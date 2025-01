"El faro es un símbolo que conecta el pasado con el presente del Cabo de Palos"

Esta tarde, dentro de la programación de la Filmoteca Regional en Cartagena, la Fundación Mediterráneo de la ciudad portuaria acoge la premiere del documental Los últimos fareros, de la joven documentalista Jeanette Conesa. Si en 2016 se centró en la Cárcel Vieja de Murcia (La Cárcel Vieja habla, codirigido junto a Blanca Pérez de Tudela), en esta ocasión, la realizadora cartagenera ha puesto el foco sobre el Faro de Cabo de Palos. Y la motivación es similar en ambos casos: «Son lugares que han estado siempre ahí, pero que rara vez nos hemos detenido a mirarlos de verdad; simplemente los hemos dado por hecho y hemos seguido nuestro camino. Sin embargo, ambos estuvieron en peligro de desaparecer tal y como los conocíamos –la cárcel, cuando se planteó su demolición, y el Faro, en 2017–, y creo que fue ese riesgo lo que despertó en mí la necesidad de no seguir pasando de largo», afirma, desde México –donde reside– en esta entrevista. La proyección, programada a las 20.00 horas, contará con entrada libre.

¿Cómo está, Jeanette? ¿Ilusionada con esta premiere? Después de tanto tiempo y siendo en Cartagena, supongo que es especial.

La verdad es que sí. El documental lleva ya varios años cocinándose y por fin se va a poder ver en pantalla grande. Como pasa con la mayoría de producciones de cine independiente, llega un punto en el que te quedas sin presupuesto –y sin paciencia– [Risas] y tienes que buscar caminos alternativos, y eso acaba retrasando todo. Pero bueno, lo importante es que por fin se va a poder estrenar en su ciudad, justo como queríamos desde un principio.

Además, el día elegido no puede ser más simbólico, ¿no? En la víspera de una fecha clave para la historia que narra en su documental.

Exacto, no podríamos haber encontrado una fecha mejor. Estrenar justo antes del 160 aniversario del encendido del faro es una forma de honrar su historia y su importancia cultural. El faro es un símbolo que conecta el pasado con el presente del pueblo, y el documental busca reflejar precisamente eso.

¿Cuándo y por qué se interesa por la historia de este faro?

Siempre me ha gustado Cabo Palos, tengo muy buenos recuerdos de los días de verano allí. El faro es, por así decirlo, el punto neurálgico del pueblo, alrededor del cual se va formando todo lo demás. En 2020, por la pandemia, tuve que regresar a España –estaba viviendo en Bucarest–, y me acuerdo que, cuando empezaron a abrir el confinamiento, acompañé a Sergio [González Valero] varias veces a las visitas guiadas por el faro (su empresa PlanOut las gestiona), y así fui conociendo su historia. Y como me había quedado en paro, como muchos de los que nos dedicábamos a la industria cinematográfica por aquel entonces, tuve tiempo de ponerme a escribir y a desarrollar un guion.

Un fotograma del documental 'Los últimos fareros'. / L. O.

Hablaba antes del valor simbólico del faro; cosa que también menciona en la nota de prensa. Un valor como el que pudieran tener, por ejemplo, los viejos molinos de La Mancha, aunque sean hoy vestigios de un tiempo pasado. ¿Qué representan estos faros?

Para mí, de entrada, los faros tienen toda esa nostalgia que les ha dado durante años la literatura. En mi cabeza representan una guía cuando todo está oscuro, y son testigos del paso del tiempo, de las tormentas, de las catástrofes y de los cambios, pero a pesar de todo siguen ahí, firmes. Supongo que cuando naces y creces en una ciudad costera, los faros se vuelven un símbolo, una luz que buscar también cuando estás lejos.

Además, el estreno de este documental cobra ahora especial fuerza después de que el pasado verano se jubilara Jesús Álvarez, el último farero como tal del pueblo.

Claro. Jesús Álvarez es el último farero tradicional del Faro de Cabo de Palos y su jubilación marca el fin de una era y de una profesión, puesto que ya no hay relevo generacional. Fíjate: nos informaban desde Puertos del Estado que, a día de hoy, quedan menos de veinticinco faros habitados en toda España. No sé quién será, cuando llegue el momento, el último farero como tal de España, pero Jesús ha sido uno de los últimos en desarrollar la profesión como tal.

Jesús Álvarez (d) en un momento del filme. / L. O.

¿El fin de una profesión como esta requiere reflexión y acción o solo reflexión? Quiero decir: ¿es inevitable y conviene desdramatizar o cabe luchar porque Cabo de Palos mantenga esta tradición centenaria?

Creo que requiere ambas cosas. Es inevitable aceptar que todo cambia, para bien o para mal, pero creo que es necesario tener en cuenta el impacto de esos cambios y cómo se llevan a cabo. Una de las cosas que se analizan en el documental son los sucesos de 2017, cuando se quiso desalojar a los fareros –por aquel entonces todavía vivía allí José Luis Gandolfo, otro de los protagonistas de la película– para privatizar el faro con objetivos económicos. Y respondiendo a tu segunda pregunta, yo abogo por la lucha a su tiempo y medida, como hizo el pueblo de Cabo de Palos y los propios fareros para salvar aquella situación. A mí, cuando el faro también se ‘jubile’, me gustaría que mantuviera su vínculo con la comunidad y la tradición, ya sea a través de la preservación de su historia o mediante propuestas culturales. Pero, claro, una cosa es lo que yo quiera y otras son las políticas de nuestra Región...

Se lo pregunto especialmente porque en su todavía corta trayectoria como cineasta ha mostrado especial interés por las cuestiones relacionadas con la memoria y el paso del tiempo, pero también por los valores culturales y sociales. ¿Qué busca con trabajos como Los últimos fareros o su anterior La Cárcel Vieja habla (2016)? ¿Hay algo –una idea, una intención– que atraviese sus proyectos?

Desde pequeña he sido muy reivindicativa, y pensaba que se me iba a ir quitando con los años, pero aquí me ves [Risas]. En cierto modo, me gusta dar voz a espacios que no la tienen de por sí, como podría ser el Faro o la Cárcel Vieja. En ambos casos, creo que el trato de la memoria fue injusto, desacertado o insuficiente, y estos proyectos buscan, de una forma u otra, darle la vuelta a esa situación. Tanto con La Cárcel Vieja habla –que dirigí junto a Blanca Pérez de Tudela– como en Los últimos fareros me di cuenta de que, aunque estos lugares han estado siempre ahí, rara vez nos hemos detenido a mirarlos de verdad; simplemente los hemos dado por hecho y hemos seguido nuestro camino. Ambos estuvieron en peligro de desaparecer tal y como los conocíamos –la cárcel, cuando se planteó su demolición, y el faro, en 2017–, y creo que fue ese riesgo lo que despertó en mí la necesidad de no seguir pasando de largo.

El rodaje tuvo lugar en plena pandemia. / L. O.

Hablemos ya de la producción en sí. ¿Cómo fue el rodaje? Creo que estuvo marcado por la pandemia, con lo que eso supone...

El rodaje fue todo un desafío. Las restricciones sanitarias nos obligaron a ser muy creativos, con equipos reducidos y limitaciones en todos los aspectos posibles. Además, como te comentaba, estaba la complicación del presupuesto. Pero, a pesar de todo, fue una experiencia muy positiva. Todo el equipo hizo las funciones que les correspondía y algunas más, y los entrevistados fueron muy proactivos y nos abrieron las puertas de sus casas cada vez que llamábamos a la puerta.

Aquello ocurrió entre 2020 y 2021, pero actualmente vive en México, donde ha terminado su desarrollo. ¿Ha sido difícil trabajar en la distancia (tanto física como, incluso, temporal)?

Sí. Gestionar equipos en países diferentes es complicado, y más cuando hay una diferencia horaria de ocho horas. Pero surgió la oportunidad de hacer la posproducción en México por medio de una coproducción y, como nos habíamos quedado sin dinero (otra vez), entendimos que era lo mejor para no tener el proyecto parado. Y, al final, una vez terminada la posproducción, decidí quedarme en México, así que estoy muy feliz con la decisión tomada.

¿Y qué se van a encontrar quienes vayan este jueves a la proyección? Que es gratuita, por cierto. ¿Cómo estructura la narración? ¿Es un documental al uso?

Los espectadores se van a encontrar con una historia emotiva, pero también crítica. La narración es coral: diferentes testimonios apoyan el hilo argumental junto a varias escenas que le aportan coherencia narrativa. Además, la fotografía del documental es muy bonita, de verdad: el trabajo que hizo nuestro director de foto, Antonio Sanz, fue increíble.

¿Qué ha aprendido con este proyecto?

A tener paciencia, mucha paciencia. También he corroborado que esta es una industria muy selectiva, donde las ayudas se concentran unos pocos y que, casualmente, siempre suelen ser los mismos. También, a estar orgullosa de donde vengo y a sentirme más conectada con mis raíces.

¿Y qué feedback ha recibido hasta el momento? Porque ya se ha presentado en algún festival internacional...

El feedback ha sido bueno. El hecho de haber sido seleccionados en distintos festivales, en cierta forma, valida que es un trabajo bien hecho. Como directora y ‘mamá’ del proyecto siempre voy a considerar que merece más y mejor [Risas], pero la verdad es que estoy satisfecha con la acogida que está teniendo. Evidentemente, quieras que no ya han pasado cuatro años desde su concepción y ahora lo veo y cambiaría muchas cosas, pero estoy feliz con lo conseguido.

Por cierto, ¿podrá estar en la premiere?

No podré estar físicamente porque estoy en México y no se me facilita acudir por las fechas, pero estaré virtualmente.

¿Hay planes de proyectar el documental en algún otro espacio o festival de la Región? Nos decía en la nota de prensa que también está en negociaciones con algunas plataformas para llevarla al streaming, ¿cómo está ese tema?

Estamos trabajando para que el documental llegue a otros espacios culturales de la Región de Murcia. En cuanto a las plataformas de streaming, las negociaciones avanzan bien (aunque no podemos confirmar nada todavía), y esperamos que pronto pueda estar disponible para un público más amplio.