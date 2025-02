"Con estos poemas he transitado la juventud y ya abrazo a mi yo adulta"

Es habitual tender a ver la poesía como algo monumental y enrevesado, poco claro y reservado a unos pocos. Sin embargo, quizá sea algo pequeño, ágil y cotidiano, algo que se encuentre en todas partes aunque sea difícil de atrapar, como un saltamontes. Así parece verlo Abbey C. Díaz, poeta y divulgadora ambiental murciana que este año ha publicado Tras el canto de un charate, su tercer poemario, que ha presentado ya en algunas ciudades de la Región, pudiendo sacar los poemas del papel un rato.

Su nuevo poemario llama la atención desde el título: ¿qué es un charate y por qué este animal para condensar la esencia de sus páginas?

‘Charate’ es una denominación murciana para referirse a los saltamontes. El saltamontes tiene muchísimas especies y se ha podido adaptar a multitud de entornos: es un insecto que nos acompaña dando igual dónde estemos. Podemos verlos paseando por la calle, cerca de un descampado, en el parque y, obviamente, en el campo y la montaña. La poesía para mí es como un saltamontes: da igual dónde esté, siempre acabo encontrándola, y creo que funciona así para otros también.

¿Ha buscado, preservar el vocabulario particular de esta tierra, tiene curiosidad por el lenguaje murciano?

El lenguaje es como una caja llena de recuerdos, llega a nosotros después de haberse dado forma en nuestros antepasados y recoger sus costumbres, su día a día. Yo pongo una intencionalidad en usar los términos que he escuchado desde pequeña en mi familia, en el campo y en las calles porque creo que expresan mucho mejor lo que quiero decir. No es lo mismo que algo te haya molestado, a que algo te dé pesambre. Y cuando pido bajocas en lugar de judías, mantengo vivo el recuerdo de mi abuela y de toda la gente que ha tenido un plato de bajocas delante. Mis poemas recogen el lenguaje que uso en mi día a día, yo soy de Murcia y, por lo tanto, hablo como las gentes de Murcia.

Los grandes temas de este libro, afirma, son el amor, la vida y la muerte. ¿Cómo se ha enfrentado a escribir sobre ellos?

Estos temas salieron de forma natural, yo escribo sobre lo que vivo y, al final, la experiencia vital humana es eso: el amor, la vida y la muerte. Los he abordado y transformado a mi perspectiva personal, la muerte se ha convertido en ‘el sucio’ para hablar de lo que nos pone en lucha y desacuerdo; la vida son ‘los álamos’, un lugar de naturaleza donde sentarse a reflexionar sobre lo vivido; y por último, el amor es ‘el nido’ porque mi entorno, la gente que forma parte de él, es mi hogar.

Como dice, son los tres grandes temas de la literatura. ¿Algún día el ser humano los superará?

Yo creo que la vida y la muerte son inamovibles. El amor es el único que podría cambiar de nombre, pero seguiría refiriéndose a los vínculos que formamos, la condición humana va ligada a lo social.

Recientemente una murciana, Lola Tórtola, recibía el Premio Nacional de Poesía Joven. No es la única poeta reconocida de la Región: ¿a quiénes mira como referentes?

Me alegro mucho por este reconocimiento a la obra de Lola, es muy merecido. Para mí un referente en la poesía es Ana Cerezuela, puedo decir con mucha alegría que es una de mis amistades más cercanas, y gracias a eso he podido escuchar sus poemas de su propia voz en muchas ocasiones. Su forma de escribir, como ella diría, me rasca el cerebro y me inspira profundamente.

Este es un libro autopublicado y afirma que fue decisión suya hacerlo así, ¿por qué?

La decisión de autopublicar o apoyarme en una editorial ha sido muy cambiante durante todo el proceso. En el momento en el que tuve que decidir, opté por la autopublicación para poder ser dueña de mi obra y poder conducir el proceso para sacar exactamente el libro que quería. Era muy importante para mí volver a publicar tras cinco años. Ha sido un camino agotador, una toma de decisiones constante y gestiones que se solapaban. Hacerle hueco a la autopublicación en la vida adulta, donde la casa, el trabajo y la necesaria vida social apenas te dejan minutos, ha requerido mucha energía. He dudado en muchas ocasiones de si tomé la opción correcta, pero creo que este libro tenía que ser así. El siguiente, ya lo veremos.

Lo pregunto también porque esta parece una edición hecha con mucho mimo: además de los poemas, hay fotos, apuntes, dibujos... ¿Qué ha querido que el lector encuentre en sus páginas?

Realmente he mirado y decidido cada centímetro de este poemario, y gracias a mi amiga y diseñadora Lidia Martínez hemos podido darle esta forma tan exacta. Había tantas cosas que formaban parte de este libro que, sin la libertad de la autoedición, no creo que hubiera salido. Quiero que el lector abra el libro y conozca un lugar que se va levantando según lee: con las fotos va poniendo los paisajes y con los poemas construye un espacio con un sentimiento concreto. Así, siempre que vuelva al libro sabe a qué lugar está yendo, y mi intención es que sea a uno acogedor.

Este es su tercer poemario, tras Mensaje urgente a mis momentos contigo (2017) y Así me tienes (2019). ¿Qué ha sido diferente en el proceso de crear y publicar Tras el canto de un charate?

Este recoge poemas de estos últimos cinco años, donde siento que he transitado la juventud y ya abrazo a mi yo adulta. En el proceso me he validado como autora al ver que ya tengo un estilo propio, una voz propia. Me reconozco en los poemas, en el orden de las palabras y en el lugar al que te llevan. Ha sido un proceso creativo precioso, estoy tan orgullosa de este poemario...

Además de poeta es divulgadora ambiental. Los dos ámbitos son, a su manera, profundamente románticos, ¿no? ¿Qué es lo que le mueve en estas dos vertientes?

Querer salvar el mundo siempre es muy romántico, sí [Risas]. Me mueve la certeza de que cuidar el equilibrio de los ecosistemas para que todo funcione es cuidar nuestra existencia. El planeta es lo más importante que tenemos, y si deja de ser viable, no van a poder suceder el resto de cosas que nos importan porque no va a haber un lugar para ello. Además, junto a nosotros viven otros muchos seres que merecen tener un lugar con las condiciones adecuadas para habitarlo.

Estudió Periodismo y ha creado una plataforma de comunicación en las redes sociales que usa para esa divulgación ambiental. ¿Cómo es su audiencia, cómo es ese espacio que ha creado?

Yo apunto a un público general porque el medioambiente es interés de todos. Mi audiencia son mayoritariamente jóvenes adultos. Creo que he conseguido construir un espacio donde aprender sobre el entorno natural que tienes a tu alcance de una forma divertida y dinámica. Disfruto mucho de la comunicación, por eso estudié Periodismo, y para poder comunicar algo que siento tan importante tiene mucho sentido usar la voz.

Lo ha presentado ya en algunas ciudades, ¿cómo han sido estos encuentros?

En los recitales se ha creado una atmósfera donde me he sentido totalmente segura de poder expresar y desmigar lo que hay tras los poemas. Con la voz puedes añadir muchos matices y significado, poder sacar los poemas un ratito del papel es un viaje emocional que disfruto mucho. Agradezco infinito a la gente que ha venido a compartir conmigo estos días, han sido la recompensa por tanto trabajo.