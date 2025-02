Carta a Camille Claudel

Te veo y te admiro, te recuerdo y te admiro, te lloro y te sigo admirando, todos decidieron abandonarte, nadie escuchó tus gritos, ni siquiera leyeron tus cartas, aquellas en las que suplicabas que te dejaran vivir tu vida en libertad, en las que rogabas que te sacaran de allí. Letras desesperadas que nunca llegaron a su destinatario, tu hermano nunca las leyó, tu madre tampoco, la enfermera de aquel psiquiátrico de Montdevergues las guardó todas esperando que en algún momento alguien reparara aquel tremendo daño. Treinta años apartada del mundo, encerrada, privada de libertad, soportando cómo el alma se te iba cayendo pedazo a pedazo, día a día, hasta que tu cuerpo ya no pudo más.

Aquel hospital psiquiátrico en el que, a la fuerza, te internaron, donde te abandonaron sin más y en el que finalmente morirías de hambre, fue el castigo por tu valía. Tu querido Rodin no podía soportar que una mujer lo superara, tu familia nunca aceptó tu pasión por la escultura y el resto simplemente no podía asumir que una mujer tuviera la capacidad de superar a un hombre. Tu diagnóstico: manía persecutoria y delirios de grandeza.

No puedo imaginar el dolor y el sufrimiento de una vida entera destruida por una sociedad que no supo entender la sensibilidad de una mujer cuyas aptitudes artísticas iban más allá de lo convencional. Tu visión del arte, mucho más desarrollada y avanzada que las de tu entorno, provocaron que hasta tu propia madre sintiera rechazo hacia tu persona. Incluso cuando de niña modelabas figuritas de barro con gran destreza, ni ella ni tu hermana veían con buenos ojos aquellas inclinaciones artísticas, impropias para una mujer de buena familia. El único consuelo a tales desaires provenía de la mano de tu padre, quien siempre te animó hasta el final de sus días.

«Hoy, 3 de marzo, es el aniversario de mi secuestro en Ville-Evrard: hace 17 años que Rodin y los marchantes de obras de arte me enviaron a hacer penitencia a los asilos psiquiátricos. Después de apoderarse de la obra de toda mi vida sirviéndose de B. para ejecutar su siniestro proyecto me hicieron cumplir años de prisión que bien se merecerían ellos».

Camille Claudel. / L. O.

Con tan sólo veinte años te enamoraste del gran maestro de la escultura, Auguste Rodin, cómo no hacerlo, imagino que la admiración sumada a la juventud fue suficiente para ello. Esa misma pasión con la que te enfrentabas a la piedra también fue la que marcó el ritmo de tu vida, la misma con la que amaste a un ser egocéntrico, embaucador y mentiroso. Amante, alumna, musa pero también artista, aunque siempre dudaron de tu autoría cuestionando que fueras capaz de hacer aquellas obras, seguramente, decían, salidas de las manos del gran maestro y no de las tuyas. No vendías ninguna pieza, no recibías ningún encargo, los celos artísticos comenzaron a surgir y las peleas eran más que frecuentes. Por más de mil veces que prometió que dejaría a su mujer, nunca lo hizo, incluso cuando te quedaste embarazada y abortaste porque él te convenció bajo la promesa de que esa vez sí lo haría, nunca la abandonó. Dejarlo fue lo único coherente de toda vuestra relación.

Con la única compañía de tus gatos, decidiste apartarte de la vida, y encerrada en tu estudio el vacío se volvió tan grande que nunca conseguiste llenarlo, dicen que los vecinos oían tus gritos cuando vuestro romance finalizó. Entre lamento y lamento rompiste muchas de tus obras, y ésta fue la excusa para tu encierro. «Está loca», pensaron, «perdió el control y ya se sabe que cuando las mujeres pierden el control sólo la locura explica su comportamiento». De nada hubiera servido decirles que quizás fue la impotencia, el dolor por perder al amor de tu vida, ese que mantuvo encendida la llama durante diez años mientras al mismo tiempo también lo hacía con su esposa, pero también por sentir que le robaban algo tan grandioso como su obra. Descubrir que todos tus bocetos acabaron en el taller de un editor, muchos de ellos incluso materializados y firmados por otros artistas, también tuvo que ser doloroso.

Tu padre nunca accedió a ese encierro pero él falleció un 3 de marzo de 1913, pocos días después, el 10 del mismo mes, unos enfermeros tirarían la puerta de tu casa colocándote la camisa de fuerza por orden de tu propia madre. Tú no lo sabes, y mientras escribías «Necesito ver a alguna persona amiga», ella ordenó que no recibieras correspondencia ni tuvieras ningún contacto con el mundo exterior ni con persona alguna que pudiera visitarte. No me extraña que sintieras haber caído en un abismo, o sentir que aquello era la pesadilla del sueño que fue tu vida, el tormento diario de preguntarse por qué tuvo que ser mayor castigo que el hecho de estar encerrada.

'La tarea' (1905), de Camille Claudel / L. O.

Mientras escudriño entre algunas de aquellas cartas que con esperanza escribías a tu hermano, suena de fondo la música del piano de Samyla y pienso cómo te hubiera reconfortado poder escucharla, sus melodías consiguen apaciguar el alma, te transportan a un lugar que ni siquiera tú pensabas que pudiera existir… ¿encontraste tú ese lugar donde sentir que ese dolor desgarrador perdía su intensidad? No lo creo, te leo y me parece estar escuchando tu llanto desgarrador. No hay paz para algo así, no en esta vida, quizás en la siguiente.

«Estoy muy aburrida de esta esclavitud. Me gustaría mucho estar en mi casa y cerrar bien la puerta. No sé si podré realizar este sueño, estar en mi casa».

La vida de la artista que consiguió dotar de emoción a la escultura acabó el 14 de octubre, enterrada en el cementerio de aquel psiquiátrico bajo el número 1943-n392. Sólo cuando tu hermano murió en 1955 se pudo levantar aquel veto y los descendientes de tu familia solicitaron sacarte de allí, aunque tu tumba ya no existía; una ampliación del centro utilizó aquellos terrenos donde eran enterrados los pacientes olvidados por sus familias.

Querida Camille, te gustará saber que hay un museo con tu nombre, hoy todos valoran tu trabajo, y ya nadie cuestiona tu capacidad creativa por ser mujer, al contrario, todos sabemos que fuiste, eres y siempre serás una artista excepcional.