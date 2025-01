"Ahora, de los ocios más requeridos por la gente es ir a conciertos, a festivales"

Pignoise viven una segunda juventud. El grupo madrileño ha sabido aguantar las turbulencias de una industria muy cambiante, con un vacío discográfico entre 2015 y 2021. Saltaron a la fama gracias a Nada que perder, en la banda sonora de la serie Los hombres de Paco. El éxito fue de tal magnitud que firmaron con la discográfica Warner DRO y grabaron un nuevo disco: Anunciado en televisión (2006), con el que consiguieron un disco de platino.

Y ahora andan de celebración: dos décadas de éxito en la música que conmemoran con su gira 20 aniversario después de la gran acogida del disco recopilatorio con duetos de Andrés Calamaro, Los Secretos, Hombres G, Loquillo, La La Love You y Taburete, entre otros. Canciones como Nada que perder, Todo me da igual, Te entiendo y Por verte volverán a ser coreadas ahora por el público durante un nuevo tour, más ambicioso, que hoy hace escala en la Sala Mamba! de Murcia.

Al frente de Pignoise está el exfutbolista del Real Madrid Álvaro Benito, cantante y guitarrista, con el que hablamos, y que compagina su agenda como comentarista con el resurgir de su grupo y, además, con un nuevo proyecto musical llamado Chicle.

El concierto ¿Cuándo? Hoy, 22.00 horas ¿Dónde? Sala Mamba!, Murcia ¿Precio? 22 euros

Después de unos cuantos años sin tocar, ¿cómo estáis viviendo este regreso? ¿Cómo es esta gira? ¿Qué sensaciones tenéis?

Ha superado cualquier expectativa optimista que pudiéramos tener, porque, después de estar seis años inactivos, obviamente no sabes qué ha pasado con tus canciones, dónde se ha ido el público, y desde que volvimos cada gira ha ido mejor, con mucha más gente. De hecho, ahora mismo estamos haciendo la mejor gira de nuestra vida, y el grupo está en su mejor momento veinte años después de la salida de nuestro primer disco. Viviéndolo con mucha felicidad.

¿Qué cambios habéis experimentado?

Cambios, yo creo que todos: vitales porque tenemos veintitantos años más que cuando empezamos; obviamente, como músicos, porque cuando empezamos estábamos muy verdes, y yo creo que ha habido una gran evolución a todos los niveles con el instrumento, a nivel vocal, compositivo... Luego también a nivel de industria. La industria que conocimos no es la que vivimos ahora, ha habido un cambio radical en la forma de enseñar tu música, en la forma de consumir canciones e incluso en cómo son las giras.

¿Cuál consideráis vuestro mayor logro como banda? ¿Y el desafío más grande al que os habéis enfrentado?

El único logro del que puedes estar orgulloso es que tus canciones signifiquen algo para alguien, y que estén perdurando en el tiempo:eso significa que tienen algo. ¿El desafío? Yo pienso que en la música no hay desafíos más allá de los momentos más cuesta arriba, porque una carrera tiene altibajos. Pues mantenerte firme y con la misma ilusión, y entender que, en un país pequeño como España, en una carrera no puedes estar siempre –salvo algunos elegidos– en un punto muy álgido, y tienes que estar persistiendo siempre.

¿Os sentís más cómodos ahora que cuando empezasteis? ¿Por qué esa parada indefinida y el posterior regreso?

Nos sentimos mucho más cómodos, primero porque estamos mucho más tranquilos con nuestra situación con el grupo: no hay ese afán, como cuando te llega el éxito por primera vez, de que cada vez quieres más, no te das por satisfecho con nada, y quizá no disfrutas tanto de lo afortunado que eres, del paisaje tan bonito que estás divisando, y te metes en esa vorágine de ambición un poco absurda. Ahora estamos disfrutando cada momento de la mejor manera, como se debe, y el parón fue porque yo me puse a entrenar como entrenador de fútbol, y era imposible compatibilizarlo con esta profesión. Cuando dejé de entrenar decidimos retomar.

¿Cómo os habéis adaptado a los cambios en la industria? ¿Qué papel juegan las plataformas digitales y las redes sociales en vuestra carrera?

Nos hemos adaptado como todos. Al final no puedes ponerle diques al mar. Por mucho que a nosotros nos guste más el mundo en el que crecimos (por lo menos a nivel musical, porque yo creo que se valoraba mucho más lo que era un disco, un formato físico, había un puntito más de romanticismo...), todo tiene su parte buena y su parte mala, porque ahora es cierto que la música se consume de una forma un poco masiva, tienes a tu disposición demasiada oferta, con lo bueno y con lo malo, pero la parte buena de la industria ahora es que la música en directo atraviesa un momento dulcísimo, ahora, de los ocios más requeridos por la gente es ir a conciertos, a festivales. La música en directo goza de muy buena salud, y eso es beneficioso para los artistas nacionales.

Ninguna discográfica puso dinero para que sonáramos por ahí, incluso nos hacían bajar el volumen de las guitarras en las mezclas que iban para la radio

Alguna vez habéis dicho que no os entendíais del todo con las radiofórmulas. ¿Os han puesto obstáculos en vuestra carrera?

Es que nosotros nunca hemos sido una banda de radiofórmula, no nos querían, nunca nos quisieron, nos pusieron porque fuimos un superéxito en su momento, y en cuanto dejamos de ser un superéxito nos quitaron, porque no había ninguna discográfica que pusiera dinero para que nosotros sonáramos, como les ha pasado a tantos otros, y nos hacían bajar el volumen de las guitarras en las mezclas de las canciones que iban para la radio... Nos vimos en un vagón que no nos correspondía estilísticamente, éramos un grupo de garaje, guitarrero, que no encajábamos en ninguna radiofórmula, y los años que estuvimos sonando fue porque el grupo estaba teniendo mucho éxito y nos tenían que poner. Pero no reniego tampoco de las radiofórmulas, simplemente que nosotros realmente no correspondemos estilísticamente ahí, a ese mundo.

Habéis reeditado vuestros grandes éxitos en un disco de colaboraciones que incluyen a grandes artistas como Andrés Calamaro, Hombres G, La La Love You, Marlena y Rulo. ¿Cómo surgió? ¿Este álbum de dúos puede favorecer un ‘redescubrimiento’ del grupo? ¿Cómo habéis retocado las canciones?

No creo que haya sido un redescubrimiento. Pignoise es un grupo que, para bien o para mal, lo conoce hasta la gente a la que no le gusta para nada. No creo que haya que descubrir mucha cosa. Ha sido hacer algo por una fecha muy señalada. Veinte años había que celebrarlo de alguna manera. No somos muy amantes de regrabar cosas que ya estaban hechas, pero luego es cierto que, a medida que los colaboradores a los que íbamos apuntando nos iban dando respuestas afirmativas, la ilusión fue creciendo, y ha merecido la pena, porque tener algunos de los colaboradores que están en el disco es un lujo para nosotros, primero, y yo creo que también las canciones han cobrado una nueva vida; quizá por ese lado también haya sido positivo. Hemos intentado ser fieles a las grabaciones anteriores en cuanto a sonidos, melodías. Todo, en cuanto a la producción, es imposible clavarlo, y luego, cuando las voces se iban incorporando, las canciones han tomado una nueva vida.

¿Cómo surgió Chicle? ¿Guarda alguna relación con Pignoise? ¿Ilusionado?

Guarda la relación con Pignoise de que estoy yo y compongo las canciones yo, pero no hay ninguna más. ¿Qué relación podría tener? Me sorprende que sorprenda que un artista pueda tener muchas más inquietudes. No voy a estar toda la vida haciendo canciones para un solo proyecto. Hay que tener inquietudes creativas, no sé. Hace muchos años que empecé a hacer canciones que no encajaban para Pignoise, fui modelando todo a nivel de producción hasta que estuve satisfecho con el producto, y lo he sacado a la calle. No debería ser tan sorprendente que un artista tenga otras inquietudes y que tome otros caminos. No puedes ni debes ser esclavo de tu éxito. Porque hayas tenido ya un éxito con una banda, tener que estar siempre únicamente con esa banda me parece hasta antinatural.



Suena un poco extraño, pero ¿este es el mejor momento de Pignoise?

Es el mejor momento de Pignoise. Es increíble, porque ya somos un grupo intergeneracional: hay cantidad de gente joven que viene a nuestros conciertos, realmente es sorprendente, porque llevamos quince años sin discográfica. Los seis años que estuvimos inactivos era inactivos totalmente, nuestras redes eran inexistentes; ahora las tenemos un poco más actualizadas, pero no hemos tenido esa promoción, ese estar sonando en ningún sitio, hace quince años que no sonamos en ninguna radio. Ha sido todo de forma orgánica porque la gente lo ha decidido. No hay nada mejor que eso para una banda; significa que tenemos salud para rato.

¿Comienza una nueva etapa? ¿Qué planes hay? ¿Hay algún nuevo álbum o gira en el horizonte?

Puede ser que comience una nueva etapa. Yo creo que con el disco que saldrá en septiembre afrontamos una nueva etapa. Estos veinte años es un punto y seguido. El concierto del Movistar Arena [antiguo WiZink Center] creo que es un brillante colofón para estos veinte años, y empezar con mucha ilusión esta nueva etapa e intentar que el grupo pueda seguir subiendo escalones en cuanto a cada vez hacer recintos más grandes, que es lo estamos haciendo cada gira. Así que sí, estamos en el mejor momento.

¿Cómo os sentís al tocar hoy en día canciones como Te entiendo o Nada que perder?

Muy bien. Cuando la gente las canta a voz en grito, es como los Rolling Stones cuando cantan Satifaction o Honky tonk women. Es de puta madre que la gente cante nuestras canciones.