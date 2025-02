El musical 'Mamma mia!' llegará a Murcia en 2026

Veinticinco años después de su estreno en Londres, Mamma mia! sigue siendo uno de los fenómenos teatrales más grandes que se hayan visto. Ha sido traducido a más de quince idiomas y aplaudido por más de setenta millones de espectadores en todo el mundo. Además, fue además llevado al cine, convirtiéndose en una de las películas más taquilleras de todos los tiempos.

En España el éxito del musical también fue rotundo desde su estreno en 2004, cuya primera producción fue vista por más de dos millones de espectadores durante las más de dos mil representaciones que se llevaron a cabo. Sin embargo, hace tres temporadas Mamma mia! volvió a la Gran Vía madrileña de la mano de SOM Produce y recogiendo el aplauso unánime de los 800.000 espectadores que han disfrutado de este nuevo montaje desde entonces. Sin embargo, sus responsables quieren más y han anunciado una gira de dos años por nuestro país que recorrerá los principales teatros de la peninsula y que pasará por el Auditorio Víctor Villegas de Murcia en 2026: del 26 de febrero al 8 de marzo del año que viene.

Se trata de una nueva superproducción de los encargados de otros éxitos musicales como Matilda, Billy Elliot, Grease, Cabaret, West Side Story y Priscilla, que nos visitó recientemente. Y contará para este macrotour con un elenco artístico de altura dirigido por Juan Carlos Fisher (sobre el librero original de Catherine Johnson). Y en lo que respecta a la banda sonora, no faltarán los temas de ABBA: canciones como Dancing queen, Voulez vous, S.O.S, Super Trouper, Thank you for the music y Gimme, gimme, gimme harán las delicias de los fans.

La trama

La historia de Mamma mia! es la de Donna, una madre soltera e independiente que regenta un pequeño hotel en una idílica isla griega. Ha criado sola a su hija Sophie, que va a casarse próximamente. En este contexto, Sophie lee el diario de su madre y se tropieza con tres amantes y, consecuentemente, tres posibles padres. Así que, para para poner fin a su incertidumbre, decide invitarlos a la boda. El caos está garantizado cuando aparecen los mejores y más antiguos amigos de Donna; reencuentros que harán reír y emocionarse al público de Murcia en poco menos de un año.