Un cacho de la historia del punk en Murcia

Dead Boys, formados en 1976 en Cleveland, Ohio, son una de las bandas más influyentes de la escena punk estadounidense. Inicialmente se llamaban Frankenstein, pero apenas duraron unos meses con ese nombre. Su música agresiva y letras provocadoras han dejado una marca indeleble en la historia del género, y mañana visitan Murcia en un momento clave de su historia moderna: se subirán al escenario de Garaje Beat Club -plaza que ya conocen- tras la actuación de los teloneros Verano Muerto, que tienen previsto comenzar a partir de las ocho de la tarde.

Pero el plato fuerte son los Dead Boys, en el top cinco de las mejores bandas punk de la historia, sin duda (junto a los Sex Pistols, The Clash, Ramones y The Damned). Protagonistas de la primera ola del género (la de 1976 en Nueva York), la banda liderada por el guitarrista Cheetah Chrome y el icónico cantante Stiv Bators -más tarde dejaría la banda y lideraría a los punks góticos Lords Of The New Church- dejó como legado dos discos: Young, loud and snotty (1977), su álbum debut, que les consolidó como referentes de aquel punk inicial, y We have come for your children (1978), que aún hoy es una reconocida influencia para bandas como Green Day o Sum 41, que no existirían sin esta herencia de veintitantas canciones urgentes -entre ambos trabajos-, pequeñas obras maestras de la mezcla de brutalidad y melodía, que se han convertido en himnos y han sido versionadas por Guns n' Roses, Pearl Jam, Wilco y Beastie Boys.

De hecho, Young, loud and snotty se mantiene increíblemente bien, y un DVD de archivo de gran calidad, Live at CBGB 1977 (2004), confirmó que el grupo era por aquel entonces uno de los mejores intérpretes de punk en vivo de todos los tiempos. Eran tiempos salvajes, y aquella fue una formación seminal en Estados Unidos, pero la banda se disolvió en 1979, reuniéndose brevemente en varias ocasiones, para volver a la actividad de forma más estable en 2017 con dos de sus fundadores: el propio Cheetah Chrome y el batería Johnny Blitz, al que actualmente sustituye Lez Warner (The Cult).

Aún así, si hace unos años te dicen que ibas a ver a los Dead Boys, ¿te lo hubieras creído? Seguramente no, pero Cheetah Chrome viene a Murcia con su Night of the living Dead Boys Tour. Su presencia en Garaje Beat Club será una oportunidad única de disfrutar en directo las míticas canciones de una banda icónica, referente y pionera del punk norteamericano, cuyos inmortales himnos influyeron a grupos de todo el planeta. Sin entrar en valoraciones de si este tipo de reuniones están bien o mal, lo único seguro al cien por cien es que tendrás ante ti un trozo de la historia del punk, con himnos como Sonic reducer (reconocida como como una de las canciones más emblemáticos del punk-rock), High tension wire y Down in flame.

Además, como se ha señalado, esta reunión parece que podría acabar siendo algo más que un ejercicio de nostalgia. Y es que Cheetah dijo recientemente que van a salir dos nuevos discos: uno con Clem Burke (Blondie) a la batería y Glen Matlock (Sex Pistols) al bajo que, según él, se está promocionando como un disco de los Dead Boys en contra de sus deseos, y otro que, esta vez sí, considera "el primer disco de los Dead Boys en cuarenta años". Estén atentos a estos motherfuckers.