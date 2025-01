Guadalupe Plata, brebaje diabólico en la sala Spectrum

Los ubetenses Guadalupe Plata -Pedro de Dios Barceló (guitarra y voz) y Carlos Jimena (batería)- marcaron su epónimo primer Ep una clara directriz para la banda española underground más internacional: trabajo, militancia y una manifiesta pasión por los clásicos. Con estas premisas llevan funcionando desde 2007, actuando en todos los espacios imaginables y editando seis álbumes sin título donde han fusionado blues con psicodelia o flamenco. Reconocidos con premios como Ojo Crítico, Impala y varios de la Música Independiente, han actuado por diversos rincones del planeta (Reino Unido, Europa, Sudamérica, EEUU,…), llegando a convertirse en el capricho confeso del mismísimo Iggy Pop (la iguana no se ha cansado de lanzarles parabienes desde su programa de radio en la BBC).

Después de que Mike Edison se aliara con Guadalupe Plata para registrar Devil can’t do you know harm, un oscuro e irresistible decálogo de espirituales, el título del séptimo álbum, La ruina (de nuevo con Everlasting Records), quizás está relacionado con un juego de dados que aparece en la portada. En cualquier cruce de caminos de la Sartén de Andalucía puede aparecérseles el diablo, aunque no lo necesitan sobre el escenario: se bastan ellos con su blues-rock psicodélico y garajero que araña el boogie, el country, el folk, la canción popular y lo que haga falta si es rápido y bailable.

Guadalupe Plata están cocinando un brebaje diabólico: nuevo disco y nueva gira. De ellos se ha dicho que son blues en español que no suena a blues en español, y se ha llamado a su estilo “chatarrero”, pero ellos prefieren llamarlo blues pantanoso. Su éxito está cimentado en el boca a boca; el trabajo duro y constante les ha llevado a propagar su credo dentro y fuera de nuestras fronteras con un éxito creciente que no deja de expandirse

Sábado 25 de enero. Sala Spectrum, Murcia. 23.00 horas. 15/18 euros