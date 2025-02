Cheetah Chrome, de los Dead Boys: "Lo pasábamos genial en el escenario con Stiv Bators"

Dead Boys, formados en 1976 en Cleveland, Ohio, son una de las bandas más influyentes de la escena punk estadounidense. Liderados por el guitarrista Cheetah Chrome y el icónico cantante Stiv Bators –que más tarde dejaría la banda y lideraría a los punks góticos Lords of the New Church–, dejaron como legado dos discos: Young, loud and snotty (1977), su álbum debut, que les consolidó como referentes de aquel punk inicial, y We have come for your children (1978), que aún hoy es una reconocida influencia. En la actualidad, el legendario guitarrista es el único miembro original que permanece. El domingo pasaron por Murcia, por Garaje Beat Club, como parte de su gira Down in Spain Tour 2025, en la que Mark Thorn es el cantante (desde hace apenas unos días sustituye a Jake Hout, que desertó poco antes de emprender estos compromisos).

La historia de los Dead Boys es más que una simple crónica de ascenso y caída, aunque sus recuerdos son borrosos. Fueron tiempos salvajes para esta formación seminal que se disolvió en 1979, reuniéndose brevemente en varias ocasiones para volver a la actividad de forma más estable en 2017 con dos de sus fundadores: el propio Cheetah Chrome y el batería Johnny Blitz.

Le pasamos un cuestionario a Cheetah antes de que volara desde Estados Unidos, y se comprometió a responder a tiempo, pero primero adujo que estaba bajo el efecto del jet lag y luego que sí tenía respondida la mitad de la entrevista, excepto algunas «preguntas controvertidas, que no sabía cómo enfocar». Al finalizar el concierto me dijo que contestaría, pero me marché del GBC sin demasiadas esperanzas, para finalmente recibir las respuestas (bastante lacónicas la mayoría) a algunas de las preguntas.

Esta reunión parece que podría acabar siendo algo más que un ejercicio de nostalgia. Y es que Cheetah dijo recientemente que van a salir dos nuevos discos: uno con Clem Burke (Blondie) a la batería y Glen Matlock (Sex Pistols) al bajo, que, según él, se está promocionando como un disco de los Dead Boys en contra de sus deseos, y otro que, esta vez sí, considera «el primer disco de los Dead Boys en cuarenta años».

Mientras, Dead Boys avanzan hacia un futuro incierto, con un lanzamiento programado para 2025 que mantiene a la comunidad del punk dividida entre expectativas y escepticismo.

¿Cuál fue la chispa que encendió la formación de los Dead Boys?

Conocí a Stiv gracias a Peter Laughner, con quien yo tocaba en Rocket from the Tombs. Stiv hizo una prueba para Rocket que no funcionó, y cuando nosotros nos separamos, él y yo nos juntamos.

¿De dónde surgió el nombre ‘Dead Boys’? ¿Tiene algún significado especial?

Lo sacamos de la primera estrofa de la canción de los Dead Boys, Down in flames. No hay ningún otro simbolismo detrás de nuestra decisión.

Stiv Bators fue un gran frontman del punk. ¿Cómo fue estar con él en el escenario cuando estaba en plena forma? Stiv era de sensibilidad pop y tú querías rockear. ¿Cómo se resolvió?

Lo pasábamos genial en el escenario con Stiv. Era un verdadero profesional en algunos aspectos, mientras que en otros era totalmente impredecible... Ambos compartíamos esas características.

¿Cómo se definiría la imagen y la actitud que Dead Boys proyectaban en sus inicios?

Con Young, loud and snotty. Y con gente pogueando, escupiendo y lanzándose desde el escenario.

¿Qué recuerdos tienes de aquellos conciertos?

Todo está emborronado...

¿Por qué grabaste de nuevo Young, loud and snotty con otros músicos en 2017?

Regrabamos el álbum por un problema editorial, simplemente.

Aquellos días del CBGB, cuando el punk era punk, fueron tiempos salvajes. ¿Recuerdas tus primeras impresiones del club y de su propietario, Hilly Crystal? ¿Cómo era vuestra relación con Hilly?

Hilly fue lo más cercano que tuve a un segundo papá.

¿Sabías que tu amigo Sylvain Sylvain tocó también en la sala murciana donde habéis actuado?

No sabía que Sylvain Sylvain había tocado en Murcia, pero no me sorprende, porque a menudo hablaba de cuánto le gustaba España y la gente. Esa sala es fantástica, es una de las mejores salas del mundo donde he tocado, y eso es decir mucho.