos sido probablemente más agresivos en cuanto a la distorsión, e incluso hemos tratado de experimentar un poco con la electrónica. Al final nuestras referencias son un poco una locura: en una misma canción puedes encontrar cosas desde Muse hasta Adele.

¿Cuáles han sido los mayores desafíos a los que os habéis enfrentado y cómo los habéis superado?

El mayor desafío al que nos enfrentamos constantemente es al que nos somete la autoexigencia; somos muy exigentes con todo, y eso, a veces, pasa factura. Hemos decidido intentar disfrutar un poco más y preocuparnos un poco menos.

¿Cómo ha sido la experiencia de Karavana en la escena actual, y qué opináis sobre la situación de la música independiente en España?

La experiencia, en general, está siendo muy buena. Notamos mucho cariño del público y creemos que la escena cada vez es más variada y con más grupos; eso mola.

¿Cómo ha sido el proceso creativo a la hora de componer las canciones de Entre amores y errores? ¿Quién aporta las ideas iniciales y cómo colaboráis para dar forma a los temas?

Depende de la canción. Hay canciones en las que, a lo mejor, uno escribe una estrofa y otro, otra, o que surgen de una noche de fiesta… Hacemos bastante lluvia de ideas, y luego vamos descartando todo lo que no nos convence.

¿Qué temas o emociones habéis explorado? ¿Alguna canción en particular tiene un significado especial para vosotros? ¿Qué queréis transmitir?

Todas tienen un significado especial. Quizás El final podríamos decir que es de las más especiales porque es a la que más cambios le metimos desde la idea original. Al final lo que queremos transmitir es cómo nos sentíamos en el momento de escribir las canciones, y que creemos que es parecido a lo que le puede pasar a mucha gente.

¿Madrid es protagonista en vuestras canciones? ¿Qué relación tenéis con la ciudad?

Madrid es una ciudad, evidentemente, muy importante para nosotros, pero, sobre todo, lo es porque es donde vivimos. Si viviéramos todos en otra ciudad, sería igual. Madrid te enseña un poco a vivir, pasas por todas las fases, desde la desesperanza por no saber qué estás haciendo con tu vida hasta la euforia por tener siempre planes que molan y estar rodeado de tus amigos.

¿Quién quiere más MDMA?, ¿cómo salió esta canción y qué significa?

Esta es la canción a la que me refería antes cuando decía que una canción puede surgir de una frase que se dice de fiesta. Gonzalo tuvo una época en la que, cada vez que íbamos a algún garito o salíamos de fiesta, empezaba a canturrear: «¿Quién quiere más MDMA? Yo, yo» por encima de cualquier ritmo que sonara de fondo. Pensamos que era pegadizo y que podíamos hacer un tema distinto con eso.

¿Cuáles son los planes a corto y largo plazo como banda? ¿Qué metas queréis alcanzar?

Ahora mismo, estamos con la gira de presentación del disco en salas y en festivales. El plan a corto y largo plazo es, básicamente, el mismo: hacer más canciones, seguir mejorando. Como meta, podríamos decir tocar en Glastonbury, pero con ser felices nos conformamos.

¿Qué opináis sobre la colaboración con otros artistas? ¿Hay planes de hacerlo en el futuro?

Para colaborar con otro artista, tienes que hacer algo que sume artísticamente de verdad. No nos gustan las colaboraciones por conseguir fama o llegar antes al objetivo de conseguir lo que sea. Hay muchos artistas con los que nos gustaría colaborar, pero, por el momento, seguimos nuestro camino, y cuando sea el momento, lo sabremos.

¿Veremos novedades en esta gira? ¿Quién os ha guiado en la producción de directo?

Raúl de Lara nos ha ayudado con la producción de esta gira. Queríamos darle un puntito más al directo, porque pensábamos que teníamos el potencial para hacerlo, pero no sabíamos cómo enfocarlo. Y la verdad es que nos ha venido genial su ayuda. Desde que trabajamos con él, todo el mundo que viene a vernos nos dice que el show es bestial.

¿Cómo se fraguó el beef con Arde Bogotá?

Con unas cervezas en una terraza de un pub en Ibiza. Nosotros escribíamos los tuits que ponían ellos en su Twitter, y ellos escribían los nuestros. Tenemos que reconocer que esos tuits han envejecido como el buen vino...