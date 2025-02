La Unión de Actores elige a Ginés García Millán como uno de los mejores intérpretes del año

Ginés García Millán ha sido nominado a los Premios de la Unión de Actores y Actrices por su trabajo en la obra de teatro Luces de Bohemia. En concreto, el lumbrerense se disputará el galardón a la mejor interpretación sobre las tablas con Guillermo Toledo (1936), Jan Buxaderas (The Book of Mormon), Aitana Sánchez-Gijón (La madre), Blanca Portillo (1936) y María Garralón (Ifigenia). Si el murciano se impone a sus competidores se sabrá el próximo 10 de marzo, cuando tenga lugar en el Teatro Circo Price de Madrid la consecuente gala.

El veterano actor es el único murciano entre los nominados de este edición, a la que se han presentando como candidatos más de dos mil actores para las categorías de cine, teatro y televisión. Así, entre los trabajos más reconocidos por los mimbros de la Unión -según el número de nominaciones- destacan filmes como La infiltrada, de Arantxa Echevarría; La virgen roja, de Paula Ortiz, y Casa en flames, de Dani de la Orden, en cine. También series como El caso Asunta, creada por Ramón Campos, Gema R. Neira, Jon de la Cuesta y David Orea; Querer, de Alauda Ruiz de Azúa, Eduard Sola y Júlia de Paz, o Yo, adicto, de Aitor Gabilondo, y en lo que respecta al teatro sobresalen entre las candidatas dos piezas ya mencionadas: La madre, dirigida por Juan Carlos Fisher, y 1936, a cargo de Andrés Lima.

Además de los galardones correspondientes a las categorías de teatro, cine y televisión, se entregarán otros tres galardones especiales: el Premio 'A toda una Vida', que en esta ocasión se le ha concedido a Ana Belén; el 'Premio Especial de la Unión', otorgado por la Junta de Gobierno de la Unión que reconoce la labor y compromiso social de una persona o entidad, y el 'Premio Mujeres en Unión-Pilar Bardem', que otorga la Secretaría de Igualdad de la Unión por su compromiso con la igualdad en diferentes ámbitos sociales. De estos dos últimos se conocerán los nombres próximamente.

Algunos protagonistas

Los nominados a Mejor Actor y Actriz en Producción Internacional son Álvaro Morte por Immaculate, Javier Bardem por Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story, Tomás Pozzi por Kill me, Karla Sofía Gascón por Emilia Pérez, María Caballero por The First Omen y Susi Sánchez por Reinas. Y si hablamos de cine a nivel nacional, la Unión ha destacado por encima del resto el trabajo de Daniel Ibañez en Segundo premio, de Eduard Fernández en Marco, de Urko Olazabal en Soy Nevenka, de Carolina Yuste en La infiltrada, de Najwa Nimri en La virgen roja y de Patricia López Arnaiz en Los destellos. Eso si hablamos de protagonistas, porque a Mejor Actor y Actriz Secundarios los nominados son Alberto San Juan (Casa en flames) Antonio de la Torre (Los destellos), Patrick Criado (La virgen roja), Aixa Villagrán (La virgen roja), Clara Segura (El 47) y Macarena García (Casa en flames).

En televisión, los protagonistas que más han convencido a los miembros de la Unión son Alberto San Juan (Cristóbal Balenciaga), Oriol Pla (Yo, adicto), Tristán Ulloa (El caso Asunta), Candela Peña (El caso Asunta), Iria del Río (Los años nuevos) y Victoria Luengo (Reina Roja), mientras que el premio al mejor secundario se lo disputarán Javier Gutiérrez (El caso Asunta), Miguel Bernardeau (Querer) Pedro Casablanc (Querer), Clara Sans (Celeste), Loreto Mauleón (Querer) y Marina Salas (Yo, adicto).