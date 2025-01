"En esencia este es un disco pop, pero también es muy libre en cuanto a arreglos disruptivos"

En el álbum debut epónimo de Maestro Espada –los hermanos Alejandro y Víctor Hernández, dos de las mentes más clarividentes de su generación–, el dúo, a ritmo de castañeta y sintetizadores, se lleva a su terreno el folk murciano. Publicado en septiembre después de tres años de intenso viaje de la mano de Raül Refree, ese largo tiempo les permitió probar y descartar, evitar lugares comunes y encontrar un espacio estimulante y propio, que emociona y te transporta en cohete por los carriles de la huerta. Se trata de un disco de ‘avant folk’ inspirado por la música tradicional murciana, pero de una forma muy libre, donde la electrónica se puede encontrar con el folclore; hay claridad, una suerte de efervescencia gaseosa, pero, bajo esa apariencia minimal, late un deconstructivismo juguetón que inyecta entusiasmo con sonoridades instrumentales en carne viva, una emoción sincera y una energía siempre en desbordante progresión, y la síntesis es una música de ensueño, libre, palpitando con lo cotidiano, con la tradición.

Maestro Espada dan en la diana con un disco singular que transita por las raíces de la música murciana hasta Sigur Ros, pasando por Guitarricadelafuente. El resultado es un disco vertiginoso, deslumbrante y atrevido, impulsado por una insaciable sensación de asombro. Quizás sin proponérselo, se han convertido en nombre imprescindible del nuevo folclore en castellano. El disco valida por sí solo la existencia de Maestro Espada; su sano apego al trabajo, la curiosidad... les han hecho merecer la unánime aprobación del público que ha agotado su vinilo y las entradas para su presentación en Murcia, esta noche en el Teatro Circo. Lo dicho: les sobran argumentos. Ni un acorde condescendiente.

¿Qué elementos del folclore murciano consideráis fundamentales preservar en su música? ¿Dónde radica la singularidad de este trabajo, y del proyecto Maestro Espada?

La esencia creo que está en que somos hermanos, y cuando cantamos juntos elegimos los arreglos y encontramos los espacios de forma intuitiva, sea en formatos más desnudos o más cañeros. Al folclore murciano, que es una de las líneas conductoras de este disco, nos hemos acercado recientemente. Es pronto para saber qué se quedará de ese universo en sucesivos discos.

Maestro Espada parece tener un extra de sensibilidad poco habitual. ¿Cuál es el proceso creativo a la hora de componer?

Procuramos que la primera chispa de una canción surja en común, tocando y cantando juntos. Descartamos muchas cosas. Cuando hay algo que nos mueve, tratamos de avanzarla lo más posible ese día, pero rara vez queda acabada. Después viene un proceso más individual, que puede alargarse meses, de encontrar las palabras, las partes y los arreglos, hasta que sentimos que está acabada, o más bien que se puede pasar a otra.

El disco es como un collage. ¿Cómo lográis la convivencia entre tradición y vanguardia, música popular y experimentación?

No tenemos interiorizados los modismos del folclore, porque es una fascinación reciente; no es nuestro punto de partida. El disco es un reflejo expresionista de las cosas que íbamos descubriendo, tocadas e interpretadas desde otro background. Pero, aunque era la primera vez que cantábamos esos estilos, había algo latente –una memoria lejana tal vez, el acento murciano o la forma de expresarse– que nos ayudaba a ubicar una emoción de manera intuitiva, e ir construyendo, o deconstruyendo, sobre eso.

Un elemento distintivo de Maestro Espada es el uso de la castañeta. ¿Qué papel juega en vuestra música? ¿Qué herramientas o tecnologías habéis utilizado en el estudio para lograr este sonido característico? ¿Cuál ha sido el mayor reto al que os habéis enfrentado?

Tocar un instrumento nuevo es excitante, te hace sentir un niño. Equivocarse, probar, encontrar cómo encajan esos sonidos en tu lenguaje... Eso nos pasó con la castañeta, cuando estábamos aprendiendo a hacer los tresillos. Desde el principio nos fascinó este instrumento, por su pureza y simpleza, y por el golpe seco y percusivo, que bien podría salir de una galería de sonidos de techno. En el folclore suele escucharse al mismo tiempo que panderetas, laúdes y guitarras;nosotros en el disco jugamos a aislarla un poco más, a que tuviera una entidad rítmica propia.

¿Cuáles son las principales influencias musicales, tanto dentro como fuera del folclore murciano? ¿Qué otros géneros musicales exploráis en este disco además del folclore y la electrónica?

No ha habido una intención deliberada de acercarnos a géneros concretos; íbamos utilizando herramientas que teníamos a mano o nos imaginábamos. Visto en perspectiva, nos ha parecido emocionante acercarnos al minimalismo, al noise y al ambient.

Tomás García os ha guiado para introduciros en el mundo de la música tradicional. ¿Cómo fue el contacto? ¿En qué os ha orientado?

En el origen del proyecto, todos los caminos nos guiaban a él. Tomás, además de músico, es un gran investigador de la tradición musical murciana, y lo que es más especial: la entiende de forma abierta y generosa, y es consciente de que la mejor manera de preservarla es compartirla. Tiene tanto respeto por el canon como por la experimentación, y en eso es una rara avis.

¿Habéis sentido el síndrome del impostor, ser intrusos en esto del folclore?

Constantemente. Precisamente porque hemos estado cerca de gente que lo conoce profundamente. Por otro lado, ha sido un estímulo sentir que no pisábamos tierra firme y que no sabíamos hacia dónde se iba a ir el disco. A la postre, lo que no controlábamos era lo más importante para el disco: seguir la intuición.

Raúl Frutos se ha unido a vosotros. ¿Os libera de algunas cosas? ¿Cómo veis su aportación?

Somos seguidores de Inma y Raúl [Crudo Pimento] desde el principio. Con Raúl en la banda, aunque hace una mínima parte de lo que hace en Crudo, se ha abierto una dimensión nueva en el directo. Cada vez que nos juntamos salen cosas nuevas.

El disco lo produce Raúl Fernández Refree. ¿Teníais algún temor de que la cosa quedara demasiado grandilocuente? ¿Qué tal la experiencia?

Fue una experiencia intensa. Cada sesión estaba guiada por el intento de llegar a un territorio nuevo o emocionante para los tres, que fuera más allá de registrar lo que nosotros traíamos. A menudo acabábamos exhaustos, pero cuando encontrábamos eso, todo merecía la pena.

¿La apuesta de Sony Music por este debut os sorprende? ¿Cómo surgió el fichaje? ¿Editar en una multinacional os condiciona de alguna forma?

Nos alegró mucho que se interesaran, porque queríamos que el disco tuviera el mayor alcance posible, pero cuando empezamos a conversar el disco ya estaba completamente terminado: masterizado, los diseños hechos... Artísticamente no nos ha condicionado de ninguna forma.

Os dieron el premio a Mejor Álbum de Electrónica y Otras Tendencias en los Yepes, sois candidatos al Premio Ruido 2024... El ascenso ha sido vertiginoso. ¿Cómo lleváis este subidón?

Sorprendidos. Pensamos que en esencia este es un disco pop, pero también es muy libre en cuanto a arreglos disruptivos, o a la hora de alargar partes o entrar en terrenos que nos parecían emocionantes sin pensar en nada más. Teniendo eso en cuenta, y también que está basado en una tradición musical bastante desconocida, ha sido realmente una sorpresa ver el disco en el top nacional de medios como El País, El Mundo y ABC.

¿Y cómo reaccionan los públicos extranjeros? Habéis actuado en el South by Southwest, en Suiza, en Francia...

Ha sido genial, muy intenso. También es cierto que en nuestras incursiones internacionales hemos tenido la suerte de tocar para públicos curiosos y agradecidos de encontrar nuevas propuestas, en festivales sensacionales. La última vez fue en Trans Musicales, en Rennes, y la gente conectó muy fuerte.

Habéis hecho apariciones breves (DANA, CreaMurcia), pero ahora vais a presentar el disco en directo en el Teatro Circo, con entradas agotadas. ¿Cómo habéis planteado este concierto? ¿Quiénes os van a acompañar?

Estamos agradecidos por el lleno del Circo, y apenados por la gente que se ha quedado fuera. Ha sido una sorpresa. Tenemos muchas ganas, será un recorrido por el disco y su imaginario, y tocaremos alguna nueva.

¿Qué proyectos tenéis en mente? ¿Podemos esperar un nuevo álbum pronto?

Esta temporada estaremos en teatros y también en festivales durante la primavera y el verano. Queremos girar bien este disco, y el directo sigue en evolución (dentro de unos meses será diferente). Estamos centrados en eso.