"A día de hoy, las salas de conciertos siguen trabajando en una cierta ‘alegalidad'"

Garaje Beat Club, en Murcia, se ha convertido en el primer espacio del mal llamado «ocio nocturno» que logra los certificados ‘Q’, de calidad, y ‘S’, de sostenibilidad, que condece anualmente el Instituto para la Calidad Turística Española (ICTES). Ojo: en el primero, no de la Región, sino de España; y tampoco es que sea la primera sala de conciertos del país que puede alardear de estos reconocimientos –que también–, sino que ningún otro local del sector –acoja o no actividades culturales– puede presumir de las resoluciones que hoy muestra con orgullo Isaac Vivero, que desde hace ya más de una década lidera el proyecto junto a Luis ‘Illo’ Orbea y Jesús Igualada. Él es, además, el presidente de Murcia Live! y ACCES, las asociaciones regional y estatal, respectivamente, de salas de conciertos, con lo que, más que un ejemplo a seguir, se ha convertido en quien tira del pelotón (y marcha a muy buen ritmo). Hemos querido hablar con él para entender qué significa este hito y para saber cómo va su gran caballo de batalla: que, de una vez por todas, estos espacios sean considerados (a nivel legal) como lo que son, ‘espacios de cultura’ y no pubs o discotecas.

Antes de nada, acláreme una cosa: ¿la pelea no estaba en conseguir pasar de ‘ocio nocturno’ a sala de conciertos?

Sí, claro, y esa pelea sigue vigente. Las salas de conciertos son espacios de cultura en los que se desarrolla una programación estable de música en directo, y esa actividad no tiene nada que ver con lo que se conoce como ‘ocio nocturno’. Son dos actividades diferentes, aunque haya establecimientos en los que se desarrollen las dos actividades, en horarios diferentes. Pero en la mayoría de establecimientos de ocio nocturno no hay música en directo, y hay salas de conciertos que no ejercen ningún tipo de actividad en el ámbito del ocio nocturno.

¿Entonces...?

El problema es que actualmente el ICTES no tiene desarrollada ninguna norma UNE de calidad específica para las salas de conciertos, así que nos recomendaron certificarnos con la del ocio nocturno para, después, seguir trabajando en el desarrollo de una normativa concreta para nuestro sector, así que vamos paso a paso. La cuestión es que, curiosamente, hasta ahora no había ningún establecimiento de ocio nocturno en España con estos certificados de calidad y sostenibilidad, y ahora el único que hay es una sala de conciertos: Garaje Beat Club.

¿Cuál ha sido la cronología? Quiero decir: creo que en los últimos años ya se habían dado pasos y logrado hitos en materia de certificaciones o de cambios en la forma en que las administraciones ven o veían a las salas de conciertos.

Llevamos muchos años trabajando a nivel estatal, autonómico y local, y queda mucho por hacer. Las cosas de palacio van despacio, pero poco a poco vamos dando pasitos en la buena dirección, sí. En referencia a estos certificados ‘Q’, de calidad turística, y ‘S’, de sostenibilidad, hace unos meses HoyTú, la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de la Región de Murcia, nos convocó a una presentación en la que se nos explicó que el Gobierno autonómico asumiría los costes de la obtención de estos nuevos certificados y allí mismo solicitamos nuestra participación. Desde entonces hemos venido trabajando de la mano del ICTES hasta la consecución del objetivo.

¿Se ha alcanzado ya el estadio definitivo, en lo que a certificación se refiere? ¿O todavía hay que seguir peleando para que las salas (o Garaje Beat, en concreto) sean consideradas desde el punto de vista legal como lo que son?

Desde el punto de vista legal todavía queda mucho por hacer, especialmente a nivel local. En el año 2021 se dio un paso adelante muy importante cuando la actual vicealcaldesa, Rebeca Pérez, entonces en la oposición, presentó en pleno municipal una moción de apoyo al sector de las salas de conciertos, lo que se convirtió en una declaración institucional apoyada por todos los grupos políticos. En esa moción, Rebeca instó al Ayuntamiento a que, de acuerdo con los representantes de Murcia Live!, adoptara las medidas necesarias para resolver los problemas legislativos que afectan a estos establecimientos, especialmente en materia de aforos. Y de ahí nació el convenio que dio lugar al programa ‘Panorama Salas’, a partir de eso se pusieron también en las fachadas las plaquitas de ‘Sala de conciertos, espacio de cultura’ y, sobre todo, fue a raíz de aquello que se hicieran estudios técnicos de los locales para certificar el aforo máximo que estos pueden tener en la actividad de ‘actuaciones musicales en directo con público de pie’, según el Código Técnico de la Edificación.

Supongo que ahí es donde entraba en conflicto, en muchos casos, esa doble condición que tienen la mayoría de salas de conciertos y discotecas, o pubs.

Sí. La intención con esto era que se pudieran autorizar estos aforos desde una hora antes a una hora después de cada actividad cultural programada y debidamente notificada, algo similar a la ordenanza municipal reguladora de los espacios de ‘Cultura viva’ del Ayuntamiento de Barcelona; todo ello, claro, respetando la licencia de actividad que cada establecimiento tenga en el ámbito de la hostelería, e introduciendo, efectivamente, el concepto de ‘doble actividad’, cada una con sus condiciones específicas. Pero estamos en 2025 y seguimos a la espera de que eso se convierta en realidad. La intención del Ayuntamiento de Murcia no ha cambiado –a mí me siguen diciendo que se va a resolver este problema–, pero, a día de hoy, las salas de conciertos siguen trabajando en una cierta ‘alegalidad’: muchas de ellas no tienen la actividad cultural reflejada en su licencia municipal y, las que sí la tienen, es en unas condiciones diferentes a las que marca la normativa técnica estatal.

Volviendo a las certificaciones que se acaban de obtener para Garaje Beat Club: ¿qué suponen? Para la sala, digo.

En primer lugar, esta certificación supone un reconocimiento oficial al trabajo bien hecho por parte de un organismo dependiente del Ministerio de Industria y Turismo. A nivel de imagen y prestigio, en los ámbitos local, estatal e internacional, es algo muy importante, y el hecho de que ninguna otra sala de conciertos lo tenga a día de hoy coloca a Garaje Beat Club en una posición privilegiada, como referente del sector, como un ejemplo a seguir.

Ahora queda lograr que, de una vez por todas, las salas sean consideradas como lo que son, y no como locales del llamado ‘ocio nocturno’. Pero esta es una batalla que se lleva librando años, y con usted como un elemento particularmente activo en esta reivindicación...

Llevo muchos años en esta pelea, sí. Hoy en cierto modo soy un referente de esta reivindicación en España, al ser presidente de ACCES, la Asociación Estatal de Salas de Conciertos. No es un problema que esté solo en Murcia, hay mucho trabajo que hacer también en otros municipios y en otras comunidades autónomas. Pero la problemática del sector es imposible resolverla desde abajo: en cada Ayuntamiento necesitamos el empuje y el apoyo del Gobierno de España; es decir, una solución piramidal, impulsada desde arriba para que se extienda hasta los cimientos, pero sin descuidar el trabajo de base. En fin... Es una lucha constante en muchos frentes, y en ello estamos.

¿Supuso la pandemia, en cierto modo, un empujón? Lo digo en el sentido de que, sí, sus efectos fueron absolutamente demoledores para el sector, pero quizá también aquello les obligó a redoblar los esfuerzos en este sentido.

La pandemia supuso un punto de inflexión, sí. El sector llevaba muchísimos años de trabajo con pocos resultados efectivos a nivel institucional, y la pandemia lo aceleró todo. Puertas que siempre estuvieron cerradas de repente se abrieron y un sector históricamente ninguneado acabó estando en el centro de la diana, y al fin se reconoció su importancia. Creo que hoy tenemos el reconocimiento de la sociedad que el sector necesitaba, pero necesitamos también un reconocimiento normativo que está tardando más de la cuenta. Seguiremos insistiendo.

Como presidente, ya no solo de MurciaLive!, sino también, efectivamente, de la Asociación Estatal de Salas de Conciertos, ¿la obtención por parte de Garaje Beat de estos certificados supone abrir un camino a seguir por espacios similares?

Sin duda. El presidente de cualquier institución está obligado a dar ejemplo, y este reconocimiento a mi sala, Garaje Beat Club, debe suponer un impulso, primero a nivel estatal y, después, a nivel europeo, para que otras salas de conciertos se animen a certificarse en calidad. Ya estamos en conversaciones con el ICTES para la adaptación de la norma al sector de las salas de conciertos, creando una categoría específica que después se pueda exportar a Europa. Piensa que somos más de tres mil salas de dieciséis países asociadas en Live DMA [la asociación europea de salas y festivales].

¿Cómo está la situación en el resto de salas de Murcia? ¿También el resto optan a esta certificación?

Estas certificaciones se hacen con carácter anual, y en 2024 solamente Garaje Beat Club las ha logrado a nivel estatal. Somos la primera sala de conciertos que se certifica en España, en toda la historia, y es un orgullo, pero espero que dentro de un año sean varias las salas certificadas, y que alguna de ellas sea murciana.

Para el aficionado... ¿todo esto cambia algo?

No hay ningún cambio significativo. Garaje Beat Club lleva muchos años trabajando para ofrecer un servicio de enorme calidad. Esto es solamente un reconocimiento oficial a ese trabajo, pero la sala no ofrece hoy más calidad que ayer; la calidad es la misma, pero ahora está reconocida oficialmente, y eso a nivel de imagen es muy importante, claro. Sobre todo de cara a quien no nos conocía, porque quien ya sabe lo que hay en GBC seguro que no se sorprende: la calidad siempre fue para nosotros una premisa irrenunciable.