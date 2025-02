Ahí estaba el peligro, la música y el espíritu del punk

Los estadounidenses Dead Boys ofrecieron este domingo en Garaje Beat Club un espectáculo electrizante, y eso que sólo uno de los miembros originales (Cheetah Chrome, guitarra principal) sigue en la icónica banda de punk (el baterista Johnny Blitz lo dejó). En esta gira, Down in Spain Tour 2025, Mark Thorn es el cantante principal actual; viene de la banda británica Neon Animal, y hace apenas unos días que sustituye a Jake Hout, que desertó poco antes de que salieran de gira, alegando que el sello quería usar una recreación por inteligencia artificial de Stiv Bators, negándose a formar parte de su nuevo disco. Tony Garza, de los bilbaínos TurboFvckers y B.C Bombs, reemplazó a Jimmy Zero en la guitarra rítmica, y Sam Hariss, fan irredento de Johnny Thunders −camiseta de New York Dolls y tatuaje del L.A.M.F. (1977), primer y único álbum de estudio de The Heartbreakers−, que formó parte de The Sweet Things, reemplaza con el bajo a Jeff Magnum. De los tambores se encarga Scott Churilla, que ha pasado por Reverend Horton Heat y los Supersuckers.

No decepcionaron estos Dead Boys, gracias a su repertorio de clásicos electrizantes; de hecho, prácticamente sonaron todas las canciones de Young, loud and snotty (1977), uno de los mejores discos debut de todos los tiempos. No hacía falta ser un ávido fanático del punk para reconocer que este fue un concierto excelente. La pasión y el entusiasmo se podían sentir tanto entre los fans como entre la banda, aprobando con éxito los ensayos de las fechas anteriores.

Cubría el fondo el escenario un panel con recortes de prensa mostrando algunos titulares de los Dead Boys, como Sheetah Chrome arrestado por 'everything'. El ambiente fue muy amigable en comparación con otros conciertos 'convencionales'. Los gritos agudos de los fans llorando, las bebidas arrojadas y los empujones agresivos bailando pogo no fueron la tónica de este concierto. Mirando alrededor se veía a los superfans, los que han estado con ellos desde el principio, con sus chupas de cuero, labios morados y alguna cresta. Parecía una escena de Rock of ages (2012), el CBGB en pleno 2025.

El nuevo vocalista, Mark Thorn, con personalidad y carisma, subió al escenario y gritó por el micrófono algo sobre el legado de los Dead Boys a modo de presentación. De inmediato, Sonic reducer, un himno, como casi todas las composiciones de la banda, con ese tipo de gancho infalible, repleto de feedbacks y acordes golpeados («I got my devil machine / got my electronic dream / sonic reducer/ ain’t no loser!»), llenó el aire. Todos se pusieron alerta de inmediato, como si acabaran de cobrar vida. El público coreaba los clásicos de la banda con entusiasmo; Thorn se inclinaba hacia ellos sosteniendo el micro, enfebrecido con el ritmo. La guitarra sólo podría describirse como sublime. En acordes que se parecían a los de los Ramones, la guitarra de Cheetah Chrome, el último superviviente, y el bajo de Sam Hariss convocaron una electricidad que sonaba más fresca que cualquier cosa que haya salido en los últimos cuarenta años. El también recién llegado Scott Churilla se movía con increíble vitalidad: sus brazos eran prácticamente invisibles mientras golpeaba los tambores. La multitud se movía como una colmena de abejas, gravitando hacia el escenario y pogueando al ritmo fuera de sí, con los sacrílegos y deliciosos sonidos de una banda con licencia para aberrar.

Leyenda de la guitarra punk

El show abrió y cerró con sendos clásicos. Comenzaron con Sonic reducer, la primera canción del primer álbum, y el acorde inicial de What love is casi abrió grietas en el suelo; todos gritaron siguiendo el ejemplo del cantante, pero nadie parecía querer averiguar la respuesta al título, especialmente si la siguiente era Caught with the meat in your mouth.

El espídico cantante, con maneras de Mick Jagger y presencia magnética sobre plataformones blancos, parecía poseído por el espíritu más salvaje del punk (citó aquel Murciana marrana de Pepi, Luci, Bom y otras chicas del montón, de 1980, que tal vez aprendiera de vacaciones en Benidorm o en Magaluf) interpretando con garra High tension wire.

Terminaron con Down in flames −Chrome la bordó con su guitarra baja de talle y furia apenas disimulada; no ha perdido nada de poder, sorprende la buena forma en la que se encuentra− y una estremecedora Ain’t in fun. El joven bajista tenía que sentarse para recuperar el resuello, y la banda seguía a Chrome como podía.

Tensión, restallido de guitarra y el típico escupitajo al aire, entre saltos, empujones, patadas, se sucedieron e hicieron temblar los cimientos de GBC

Divertidos y locuaces, Dead Boys hicieron que las nuevas generaciones, y las no tan jóvenes, se acercaran al punk primigenio. Impresionante el ambiente generado. Cheetah Chrome es una leyenda de la guitarra punk, superviviente de una genuina cultura rebelde, con un sonido reconocible y único que ha influido en todas las nuevas generaciones de guitarristas. Mostraba el mismo orgullo y chulería que le empujó a grabar sus emblemáticos discos. Pese al tiempo transcurrido, el poder de los Dead Boys sigue intacto en él. La pasión, el arrojo, siguen ahí. Con su filosa guitarra y su actitud desafiante, Chrome es un icono del punk-rock. Ahí estaba el peligro, la música y el espíritu del punk. Aún me pitan los oídos por el volumen de su ampli al once... Su historia es más que una simple crónica del ascenso y caída de los Dead Boys. ¡Bendito seas, Cheetah Chrome!

La velada se recordará como memorable y arrebatadora. Si hace unos años te dicen que ibas a ver a los fucking Dead Boys, ¿te lo hubieras creído? ¡Y yo que pensaba quedarme en casa tirado en el sofá!