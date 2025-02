La policía india echa a Ed Sheeran de un concierto improvisado en las calles de Bangalore

La policía de la ciudad india de Bangalore expulsó al cantante británico Ed Sheeran de un concierto improvisado que estaba ofreciendo en una de las principales calles de la localidad, alegando que no tenía permiso para la actuación, un extremo que el reconocido artista niega.

Videos difundidos en redes sociales muestran a Sheeran con micrófono en mano y tocando la guitarra durante un concierto callejero en las inmediaciones de Church Street, una de las rutas más transitadas de Bangalore, que se ubica en el sur de la India.

Sin embargo, cuando el cantante interpretaba su popular tema 'The Shape of You', que era coreado por los asistentes al inesperado espectáculo, un oficial de la policía se acercó al artista y desenchufó el altavoz para detener el show, entre las quejas de la multitud.

El incidente tuvo lugar ayer, y aunque inicialmente Sheeran explicó en su perfil de Instagram que contaba con permiso para la actuación, la Policía de Bangalore negó este lunes que contase con su aprobación.

"Un miembro de los organizadores del evento vino a verme para pedirme permiso para la actuación en Streetside en Church Street. Me negué a darle el permiso porque Church Street se llena mucho. Esa es la razón por la que le pidieron que desalojara el lugar", dijo a la agencia india ANI el Comisionado Adjunto de Policía de la ciudad, Shekar T Tekkannanavar.

El cantante británico se encontraba en Bangalore el fin de semana con motivo de dos conciertos oficiales que forman parte de su gira mundial 'Matemáticas'.

Además de estos conciertos, Sheeran ya ha ofrecido recitales en las ciudades india de Pune (oeste), Hyderabad (centro) y Chennai (sur) desatando la euforia entre sus seguidores indios.

El cantante finalizará su paso por la India con dos conciertos en las localidades de Shillong (noreste), el próximo 12 de febrero y Nueva Delhi (norte), el 15 de febrero.

Sheeran ha sido el último artista internacional en sumarse a la lista de grandes estrellas de la música que ha viajado a la India para ofrecer sus conciertos, mostrando el creciente atractivo de este país de más de 1.400 millones de habitantes como destino para los artistas.

Dua Lipa, Maroon 5 o Coldplay son otros de los solistas o bandas internacionales que han actuado en la India en los últimos meses.