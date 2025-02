Emilio Aragón publica su libro infantil más especial a petición directa de su nieta

Emilio Aragón dice que no quiere caer en los tópicos cuando asegura que su nueva novela es uno de los proyectos que "más ilusión" le ha hecho a lo largo de su vida, pero no puede evitar su emoción cuando explica que es un encargo directo de su nieta Aruca. Aprovechando la gira de su musical Godspell, una obra producida junto a Antonio Banderas que llega a Sevilla el Día de Andalucía y estará en el cartel del Cartuja Center Cite hasta el 2 de marzo, el humorista se ha sentado en las tablas del teatro para reunirse con los medios y hablar de su última publicación.

Se trata de una novela infantil que recibe el nombre deTelmo Lobo 1: El misterio del capitán y que se suma a otras obras que el artista ha escrito para el público infantil como Lola la Pianola o Miliki: Había una vez un libro inolvidable.

La nueva novela infantil de Emilio Aragón, 'Telmo Lobo'. / Rocío Soler Coll

Este nuevo lanzamiento, que se publicó en octubre del año pasado y ya va por su segunda edición, ha sido para Aragón un ejercicio de creatividad que le ha permitido dar rienda suelta a su imaginación. "He escrito esta novela desde la absoluta libertad, porque a diferencia de otros proyectos artísticos, aquí no hay un productor que te diga que no puedes estrellar dos helicópteros porque es muy caro. Y es maravilloso poder escribir así", ha relatado.

Una petición muy especial

A la pregunta de cómo nace este proyecto literario, a Aragón se le dibuja una sonrisa en el rostro cuando empieza a responderla. Es habitual en él, según cuenta, ir a casa de su hija para contarle cuentos a sus nietos antes de dormir. De todos ellos, Aruca, que es la segunda y tiene nueve años, es la única que, mientras sus hermanos revolotean inquietos antes de acostarse, escucha con atención las historias que le cuenta su abuelo. "Me hace preguntas sobre los relatos que le explico, muestra especial interés", ha añadido.

Una de esas noches, explica el humorista, su nieta le pidió que recopilara todas aquellas historias que le contaba antes de meterse en la cama. "Si tu nieta te pide algo así tu vas y lo haces", ha sentenciado el autor, provocando las risas en el escenario.

Emilio Aragón. / Rocío Soler Coll

Para Bebo, como sus nietos llaman a Aragón, fue una dulce petición que lo sumergió en un "mundo lleno de aventuras". "Yo soy de la generación que me he leído todo lo de Verne y Stevenson, y me apetecía mucho escribir una novela de aventuras".

En cuanto al proceso de escritura, Aragón destaca que "no lo escribió pensando en niños". Fue después, una vez terminado, cuando se sentó con los editores de la Alfaguara y lo adaptó a un lenguaje dirigido a ellos. "Es una novela que aunque está dirigida a niño de 9 a 14 años, yo invito a los padres y abuelos que la lean", ha remarcado el autor.

Aunque esta obra pueda distar de sus últimos proyectos, para el director de Godspell todo está relacionado. Y reflexiona sobre ello hablando de la carrera de Steven Spielberg, un director de cine que "todo lo que proyectó en sus primeras películas tiene mucho que ver con el género de la aventura", algo similar a lo que le sucede a él.

A día de hoy, Aragón va por el capítulo 15 de la segunda novela que, según avanza, se publicará en septiembre de este año. "Afortunadamente, ya he pasado la crisis de quedarme sin inspiración porque en el capítulo 10 me bloqueé. Es algo que siempre pasa", ha reconocido. Ahora, que ha vuelto a recuperar las ideas está emocionado con todo lo que pueda contar en las páginas de su próxima publicación. "Esto es lo mejor, que el papel lo aguanta todo", afirma.