El Microsonidos sirve este sábado el sofisticado cóctel musical de Nuria Culla

A finales del pasado mes de septiembre vio la luz en plataformas digitales el primer y esperadísimo largo de la cantante, guitarrista y compositora donostiarra Nuria Culla. Lo hizo más de diez años después de que su autora se lanzara por primera vez como solista a los escenarios, y tras un EP, Lluvia de marzo en Venecia (2019) y un par de singles -en concreto, I used to y Casi nada, ambos de 2021- que auguraban la gestación de un proyecto vanguardista como pocos. Y este Hamaika gau (2024), el álbum en cuestión, ha confirmado con creces los presagios de quienes han seguido su intermitente carrera.

Pero esta parece la definitiva, el empujón que acercará definitivamente la música de Culla a un público más amplio (tras actuar en festivales de prestigio como el de jazz de Vitoria-Gasteiz, el Musikaren Eguna de Fnac, el Desenchufados de Logroño, el Gipuzkoako Ahotsak...). De hecho, si durante los últimos meses de 2024 presentó estas canciones por el norte peninsular, este fin de semana emprender una gira que le llevará a Alicante, Madrid, Zaragoza..., y que arrancará el sábado en Murcia, en la Cooperativa Ítaca, dentro del Microsonidos.

Su música, por supuesto, es su mejor carta de presentación, pero hablamos de una artista con una formación muy destacable. Estudió el Grado Profesional de Guitarra Clásica en el Conservatorio de San Sebastián y el Grado Superior de Canto Jazz en Musikene (Centro Superior de Música del País Vasco). Además, ha sido alumna de cantantes de gran renombre internacional como Deborah Carter y Viktorija Pilatovic, y también ha recibido materclasses de figuras del jazz como Dick Oatts, James Francis, Perico Sambeat, Bernard van Rossum y Carlos Martín, entre otros.

Y eso, por supuesto, se refleja en sus canciones; que, si bien no encajan con la concepción clásica de 'jazz', si heredan su sofisticación y elegancia. Pero en Culla también hay pop, soul, bossa nova e, incluso (y, de hecho, muy especialmente) electrónica; un cóctel complejo pero que se presenta de manera sorprendentemente orgánica, como podrán comprobar quienes asistan al concierto. Con ellos, la donostiarra emprenderá un viaje musical muy particular y que, si bien no vislumbra destino, se antoja intensamente luminoso.