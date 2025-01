Jesús Tejas Juncos: la fiesta, la mejor escuela

No podría presentar mejor a mi invitado de hoy que con un trovo de otro grande de la cultura tradicional, Javier Andreo ‘El Nieto’: «Se encuentra entre los mejores / nacido en Motilleja / una bestia del folclore / al que llaman Jesús Tejas». Alma mater de La Ronda de Motilleja, me encuentro con Jesús en Lorca, en la calle Cervantes, donde vive con Maribel Rodríguez, su compañera de vida, madre de sus dos hijos y también compañera de cuadrilla y de profesión, pues ambos son maestros. La semana pasada nos vimos en el Encuentro de Aledo. Fue un día memorable, Jesús tocó con la Ronda y también con la cuadrilla del lugar. Fue increíble ver a su hijo de tres años tocando con maestría el pandero. Hay que verlo para creerlo.

La fotografía se la hago en una habitación donde tiene los ordenadores, sus discos de vinilo y un tocadiscos, sus libros, guitarras y demás instrumentos de cuerda. El superordenador lo tiene lleno de miles de películas (es un apasionado del cine clásico, las series, los documentales científicos y sagas como la de Star Wars), pero lo que realmente me sorprende son sus interminables carpetas con músicas tradicionales de los pueblos de España, clasificadas por regiones, estilos y épocas. Para la conversación, impagable, nos bajamos frente a su casa, a una cafetería especializada en decenas de tostadas gourmet que llevan por nombre cada una de las pedanías de Lorca.

Lo conocí hace años en Barranda, con su gran don de gentes, su guitarra certera y su voz potente. Tiene un espíritu positivo que siempre expande a su alrededor: «Me gusta contagiar buen rollo, incluso en los momentos difíciles. Como llevo ya quince años en Lorca, donde me casé con una lorquina de Aguaderas (aquí he tenido a mis dos hijos, el último hace unas semanas), no puedo olvidar el terremoto. Afectó al edificio y a nuestro piso, alguna pared se cayó y la policía, temiendo el derrumbe, nos dio cinco minutos para sacar los enseres más valiosos. Yo me bajé las guitarras, por supuesto, y los vecinos alucinaban de mi tranquilidad. Realmente lo mejor en estos casos es que estamos vivos, lo demás no importa».

Por empezar por el principio, me cuenta: «Mi bisabuelo era malagueño, en aquella época venían de fuera a segar a La Mancha. Desde entonces, toda mi familia es de la localidad de Motilleja, en la provincia de Albacete. Mi partida de nacimiento dice Región de Murcia, a la que siempre hemos pertenecido, antes de las Comunidades Autónomas. Desde siempre he estado muy vinculado a mi pueblo, sus gentes y su cultura, pero desde hace muchos años estoy también unido a estas tierras en las que trabajo de maestro (en Colegio Petra González, en La Paca), y aquí toco en algunas otras cuadrillas. La afición cuadrillera se la debo en primer lugar a mi abuela María Antonia Fernández Benítez, que cantaba, y a mi madre, que bailaba. En el pueblo había pocas cosas, así que las gentes organizaban bailes para casar a las hijas. Desde niño he visto que los que sabían tocar se juntaban en ciertas ocasiones durante el año: la matanza, los aguilandos, los mayos y las Fiestas Patronales en honor a Santa Ana y la de El Cristo. Luego vino otra época en la que La Sección Femenina apuntaló todas estas tradiciones. Luego, en los 80, gentes como Manuel Luna se volcaron en ayudar a recuperar los cantes y bailes tradicionales, empezando por entrevistar y grabar a todos los viejos del lugar. Eran tiempos difíciles, el pueblo pasó de 1.200 habitantes a 400, pero gracias a los riegos por aspersión nos fuimos recuperando».

En este ambiente, se convocó a los jóvenes del lugar, me cuenta, y aquello puso las bases de una asociación cultural que albergó iniciativas tan interesantes como La Ronda, un ambiente totalmente familiar: «Éramos hermanos, primos y amigos (en La Ronda está su hermano David, tocando el pandero, y varios de sus primos) y lo seguimos siendo. No hay nada como tocar en familia y, pese a tantos viajes y tantas giras que hemos hecho, tocar en tu pueblo es lo más. Bueno, en toda tu patria chica, porque siempre nos ha gustado tocar en los pueblos vecinos, como en las gazpachadas de Madrigueras. Todo esto hace tribu. Es maravillosa esta conjunción de música, fiesta, alegría compartida y hermandad». Verdaderamente, cosas que siguen siendo muy necesarias hoy en día: «No es de extrañar que los jóvenes estén volviendo a las cuadrillas, cada día hay más, tocando, cantando o bailando. Están equivocados quienes, desde el desconocimiento, creen que estas músicas son cosa del pasado o cosa de la gente mayor». Doy fe de ello, le digo, pues pocas fiestas más divertidas para jóvenes como estas en torno a la cultura y las músicas tradicionales.

«Para La Ronda de Motilleja no existe el público como espectador, todos somos partícipes de la fiesta, nos gusta que la gente participe, baile e incluso que cante con nosotros, ya viste el domingo pasado cuando pusimos a todos a cantar Los cuatro muleros; lo hemos hecho otras veces y es un momento muy especial, una especie de comunión. En los últimos años, las cuadrillas se suben a los escenarios, eso exige otro lenguaje, claro, pero funcionan mejor a ras del suelo, a la misma altura que la gente. Esos momentos son impagables para la gente y para nosotros. A veces pienso en aquellos tiempos en que los músicos hacían muchos kilómetros andando, con sus instrumentos, para ir a tocar a la fiesta de otros pueblos. No era fácil que se dejase tocar a un músico de fuera, a no ser que fuera bueno de verdad. Eran agrupaciones cerradas, pero eso era lo que pasaba, que los buenos músicos se andaban los caminos y encontraban compañeros y mantel», me cuenta.

Quien no ha disfrutado de La Ronda de Motilleja en un bar, se pierde una diversión y alegría desbordantes, y Tejas me responde divertido: «Pero los bares deben tener dos cosas: una buena sonoridad y una buena barra». Es como la buena levadura, no es de extrañar que él y La Ronda sean reclamados por Vetusta Morla, Rozalén, Kepa Junkera, Carlos Nuñez o Eliseo Parra para sus conciertos y grabaciones. Me confiesa su conmoción: «Hemos ido a tocar tantas veces a Letur que ha sido muy duro volver tras las inundaciones». Grande.

Suscríbete para seguir leyendo