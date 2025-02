"Si hay placer, la música no te puede hacer sentir culpable; lo primero anula a lo segundo"

Hablar de Cala Vento es hacerlo de una de las bandas más particulares de la Primera División nacional (porque, a estas alturas de la película, parece obvio que están ahí, en la máxima categoría, aunque sea peleando por mantenerse). Y no tiene tanto que ver con su música –que, en cualquier caso, tiene muchos matices–, como con su forma de funcionar; con cómo han navegado las turbulentas aguas de la industria desde que, hace ahora diez años, Aleix Turon y Joan Delgado empezaran a quedar en un local por horas en el Carrer Encarnació de Barcelona. Y es que, siguiendo una receta que aplica «pasión, compromiso y respeto», han logrado alcanzar altas cotas –lo dicho, la Primera División– sin abandonar el espíritu underground.

Por continuar con el símil, es como aquel Eibar de finales del siglo pasado que llegó desde Preferente hasta el fútbol profesional con José Ignacio Garmendia –que, cuando no estaba entrenando o jugando, trabajaba en una carnicería de Villabona– en la portería. Así que sí, hablamos de un caso sumamente singular y que merece el respeto del público en general, pero que sobre todo celebran sus no pocos seguidores, que este sábado se reunirán en la Sala Mamba! de Murcia para soplar esas diez velas y cantar con ellos temas de toda su trayectoria, incluidas algunas de las versiones de Brindis (2025). Porque el último disco del enérgico dúo del Empordà es una colección de canciones de otros –hay temas desde El Último de la Fila y Pau Donés hasta Fugazi y Turnstile– que han hecho irremediablemente suyas; un divertimento y un fructífero ejercicio de estilo del que nos habla el propio Aleix (voz y guitarra) en esta entrevista.

Diez años, nada menos. ¿Qué posibilidades había de que un grupo como Cala Vento empezara a soplar velas con dos dígitos?

¡Pocas! Si hacemos un poco de memoria y luego miramos a nuestro alrededor vemos que quedan pocas bandas con las que nos relacionáramos en nuestros inicios. Y eso es lo normal. La gente se cansa, discute o simplemente cambia de prioridad. En nuestro caso, hemos podido seguir. Obviamente estamos un poco cansados el uno del otro porque hemos trabajado intensamente durante estos diez años, pero seguimos con ilusión y, sobre todo, con gratitud.

Imagino que no será capaz de darme una respuesta cerrada, pero... ¿cuál es la clave? ¿Cuánto de cabezonería tiene el haber llegado a ser hoy el grupo que son (con un reconocimiento notable)?

Hacer las cosas con pasión, compromiso y respeto. Siempre decimos que hay que enfocarse en las intenciones y no en las expectativas. También hace falta una dosis importante de buena voluntad, escoger bien a tus aliados y hacerle más caso a la intuición que a ideas preestablecidas.

¿Y por qué celebrarlo con un álbum de versiones? Según las vueltas que le dé, y dependiendo del día, lo mismo me sorprende de una banda como la suya que hayan hecho algo así que me da la sensación de que tiene todo el sentido del mundo. Aunque, escuchando el resultado, confieso que me decanto más por la segunda opción...

Nuestra celebración, en realidad, es la gira. Los conciertos de Cala Vento siguen siendo la pieza central de todo el proyecto y queríamos hacer algo especial en ese sentido [doce días, doce conciertos]. Lo que pasa es que este 2024 hemos empezado a sacarle jugo al estudio de grabación que construimos durante la pandemia y... una cosa ha llevado a la otra. La verdad es que nos parece una manera bonita de contarle a la gente cuál ha sido y es nuestra relación con este oficio/afición tan importante para nosotros.

A esto de ‘tiene sentido / no tienes sentido’ también he jugado con el tracklist: de Julieta Venegas a Turnstile hay un trecho..., pero, claro, todos tenemos días en los que nos apetece más caña y otros en los que nos sentimos más poperillos. ¿Cómo han hecho la selección?

Hemos intentado ser honestos con nosotros mismos, que es algo que creo que nunca hemos dejado de hacer, pero que por momentos se nos olvida. Nuestro gusto musical es amplio, somos muy poco ‘sectáreos’, y nuestra relación con el arte de la música va mucho más allá del éxito o las canciones. Queríamos juntar en un mismo disco cosas importantes para nosotros: arte, originalidad, personalidad, emoción, compromiso, ética, honestidad, amistad, independencia...

Entonces, me puedo imaginar la respuesta, pero... ¿cómo se llevan con el concepto este de los guity pleasures [‘placeres culpables’] en la música? ¿Hay que desterrarlo o abrazarlo?

Es que para nosotros si es placer ya no es culpable: lo segundo [pleasure] anula lo primero [guilty]. El sentimiento de culpa no es para nada placentero, sino lo contrario. Igual el problema está en la traducción y podríamos cambiarlo por ‘placer vergonzoso’, ¿no? Pero, aún si este fuera el caso, nosotros tenemos poca vergüenza y menos prejuicios. De hecho, estaría muy bien que nos preguntáramos por qué hay canciones o artistas que nos dan vergüenza y si realmente tiene sentido que así sea.

Entonces, cuénteme: ¿Qué les aportan como banda las versiones? ¿Son un mero divertimento o hay algo más?

Hacerlas ha sido muy divertido, pero diría que lo que nos han aportado ha sido, sobre todo, conocimiento. Hemos aprendido muchísimo grabando este disco nosotros mismos. Por primera vez nos hemos encargado íntegramente de la producción y de la grabación de un álbum entero. Y en el plano más puramente artístico..., la verdad es que ha sido una delicia y un gozo meternos en composiciones ajenas tan bonitas.

Por cierto, me mola mucho que hayan incluido una canción de Da Souza, una banda muy en su órbita, y también, claro, la versión de Blueprint, de Fugazi, que imagino que es una referencia imprescindible para Cala Vento.

Da Souza simbolizan la conexión con nuestros inicios, cuando la escena era mucho menos competitiva que ahora. Entonces nadie estaba pendiente de cuántas entradas había vendido ni de cuantos oyentes mensuales tenía. Fueron unos años magníficos donde el carácter amateur de nuestro entorno musical en Barcelona hacía que nos sintiéramos parte de una comunidad y no de una competencia. Y, por supuesto, fuimos a varios conciertos de Da Souza, lugar de encuentro con otros músicos afines. Bueno, y con respecto a Fugazi... poco que decir. Quien no los conozca que se mire el documental Instrument (1999), que está entero y subtitulado en YouTube. Es un banda que hemos intentado emular de muchas maneras, pero hasta Brindis nunca habíamos intentado tocar una de sus canciones.

¿Qué peso van a tener estas canciones en los conciertos? Porque, claro: este tour, como decía, no es exactamente para la presentación de Brindis, sino algo más... En definitiva (y sin spoilers), ¿qué van a escuchar quienes se acerquen el día 8 a la Sala Mamba!?

Vamos a hacer un recorrido participativo por la historia de Cala Vento con un set muy honesto. Queremos que la gente se sienta parte de lo que hacemos porque en realidad sentimos que el público y nuestra relación con él es una parte estructural de todo el proyecto. Y, obviamente, también vamos a tocar las versiones.

La gira de salas es un poco peculiar (y maratoniana): diez ciudades en doce días. Es una fórmula muy habitual entre las bandas del rollo hardcore underground; Viva Belgrado también la han emulado con su Cancionero de los cielos. ¿Por qué han querido hacerlo así? ¿Es un homenaje a los orígenes o simplemente se pretende ahorrar costes? ¿Aporta algo a la experiencia la matada (más allá de algún dolor de espalda)?

La hemos montado así porque en realidad nunca habíamos hecho algo parecido. Y nos encanta, porque siempre estamos buscando hacer cosas por primera vez, y esta gira es exactamente esto. Eso, además de todo lo que dices, que no dejan de ser argumentos más a favor que en contra para hacerlo. ¡Estoy seguro que va estar de coña!

También les he leído decir en alguna entrevista que hacerlo de este modo les deja algo de tiempo libre para estar en el estudio: ¿tendremos pronto un nuevo disco (con material original) de Cala Vento?

Por el momento no tenemos casi idea de hacia donde queremos llevar nuestra próxima música, la verdad. Pero sí te diré que va creciendo la necesidad de componer.

También han dicho que están en su mejor momento: ¿tenemos Cala Vento para rato, como para celebrar otros diez en 2034 o ‘35? Que muchas de las bandas que tienen como referencia suelen tener carreras tan intensas como la suya, pero, a veces, demasiado cortas…

Nosotros estamos muy satisfechos del momento en el que estamos: nos ha costado mucho alcanzarlo, nos lo hemos currado y lo estamos disfrutando. Pero no sabemos que nos deparará el futuro ni si 2025 será mejor que 2024; aunque queremos pensar que sí, y trabajaremos para ello. Sea como sea, sabemos lo difícil que es mantener la ilusión en este mundo y también que las cosas no van a salir siempre como esperamos, pero ya veremos cómo avanza todo.