Benidorm Fest: Una Región 'Loca XKuve'

Si en 2022 fueron Varry Brava los que representaron a Murcia en nuestro San Remo particular, este año la Región estará particularmente pendiente de lo que ocurra en el Benidorm Fest por culpa de Maryan Frutos; o, mejor dicho, de Kuve. Porque lo primero que hay que saber es que ambas son una: "Antes se referían a mí como 'la cantante de Kuve', cuando Kuve nunca ha sido una banda como tal, y creo que era el momento de reivindicarlo, de decir bien alto que Kuve siempre he sido yo (rodeada de gente maravillosa, eso sí)", señalaba la cantante en una entrevista con La Opinión con motivo del lanzamiento de su último disco, No drama (2023), clave para entender Loca Xti, el hit con el que hoy intentará pasar a la final del citado certamen y, quién sabe, tal vez representar a España en Eurovisión.

Pero vayamos por partes. Entender que Maryan es Kuve (y nadie más) implica comprender que el proyecto que la ha llevado a presentarse hoy sobre las tablas del Palacio de los Deportes L'Illa tiene que ver con un proceso de empoderamiento artístico que, si bien ya estaba ahí, incipiente, cuando debutó con Regresión (2013), culminó diez años después con el citado No drama, para el que asumió también -al margen de la composición- las labores de producción. "Esto me permitió expresarme tal cual soy, sin tapujos", decía entonces; o, en otras palabras: hacer lo que le da la gana, como, de hecho, decía en una de las canciones de aquel disco. Y de ahí es de donde nace Loca Xti.

La canción en la que Kuve ha depositado todas sus esperanzas de representar a España en el próximo Festival de Eurovisión -que tendrá lugar a mediados de mayo en Basilea, Suiza- es un tema de pop-electrónico ultrapegajoso y muy bailable y una declaración de amor sincero; pero uno que trasciende al amor romántico, al menos, en su concepción. "Recuerdo que mientras escribía la letra pensaba en las personas que siempre han estado conmigo. Soy muy familiar, y he decidido dedicarme a una profesión que es verdaderamente una montaña rusa, por lo que necesito a mis 'pilares' cerca", explica la murciana, que sentencia: "Me encanta rodearme de gente que me cuida, así que esta canción es para ellos". Y esto último vale para la Kuve persona (o Maryan) y para la artista, que, por ejemplo, firma esta canción en colaboración con Juan Sueiro.

Y aunque está por ver si este mensaje de amor cala entre el jurado y el público nacional, la realidad es que Loca Xti y la candidatura de Kuve -que ya se quedó a las puertas del Benidorm Fest el pasado año- ya han tocado el corazoncito de algunas de las personalidades más relevantes de la escena murciana. Diego Cantero (Funambulista), los chicos de Viva Suecia y los propios Varry Brava, entre otras bandas y artistas (Carmesí, Hoonine, etc.) mandaron ayer su apoyo público a Kuve en un vídeo en el que también participan, por supuesto, los hermanos Guirao y Sean Frutos, su hermano, que ya saben lo que es triunfar en Europa con, en su caso, los desaparecidos Second. Además, decenas de vecinos de la capital del Segura se han sumado al hashtag #MurciaConKUVE, que lanzaba el Ayuntamiento hace unos días para apoyar a su paisana.

Y, con el objetivo de no defraudar, ella ha preparado para esta noche una puesta en escena "muy enérgica, con mucho color y con muy buena vibra" y que, dice, se identifica mucho con su figura, con lo que quiere proyectar: "No puedo adelantar mucho más, ¿eh? Pero os vais a venir arribísima", asegura Kuve, quien, por supuesto, ya tiene todo "preparadísimo y ensayadísimo": "Mi coreógrafo, Jesús Romero, ha hecho un grandísimo trabajo. Vamos a quemar el escenario y a hacer que la gente vibre con nosotros desde casa y, por supuesto, en el Pau". Esto será a partir de las 22.50 horas, en La 1 (RTVE) y después de La Revuelta, para quienes no tengan la suerte de disfrutar en vivo del espectáculo.

Además, según se anunció ayer, Kuve tendrá el honor de abrir con Loca Xti esta primera semifinal; le seguirán: David Afonso, Chica Sobresalto, K!ngdom, Lucas Bun, Sonia y Selena, LaChispa y Daniela Blanco. El jueves -a la misma hora- le tocará a Mel Ömana, Henry Semler, DeTeresa, JK Bello, Carla Frigo, Mawot, Celine van Heel y Melody. Y de entre estos dieciséis, el sábado -desde las 22.00 horas- se decidirá quien llevará la bandera de España en Basilea en el gran festival de la canción europea. Y en la Región, como se ha dicho, hay una clara favorita: Kuve, que aspira a seguir la estela de Ruth Lorenzo (2014) y Blas Cantó (2021).