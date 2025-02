Álvaro Peña y el fin del concepto ‘exposición’

Reconoce Álvaro Peña (Murcia, 1968) que, quizá, el formato tradicional de las galerías de arte requiera de un lavado de cara, o de una vuelta de tuerca. «Lo hablaba justo con Elena el otro día: que la mayoría de las veces expones, la gente viene a la inauguración y, a partir de ahí, los cuadros se quedan... pues un poco muertos», lamenta el pintor. Y por eso ayer quiso hacer algo distinto; ayer y hoy, porque hoy ofrece una segunda sesión de un proyecto que el de la capital del Segura ha bautizado como Colour is the key.

Pero... ¿quién es Elena? Porque es un personaje clave en esta historia... Pues bien, Elena Fuentes Blanco se define como «comisaria de arte independiente y agitadora gastro-cultural», y, desde el pasado mes de octubre, como principal responsable de un innovador espacio en el centro de Murcia que ha bautizado como 'La Consentida'. En concreto, hablamos de la segunda planta del número 13 de la calle González Adalid, que corta con Platería. Y no, no es una galería; es «mucho más que eso». Es «un espacio dedicado a la promoción del arte contemporáneo y a la creación de experiencias culturales significativas», y Peña quería «probar» algo así.

Sin embargo, ni siquiera tuvo que ‘inaugurar’ –nótense las comillas– para reconocer este, en declaraciones para La Opinión, como un formato «mucho más divertido y dinámico» que el que ofrencen los espacios tradicionales. «Además –añadía en las horas previas a este ‘encuentro’–, estamos en un momento de cambio, y creo que es importante acercarse al público, verles las caras y escucharles; sobre todo cuando enseñas cosas nuevas o que igual no son tan habituales en tu producción», como es el caso.

Porque en 'Colour is the key' el murciano muestra sus cuadernos y libros de artista que, dice, nunca antes había tenido la posibilidad de enseñar porque «en las exposiciones al uso, o no tienen cabida o, por formato, estas piezas son muy difíciles de mostrar». También presenta mucha obra en papel y pequeños bocetos que acabaron dando lugar a grandes obras, y alguna muestra de en qué está trabajando últimamente, como pueden ser las esculturas en acero corten (su última obsesión). Y el resultado es como un pequeño mapa con el que adentrarnos en su proceso creativo, con el que conocer las coordenadas por las que se ha movido y se mueve este artista murciano, de prestigio internacional.

Pero lo mejor de todo es que el público no tiene que descifrar nada –que ya se sabe cómo son los mapas–, pues es el propio Peña quien enseña a los asistentes todo el material que ha llevado a La Consentida. Porque allí lo que prima es el trato personal, del artista con quienes se acerquen a su obra. Por eso 'Colour is the key' tiene dos únicas fechas: la de ayer y la de hoy, de 18.00 a 21.00 horas. Y por eso solo se puede asistir con invitación previa –que es necesario requerir a través del correo electrónico elenafuentesblanco@gmail.com–, porque la oferta es limitada a fin de poder mantener esa máxima, la de la cercanía entre el pintor y el visitante.

De este modo, la galerista pretende redefinir la interacción con el arte y su apreciación; es, en cierto modo, un experimento (aunque ya ha tenido testeos previos a este con satisfactorios resultados). Y Peña está encantado de prestarse a él: «Me llamó [Fuentes Blanco] y me encantó la idea», asegura el murciano, entusiasmado con la posibilidad de, «además de mostrar mis trabajos, poder explicar hasta dónde he llegado gracias a mi forma de trabajar el arte y, también, de ver la realidad, que igual es un poco diferente a lo que estamos acostumbrados por aquí».

Por eso Peña no se acaba de atrever a llamar «exposición» a 'Colour is the key'; «es, más bien, una exhibición», apunta el creador, que presenta este proyecto con un lema que es toda una declaración de intenciones: ‘En un mundo gris, nosotros somos de colores’. Y lo bueno es que cuestionarle por él es hoy más fácil que nunca: solo hay que confirmar asistencia con un e-mail y acercarse a La Consentida, porque allí estará esperando para contestar preguntas, confesar sus secretos como pintor y seguir validando la apuesta de este espacio por una nueva forma de disfrutar del arte en Murcia.